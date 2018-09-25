Instagram всё? Цукерберг выгнал основателей

Конец идиллии

Основатели Instagram Кевин Систром и Майк Кригер, впервые запустившие популярную фотоплатформу в 2010 году, заявили о своем уходе из проекта. Об этом говорится в официальном блоге компании.

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«Майк и я благодарны за последние восемь лет в Instagram и шесть лет с командой Facebook. Мы выросли от 13 сотрудников до тысячи с офисами по всему миру, создавая продукты, которыми пользуется и любит около миллиарда человек. Теперь мы готовы открыть следующую главу», — заявил Систром.

«Мы планируем немного отдохнуть, чтобы исследовать границы нашего любопытства и креативности. Создание новых проектов требует шага назад, чтобы понять, что нас вдохновляет и что нужно этому миру — этим мы и хотим заняться», — добавил программист.

Facebook купила фотосервис Instagram в 2012 году за $1 млрд. Сегодня эта платформа является одной из самых популярных в мире — по статистике Recode, среднестатистический пользователь Android-приложения проводит в Instagram около 53 минут в день.

На текущий момент Instagram оценивается в $100 млрд, что в сто раз выше его стоимости приобретения Марком Цукербергом.

При этом аналитики предсказывают увеличение аудитории платформы до 2 млрд человек в ближайшие пять лет.

Такие прогнозы выглядели многообещающими и совсем не предвещали того, что оба основателя разом решат покинуть компанию. По версии нескольких источников, причиной такому внезапному решению стали противоречия между Систромом и Цукербергом, который навязывал ему свой взгляд на управление компанией.

На протяжении многих месяцев Facebook находится в самом центре нескольких крупных скандалов, включая утечку Cambridge Analytica и вмешательство в президентские выборы в США 2016 года, но Instagram удалось сохранить свою репутацию и остаться лучом света в портфолио Цукерберга. И уход основателей вызывает серьезные вопросы о будущем популярного приложения.

Не смогли договориться

После покупки Instagram Цукербергом Систрому и Кригеру удалось сохранить бренд, а также продуктовую и операционную независимость, в то время как они получили доступ к ресурсам и инфраструктуре Facebook. По информации Bloomberg,

в последнее время основателя Instagram не нравилось ежедневное вмешательство Марка Цукерберга, который делает большую ставку на фотосервис в планировании будущего всей компании.

На протяжении шести лет Систром и Кригер имели возможность не соглашаться с некоторыми инициативами руководства Facebook, если чувствовали, что они противоречат их видению развития Instagram. Теперь, после ухода отцов-основателей, Instagram рискует превратиться в одно из подразделений материнской компании и потерять остатки самостоятельности.

Сам Цукерберг никак не прокомментировал возможные причины ухода Систрома и Кригера, ограничившись стандартным заявлением.

«Кевин и Майк — невероятные продакт-менеджеры, и Instagram отражает совокупность их талантов. Я имел удовольствие работать с ними в течение шести лет и многому у них научился», — сообщил генеральный директор Facebook.

Что характерно, Систром и Кригер не первые руководители, покинувшие свои посты после того, как их проект купил Facebook.

В мае 2018 года сооснователь WhatsApp Ян Кум ушел из компании из-за разногласий с руководством касательно приватности пользователей. Другой основатель мессенджера Брайан Актон уволился из Facebook в сентябре 2017 года. Вскоре после того, как компанию Цукерберга потряс скандал с утечкой данных пользователей Cambridge Analytica, Актон не стал молчать и выступил против бывшего работодателя, призвав своих подписчиков удалить Facebook с пометкой «Время пришло».

Кроме того, в марте 2017 года стало известно об увольнении создателя VR-шлема Oculus Rift Палмера Лаки. Oculus был также куплен Facebook в 2014 году.

По мнению старшего аналитика ИК «Фридом Финанс» Вадима Меркулова, во время квартального отчета Марк Цукерберг уделит особое внимание Instagram и откроет планы по будущей трансформации компании, поскольку платформа пока не попала под негативное освещение со стороны СМИ. К тому же с помощью Instagram Facebook собирается избавиться от молодого конкурента Snap (бренд Snapchat).

«Считаю, что, несмотря на все усилия, акции Facebook окажутся под давлением, потому что инвесторы не уверены в действиях генерального директора на текущий момент. Факт того, что Цукерберг не может ни с кем совместно работать, не является положительной стороной компании. На этой новости ожидаю спекулятивное падение акций Facebook до $160 на открытие. Одновременно с этим акции Snapchat смогут превысить отметку в $10 на этом фоне, учитывая новость о партнерстве с Amazon», — рассказал собеседник «Газеты.Ru».