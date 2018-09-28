Спрос упал: россиянам не нужны новые iPhone

Как сообщили «Газете.Ru» в пресс-службе сервиса «Юла», россияне начали искать новые модели iPhone еще 12 сентября, как только в калифорнийском Купертино завершилась ежегодная презентация Apple. Настоящий бум произошел после старта мировых продаж — количество поисковых запросов 21 сентября выросло почти в 2 раза по сравнению с днем ранее и с тех пор продолжает расти.

Реклама

Однако, если сравнить эти данные с прошлым годом, когда был представлен инновационный iPhone X, можно заметить, что интерес граждан к гаджетам Apple катастрофически упал — в 2017 году на следующий день после презентации число поисковых запросов, в которых упоминается iPhone X, выросло более чем в 30 раз.

Таким образом, ажиотаж вокруг новинок Apple сократился в 15 раз.

Кроме того, в этом году, в отличие от предыдущего, продавцы готовы отдавать новые айфоны с минимальной наценкой. Например, iPhone XS 256 Гб можно найти на доске онлайн-объявлений за 106 тыс. руб., в то время как в официальном магазине Apple он стоит около 100 тыс. руб. В прошлом году наценка на новые айфоны на «Юле» сразу после старта продаж в России была больше чем в два раза.

Отсутствие привычного оживления было заметно и в очереди у магазина на Тверской улице в Москве. Перекупщики и все желающие купить айфон первыми заняли вахту за два дня до старта продаж и начали запись за талонами. Однако, судя по информации из Telegram-каналов, внутри магазина больше журналистов, чем реальных покупателей, а многие люди, занявшие первые места в очереди, все еще пытаются их выгодно продать, при этом абсолютно не интересуясь новинками Apple.

Что характерно, первый человек по имени Валерий, который смог зайти в re:Store на Тверской, айфон так и не купил. Как сообщает РИА «Новости», он приобрел место в очереди, в надежде перепродать его, но его надежды не оправдались — покупателей на место так и не нашлось, поэтому денег на iPhone XS у коммерсанта не осталось.

«Купил место в очереди за 50 тысяч рублей за пять часов до открытия. Пока стоял здесь, потерял 170 тысяч рублей — они были в кармане», — заявил Валерий.

Вероятной причиной равнодушия к айфонам может быть фактор вторичности — в этом году Apple представила лишь улучшенную версию прошлогоднего гаджета iPhone, об этом свидетельствуют даже названия новых смартфонов.

Растущие цены и отсутствие «вау-факторов» негативно влияют на спрос на новые телефоны Apple, соглашается старший аналитик ИК «Фридом Финанс» Вадим Меркулов. Цена максимальных комплектаций выше предыдущей версии iPhone X по сравнению с iPhone XS и iPhone XS Max на 17% и 21% соответственно. Безусловно, объем памяти увеличился, но видимых инноваций, за исключение чипа A12 Bionic, не произошло.

«Стоит отметить, что себестоимость максимальной версии на 512 Гб составляет около $500, а продается телефон за $1449.

В стоимость телефона не включены операционные издержки, например, логистика, упаковка и т.д., но компания забирает 90% прибыли с рынка смартфонов, и это очень много.

К сожалению, в долгосрочной перспективе покупатели могут отвернуться от Apple из-за отсутствия ощущения революционности в продуктах и очень высокой наценки на яблочные смартфоны. Из-за высокой цены новых устройств Apple проигрывает долю рынка в развивающихся странах, поскольку там лидируют дешевые устройства на фоне низкой средней заработной платы», — заявил собеседник «Газеты.Ru».

Тем временем, цены на старые модели iPhone начали снижаться на фоне старта продаж новых версий. Как сообщили «Газете.Ru» в Hi-Tech Mail.Ru, смартфон iPhone 7 Plus, впервые представленный миру два года назад, стоит почти на 40% дешевле рекомендуемой розничной цены.

Падение популярности iPhone у россиян никак не сказалось на активности мошенников, желающих заработать на спросе. Эксперты по кибербезопасности из Group-IB предупредили о всплеске регистрации доменов сайтов, которые предлагают приобрести iPhone XS и iPhone XS Max, при этом некоторые из них создаются настоящими киберпреступниками.

«В сентябре этого года количество созданных фишинговых ресурсов, ориентированных на пользователей продуктов компании Apple, выросло в 2 раза по сравнению с аналогичным периодом 2017 года и составило более 800 ресурсов», — отмечается в сообщении компании.