«Копает себе могилу»: на Илона Маска завели уголовное дело

«Челюсти сжимаются»

Tesla Inc., принадлежащей миллиардеру Илону Маску, заинтересовалось Министерство юстиции США — по данным Bloomberg, на компанию заведено уголовное дело о мошенничестве.

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Речь идет о твите Маска в прошлом месяце, когда он заявил о планах сделать Tesla частной компанией и выкупить все акции на бирже по фиксированной цене. При этом инженер подчеркнул, что финансирование проекта «обеспечено». После твита цена акций Tesla выросла, как и подозрения Комиссии по ценным бумагам и биржам, которая увидела в действиях Маска попытку денежной махинации.

Несмотря на то что бизнесмен уже отказался от своей идеи, ему действительно может грозить уголовное преследование за неосторожную публикацию в социальной сети.

Tesla подтвердила контакт с Министерством юстиции.

«В прошлом месяце, после анонса Илона о выкупе акций, Tesla получила запрос от Минюста на предоставление некоторых документов, после чего выполнила его. Никакой повестки в суд для дачи показаний мы не получали. Мы уважаем желание министерства получить информацию и надеемся, что дело быстро разрешится, как только оно получит все данные», — заявил представитель Tesla.

По словам источника, знакомого с ситуацией, пока дело Маска находится на ранней стадии, а расследование Комиссии по ценным бумагам и биржам может затянуться на несколько месяцев. Так как Tesla уже привлекла внимание следователей, они могут начать проверку и других высказываний Илона Маска о состоянии дел в компании.

Кроме того, будет проведена проверка по факту увольнения главного бухгалтера Дэйва Мортона, который был принят на работу за день до скандального твита об акциях и трудился в компании всего один месяц.

Неудачи Маска и Tesla прокомментировал бывший вице-президент General Motors Боб Лутц. По его словам, Маск — «неплохой парень, который не умеет управлять автомобильной компанией».

«Они никогда не сделают Model 3 [седан Tesla — «Газета.Ru»] прибыльной, потому что ее стоимость слишком высока. У него работают 9 тыс. человек на заводе, который производит меньше 150 тыс. машин в год. Расчеты не сходятся.

Эта компания копает себе могилу», — заявил автомобильный магнат в интервью CNBC.

Лутц добавил, что «челюсти сжимаются», намекая на уголовное дело в адрес Tesla, и предсказал крах компании.

«Думаю, через год появится фильм о заговоре «Кто убил Tesla» с Леонардо ДиКаприо в главной роли», — заявил бизнесмен.

Окружен со всех сторон

Тем временем это уже второй иск для Илона Маска за неделю. Ранее стало известно, что на него подал в суд водолаз Вернон Ансворт, которого бизнесмен бездоказательно назвал педофилом.

Разбирательство между Маском и Ансвортом началось в июле, когда последний был занят спасением детской футбольной команды, застрявшей в пещере в Таиланде. Водолаз обвинил Маска в пиаре на трагедии, заявив, что созданная им мини-субмарина никак не поможет вызволить подростков.

В результате бизнесмен, который нетерпимо относится к критике, в своем твиттере назвал Ансворта педофилом. История получила широкое распространение, и Илону Маску пришлось извиниться, объяснив, что он оскорбил человека «сгоряча».

Спустя некоторое время Маск взял свои слова назад, спросив у своих подписчиков, почему водолаз до сих не засудил его, если его несправедливо оклеветали.

Вернон Ансворт не стал дожидаться второго шанса и обратился в суд Лос-Анджелеса.

«Вы опубликовали три разных твита для своих 22 млн подписчиков, заявляя о том, что мистер Ансворт состоял в сексуальной связи с тайскими детьми, в тот самый момент, когда он пытался спасти жизни двенадцати ребят. У вас не было для этого никаких оснований. Судя по последующим твитам, вы сделали это из злости», — пишет высокопоставленный адвокат Л. Лин Вуд, который представляет интересы Вернона Ансворта.

Истец требует от Маска $75 тыс. компенсации и планирует параллельно обратиться в лондонский суд, так как является гражданином Великобритании.