«Яндекс» барахлит: пользователи жалуются на сбой сервиса

Почта не отправляет письма

Пользователи «Яндекс.Почты» пожаловались на сбой в работе сервиса. Если верить данным портала Downdetector, трудности в использовании почтового клиента испытывают жители Москвы, Санкт-Петербурга, Нижнего Новгорода, Уфы, Екатеринбурга, Новосибирска, Хабаровска и десятка других городов.

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«Почта сошла с ума, выдает 502 и 504 ошибку», — пишет пользователь по имени Ирина. Другие комментаторы жалуются на отсутствие возможности зайти в почтовый ящик «Яндекса», а также на проблемы с поиском, получением и отправкой электронных писем.

«Газета.Ru» обратилась в пресс-службу компании, чтобы выяснить природу неполадок.

«В данный момент у некоторых пользователей могут возникать трудности с доступом к Почте. Lite-версия сервиса работает в обычном режиме, советуем пользоваться сейчас легкой версией. Наши сотрудники уже работают над тем, чтобы восстановить привычную работу сервиса как можно скорее», — заявил пресс-секретарь «Яндекса» Илья Грабовский.

Причины сбоя пока не называются. Грабовский опроверг информацию о том, что сбой произошел и в других сервисах «Яндекса» — на текущий момент пострадала только «Яндекс.Почта».

Многие онлайн-сервисы регулярно сталкиваются с перебоями в работе, что сильно раздражает или даже пугает их пользователей. В марте текущего года случился глобальный сбой у мессенджера Telegram — приложение отказывалось отправлять сообщения. Создатель мессенджера Павел Дуров поспешил успокоить юзеров, заявив, что сбой никак не связан с блокировкой сервиса в России, а виной всему проблемы в электропитании одного из дата-центров.

Месяцем ранее с подобной ситуацией столкнулась российская социальная сеть «ВКонтакте», у которой также произошла авария в дата-центре.

В ноябре 2017 года на два часа «лег» популярный мессенджер WhatsApp, которым не могли воспользоваться юзеры по всему миру. «WhatsApp лежит, и все сходят с ума», — написал пользователь Kerem в своем твиттер-аккаунте.

Подчинились, но стоят на своем

В конце августа «Яндекс» оказался под угрозой блокировки Роскомнадзором. Причиной этому стало размещение сериалов холдинга «Газпром-медиа» на сервисе «Яндекс.Видео».

Пострадавшие каналы ТНТ, ТВ-3, 2х2 и «Супер» заявили о нарушении авторских прав, а контент, попавший в «Яндекс.Видео» назвали «пиратским».

Роскомнадзор пригрозил «Яндексу» блокировкой, что компания назвала необоснованной угрозой — ответственность за размещение пиратского контента не распространяется на поисковики, а значит компания не нарушает российское законодательство.

30 августа «Яндексу» пришлось выполнить требования надзорного органа, отметив, что компания по-прежнему не согласна с требованиями РКН, и будет пытаться обжаловать их в суде. Тем не менее, спорный контент был удален из «Яндекс.Видео».

«В случае отсутствия мер с нашей стороны есть риск, что Роскомнадзор применит к «Яндекс.Видео» блокировку. Блокировка «Яндекс.Видео» привела бы к недоступности всего yandex.ru, поскольку этот сервис размещается по адресу «yandex.ru/video», а большинство провайдеров могут блокировать трафик только по доменному имени — в случае «Яндекс.Видео» это «yandex.ru». Чтобы минимизировать риск блокировки, из-за которой пострадали бы пользователи Яндекса, мы приняли решение удалить из поиска все ссылки на страницы со спорными произведениями», — говорится в официальном заявлении пресс-службы.

«Хорошее решение проблемы пиратства должно удовлетворять двум принципам: прозрачность и равноприменимость. Мы сами являемся правообладателем и будем работать с другими правообладателями, регуляторами и прочими игроками индустрии над созданием системы, в которой оба этих принципа будут соблюдаться», — сообщил пресс-секретарь Грабовский.

Роскомнадзор провел проверку и не нашел оснований для блокировки.

Позже появилась информация о том, что Мосгорсуд отклонил частные жалобы представителей «Яндекса» на временную блокировку пиратских копий сериалов «Газпром-медиа».

«Частные жалобы на определения о применении обеспечительных мер по заявлениям 2#2 («Осторожно, земляне»), Тв3 («Мистические истории»), Парнас Медиа («Вне игры») рассмотрены, оставлены без удовлетворения, определения судей Мосгорсуда — без изменения», — заявила пресс-секретарь суда Ульяна Солопова.

Она также отметила, что частная жалоба на определение по заявление представителей компании «ТНТ» будет рассматриваться позднее.