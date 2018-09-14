Проверят все мемы: Facebook борется с «русскими троллями»

Лживые картинки вычислит алгоритм

После того, как Россию и ее печально известных «троллей» обвинили в распространении пропаганды с помощью картинок и мемов, Facebook решила заняться проверкой (фактчекингом) изображений и видеороликов. Об этом сообщается в официальном блоге компании.

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С тех пор, как Facebook обвинили в невольном пособничестве пропагандистам и дезинформаторам, которые пользуются социальной сетью для продвижения своих интересов, платформа Марка Цукерберга прикладывает все усилия, чтобы убрать противоправный контент и заодно доказать властям, что она полностью контролирует ситуацию.

Новый виток работы Facebook в этом направлении пришелся на картинки.

«Мы знаем, что люди хотят видеть на Facebook достоверные данные, поэтому за последние два года мы сделали борьбу с дезинформацией нашим приоритетом... На сегодняшний момент наши партнеры по фактчекингу фокусируются на проверке статей. Тем не менее, мы разрабатываем новую технологию, чтобы бороться и с другими формами дезинформации. Сегодня мы вводим проверку изображений и видео среди всех наших 27 партнерах в 17 странах мира», — говорится в блоге Facebook.

Специальные алгоритмы будут отслеживать медиаконтент и проверять его по нескольким признакам, включая комментарии пользователей, вероятность монтажа, дату, когда снимок или видео были сделаны и т.д. Таким образом социальная сеть намерена бороться с русской пропагандой.

«В Facebook люди делятся миллионами фото и видео ежедневно. Мы знаем, что такой контент особенно привлекателен, так как он является визуальным. Но кроме этого он создает больше количество возможностей для манипулирования», — заявил представитель социальной сети.

Платформа условно разделила фейковый медиаконтент на три категории — сфабрикованные данные, вырванная из контекста информация и текстовое недостоверное заявление. В первую группу попадают картинки или видео, которые были созданы искусственным путем, во вторую — настоящие фото, но имеющие некорректную подпись с целью манипуляции общественным мнением, а в третью — изображения, на которой размещена лживая информация.

Разбираться с тем, что правда, а что вымысел, будут независимые партнеры социальной сети, ответственные за фактчекинг. Кроме того, каждый пользователь Facebook сможет отправить публикацию на проверку самостоятельно.

Если верить расследованию Конгресса, «русские тролли» массово использовали фотомонтаж, чтобы распространить свои публикации и повлиять на результаты выборов 2016 года.

Впервые Facebook заговорила о модерировании медиаконтента в марте текущего года, чтобы остановить вмешательство в избирательный процесс со стороны других государств. Тогда продакт-менеджер Facebook Самидх Чакрабарти заявил журналистам, что социальная сеть «будет готова к выборам 2018 года», имея в виду грядущие выборы в Конгресс США.

«Мы знаем, что борьба с фейковыми новостями — это долгосрочная деятельность, так как тактика злоумышленников постоянно меняется. Помимо того, что мы принимаем немедленные меры, мы продолжаем развивать технологии и сотрудничество с партнерами, чтобы всегда оставаться впереди в ближайшем будущем», — утверждает социальная сеть.

Эффективность только предстоит доказать

С тех пор, как Марк Цукерберг пообещал «исправить Facebook» в начале года, утекло довольно много воды — компании пришлось несколько раз выступить перед Конгрессом США, а также прийти в себя после скандала с Cambridge Analytica и утечкой личных данных 87 млн пользователей.

Пока война Facebook и политической пропаганды протекает не в пользу первой.

Компания заявляла о пресечении нескольких кампаний по распространению дезинформации, спонсируемых из Ирана, но доподлинно неизвестно, о скольких Facebook умолчала. Также вероятно, что многие кампании проходят и вовсе вне поля зрения модераторов социальной сети.

Как сообщает портал Gizmodo, который пообщался с несколькими партнерами, занимающимися проверкой информации, текущие технические инструменты Facebook не являются совершенными и не всегда помогают отличить ложь от правды. Специальные алгоритмы для картинок и видео — это, безусловно, шаг в правильном направлении, но их эффективность пока вызывает определенный скептицизм.