Вернись, я все прощу: Трамп заманивает Apple в США

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В июле 2018 года стало известно о вероятном подорожании продукции Apple — причиной тому стала торговая война США и Китая, развязанная американским президентом Дональдом Трампом. Аналитики прогнозировали рост цен на «яблочные» гаджеты из категории «Другие продукты», куда входят, например, «умные» часы Apple Watch, наушники AirPods и колонка HomePod.

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В рамках торговой войны, на товары, импортированные из КНР, вводится специальный тариф. Гаджеты Apple попадают под пошлину в 10%, так как относятся к категории товаров «устройства для приема, преобразования, передачи или воспроизведения голоса, изображений или другой информации».

Кроме того, по словам экспертов, опрошенных «Газетой.Ru», под новые тарифы могли попасть не только аксессуары, но и вся продукция Apple, в том числе главный генератор выручки — смартфон iPhone.

Спустя пару месяцев опасения подтвердились — в официальном письме Apple, направленном в адрес Торгового представительства США, говорится о том, как новые тарифы повлияют на цены устройств. При этом купертиновская компания даже приблизительно не называет процент подорожания.

«Трудно понять, как тарифы, которые вредят американским компаниям и американским покупателям, помогут интересам правительства в отношении китайского производства. Мы надеемся, что вместо этого вы примете другие меры и более эффективные решения, которые сделают экономику США сильнее, чем прежде», — заявила Apple.

По мнению руководства компании, торговые пошлины сильнее сего ударят по самим Соединенным штатам, что приведет к замедлению темпов роста экономики, снизит конкурентоспособность, а также повысит стоимость товаров для потребителей из США.

После публикации письма о повышении цен в сети, акции Apple упали на 0,8%.

Президент США Дональд Трамп не мог проигнорировать критику со стороны одной из крупнейших американских компаний и предложил свое видение проблемы в сложившейся ситуации.

«Цены в Apple могут увеличиться из-за огромных пошлин, которыми мы облагаем Китай, но есть простое решение, по которому не нужно платить по тарифам из-за налоговых льгот.

Производите свои товары не в Китае, а в США. Начинайте строить заводы уже сейчас. Потрясающе!», — пишет Трамп в своем твиттере.

Для того, чтобы подчеркнуть, как его инициатива пойдет на пользу стране, американский лидер снабдил свою публикацию хэштегом #MAGA [Make America Great Again, «Вернем Америке былое величие» — Газета.Ru].

Apple prices may increase because of the massive Tariffs we may be imposing on China - but there is an easy solution where there would be ZERO tax, and indeed a tax incentive. Make your products in the United States instead of China. Start building new plants now. Exciting! #MAGA — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 8 сентября 2018 г.

Apple пока никак не отреагировала на предложение Трампа.

Долину все устраивает

Многие эксперты называют компанию из Купертино одной из главных жертв торговой войны. Практически вся продукция Apple, кроме настольного компьютера Mac Pro, производится в КНР.

Кроме того, китайский рынок является достаточно прибыльным для компании — в третьем квартале 2018 года Apple заработала $9,6 млрд на продажах в Китае, что составило 18% от общемирового дохода.

Нежеланию Apple переносить производство из Китая в США есть и другие причины. Во-первых, это более дешевая рабочая сила. Квалифицированный сборщик из Китая зарабатывает около $100 в неделю, что существенно ниже американского рынка зарплат.

Во-вторых, отсутствие нужных деталей и запчастей, а также заводов по их производству на территории США. К примеру, iPhone поставляется в комплекте с OLED-дисплеем, сканером лица, качественной камерой и т.д. — все эти устройства изготавливаются в КНР. Вся производственная цепочка айфонов располагается в Китае, что существенно облегчает и ускоряет сборку.

Проблемы Apple близки и другим компаниям Кремниевой долины — в Китае производятся колонки Amazon Echo, а телефоны Samsung и смартфоны Google Pixel — в Южной Корее. Введение пошлин на импортную электронику сильно ударит по этим брендам, но о переносе их фабрик в США речи пока даже не идет — экономические реалии слишком далеки от громких заявлений Дональда Трампа.