Неприкрытая алчность: как Безос обманул рабочих

Из одного кармана в другой

Глава Amazon Джефф Безос решил поднять минимальный оклад своих работников до $15 в час, что более чем в два раза превышает средний показатель по США. Изменения коснутся около 350 тыс. сотрудников Amazon.

Реклама

Безоса, который является богатейшим человеком мира в современной истории, не раз критиковали за ужасающие условия труда на складах Amazon, где люди вынуждены работать на износ, при этом получая низкие зарплаты.

«Мы выслушали наших критиков, подумали о том, что мы можем сделать, и решили взять на себя инициативу. Мы рады нововведениям и призываем конкурентов и других крупных работодателей присоединиться к нам», — заявил генеральный директор Amazon, говоря о повышении минимального уровня зарплаты.

Инициатива Джеффа Безоса была тепло принята даже критиками миллиардера, например, сенатором-ветераном Берни Сандерсом, который заявил, что хочет «отдать должное» поступку бизнесмена.

«Я хочу поздравить мистера Безоса с тем, что он принял правильное решение», — прокомментировал ситуацию Сандерс. Генеральный директор Amazon не преминул поблагодарить сенатора.

Thank you @SenSanders. We're excited about this, and also hope others will join in. https://t.co/kasWkkOhWo — Jeff Bezos (@JeffBezos) 2 октября 2018 г.

Не остался в стороне и Белый дом — экономический советник президента Трампа Ларри Кудлоу также приветствовал инициативу.

«Я тоже выступаю в поддержку увеличения зарплаты», — заявил Кудлоу в интервью CNBC.

Однако спустя пару дней выяснилось, что такой широкий жест со стороны Джеффа Безоса, никогда не отличавшегося особой щедростью, несет в себе подвох.

По информации The Guardian, в результате увеличения минимального уровня зарплаты тысячи сотрудников Amazon буду терять около $1900 ежегодно. Причиной тому отмена ежемесячных бонусов, а также отказ от практики дарения акций компании.

Ранее каждый работник склада получал в конце года одну акцию Amazon стоимостью $1961, а также одну дополнительную акцию каждые пять лет работы. При удержании акции в течение двух лет ее можно обналичить без уплаты налогов. Теперь же сотрудникам Amazon стали больше платить, но лишили денежных бонусов, на которые многие из них рассчитывали.

По словам официального представителя компании, зарплата в $15 в час «более чем компенсирует» отказ от всех бонусов за переработку. «Кроме того, выплаты сотрудникам станут более четкими и предсказуемыми», — заявил спикер компании.

Однако, по мнению британского общего профсоюза GMB, Amazon поступил неправильно, не сказав ни слова об отмене бонусов при анонсе увеличения заработной платы.

«Это тайный налог, придуманный работодателем, наложенный на повышение оклада — все равно, что из одного кармана переложить в другой, — заявил пресс-секретарь профсоюза Тим Роач.

— Если Джефф Безос — самый богатый человек на Земле — действительно хотел бы повысить зарплату и помочь работникам, то он должен был сохранить бонусы и возможность получать акции».

Портал Business Insider также выразил недовольство повышением зарплаты Amazon, посчитав его слишком скромным. Если верить расчетам BI, сам Джефф Безос за один час зарабатывает свыше $4 млн, что позволяет ему смело поднять минимальный оклад своих работников, при этом сохранив позицию самого богатого человека на Земле.

Не делай добра — не получишь зла

Звание богатейшего бизнесмена в современной истории действительно обязывает, именно поэтому рассказы о варварских условиях труда на складах Безоса вызывают такой большой резонанс. Состояние главы Amazon составляет $163 млрд, а его сотрудники лишаются денежных компенсаций и медицинской страховки, а также теряют дома и средства к существованию.

На текущий момент любая бизнес-инициатива Джеффа Безоса рассматривается под микроскопом и мгновенно подвергается критике со стороны СМИ, заставляя усомниться в его благих намерениях. В середине сентября стало известно, что миллиардер пожертвует $2 млрд в фонд помощи бездомным и в образовательный фонд, организующий школы для детей из бедных районов.

Этот шаг стал беспрецедентным со стороны Безоса, который практически не участвует в благотворительности, в отличие от своих коллег-милиардеров. До недавнего времени Джефф Безос был единственным человеком из топ-5 самых богатых людей мира, который не отдавал деньги на филантропические нужды. Тем не менее, его вклад в $2 млрд меркнет на фоне Билла Гейтса, Марка Цукерберга и прочих, которые пообещали отдать большую часть своего состояния в благотворительные фонды.