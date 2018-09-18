От приставки до мышки: 5 неудачных продуктов Apple

AirPower

Apple AirPower

Коврик для беспроводной подзарядки сразу трех устройств Apple AirPower стал одним из самых заметных провалов компании. Впервые он был представлен еще на прошлогодней презентации, но и в сентябре 2018 года руководство Apple так и не пролило свет на судьбу презентованного устройства. Создается ощущение, что о перспективном анонсе первой в истории Apple беспроводной зарядной станции все позабыли.

Как оказалось, причина не в нехватке времени или ресурсов на производство AirPower.

По данным The Verge, устройство сильно греется, и эта проблема до сих не решена.

Одной из причин этого физического явления может быть материал и дизайн коврика.

Реклама

К сожалению, перегрев — не единственная проблема AirPower. Сообщается, что пока устройство плохо коммуницирует с гаджетами, которые оно заряжает, а потому не может определить уровень зарядки в каждом из них.

Инсайдеры пока точно не говорят о том, что будет с AirPower — то ли проект по-тихому закроют, то ли перенесут на неопределенный срок. Тем не менее, аналитики в один голос называют ситуацию с ковриком «провалом Apple», как в техническом, так и в репутационном плане.

Pippin

Apple Pippin

Мало кто знает, но в 90-е годы Apple планировала выйти на рынок игровых консолей со своей приставкой с названием Pippin. Вместо того, чтобы сделать специализированный девайс для геймеров, Apple «переоборудовала» уже существующий компьютер Macintosh Classic II и добавила к нему джойстик. При этом Pippin работал на операционной системе Mac OS.

Когда Pippin увидел свет в Японии и в США, пользователи проигнорировали релиз, так как рынок уже был поделен между компаниями PlayStation, Nintendo и Sega, которые были мощнее и популярнее приставки от Apple.

Кроме того, «яблочная» консоль стоила $600, что смотрелось очень невыгодно на фоне более дешевых конкурентов.

Apple предполагала продать около 300 тыс. Pippin в первый год запуска, но в итоге устройство купили в общей сложности около 27 тыс. раз. Разочаровавшись в своей затее, компания отозвала все свои приставки с рынка и больше не предпринимала попыток понравиться геймерам.

Newton

Apple Newton

Серия Newton представляла собой ряд карманных персональных компьютеров, которая явно опережала время и так не стала успешным проектом компании. Причин этому было несколько.

Прежде всего, устройство было далеко от компактных размеров и в ни в один карман не помещалось. Его аккумулятор быстро разряжался, а цена в $1000 отпугивала покупателей. Но потопила Newton его главная «фишка» — распознавание рукописной речи с помощью стилуса.

С трансформацией написанного текста в цифровой Newton справлялся из рук вон плохо, из-за чего устройство высмеивали в популярной юмористической программе Saturday Night Live, мультсериале «Симпсоны», а также в других проявлениях массовой культуры.

Когда Стив Джобс вернулся в Apple после увольнения, он распорядился прекратить выпуск неудачного КПК в 1998 году. Тем не менее, считается, что именно дизайн Newton послужил вдохновением для создания самого популярного продукта компании — iPhone.

The «Hockey Puck» Mouse

Apple The «Hockey Puck» Mouse

Помимо производства ноутбуков, Apple пыталась производить и комплектующие к своим компьютером. Одним из них стала мышь Apple USB Mouse, получившая альтернативное название «Hockey Puck» (рус. «хоккейная шайба») из-за необычной круглой формы устройства.

Необычный дизайн и нетипичный для Apple продукт моментально привлек внимание потребителей, которые вскоре разочаровались в «яблочной» мышке —

она была слишком маленькая для руки, круглая форма мешала ориентации, а провод был слишком коротким.

Джобс назвал шайбу «лучшей мышью, когда-либо созданной», но продержалась она на рынке всего два года — неудобства дизайна все же перевесили.

QuickTake 100

Apple QuickTake 100

QuickTake 100 стала одной из первых цифровых фотокамер, но культовой она так и не стала. В камере от Apple была встроенная вспышка, но не было возможности настроить фокус и зум. Просмотреть сделанные снимки можно было только при подключении в компьютеру, и при этом нельзя было удалить отдельные кадры — только полностью очистить память устройства.

Всего на камере можно было хранить восемь фотографий, а вот ее цена составляла $750. Менее, чем через год после запуска, Стив Джобс принял решение отказаться от QuickTake 100. Чуть позже Apple выпустила двух преемников камеры, но им была уготована такая же судьба, как и предшественнику — неудача и забвение.