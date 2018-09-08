Трон и робот-портье: что показали на IFA 2018

Международное берлинское радиошоу — таково старое название IFA — проводится с 1924 года и является самой старинной технологической выставкой в мире. Ежегодно в ней участвуют 1800-1900 компаний и посещают примерно 260 тыс. человек. В этом году в Берлин приехали все технологические гиганты за исключением Apple, которая традиционно игнорирует любые выставки.
А вот Google, Amazon, Samsung, Huawei, LG, Sony, Lenovo, Bosch и сотни других компаний IFA не пропустили. Когда в одном месте собираются почти все вендоры, чьей продукцией мы ежедневно пользуемся, это дает отличную возможность заглянуть в ближайшее будущее.
«Умный дом» пока не очень умный
Главным и единственным трендом, который ясно прослеживался на IFA 2018, стали голосовые помощники Google Assistant, Alexa, Bixby и другие. Они были представлены практически везде и, в первую очередь, в «умных» домах. Буквально вся потребительская электроника нового поколения и новая бытовая техника теперь подключены к интернету — либо по Wi-Fi, либо через встроенные сотовые модемы.
При этом 50-60% всех новых домашних устройств теперь управляется с помощью голосовых помощников через «умные» колонки или смартфоны.
Очевидно, что через несколько лет вся новая электроника, бытовая техники и системы «умного» дома типа входных замков, отопления и освещения будет взаимодействовать с Google Assistant, Alexa или Siri.
Пока это все выглядит немного пугающе. И дело не в том, что искусственный интеллект собирается поработить человечество.
Просто «умный дом» и голосовые помощники, базирующиеся на современных системах ИИ, еще довольно глуповаты.
Добиться от «умной» колонки воспроизведения определенного музыкального трека или фильма со стримингового сервиса — задача довольно нетривиальная, равно как и попытка включить стиральную машину в нужном вам режиме. А ведь это еще самые простые действия.
История с голосовыми помощниками поразительно напоминает историю с виртуальной и дополненной реальностью (VR и AR). Никто не отрицает потенциал этих технологий, но если посмотреть на пресс-релизы трехлетней давности, то кажется, что VR и AR должны были завоевать мир еще в 2016 году.
«VR до сих пор не может решить так называемую проблему «курицы или яйца». Потребители не покупают VR-очки, пока у них нет качественного контента, а производители контента его не создают, пока у потребителей нет VR-очков и шлемов», — говорит Йенс Хайтекер, исполнительный директор IFA Берлин.
Очень красиво, но очень бесполезно
Помимо голосовых помощников, на IFA 2018 были представлены и другие, более интересные экспонаты. Талантливые инженеры и конструкторы из разных компаний, не обращая внимания на «актуальные тренды», дали волю своей фантазии и привезли в Берлин интересные и немного сумасшедшие устройства.
Степень их полезности или бесполезности оценить трудно, но вот полет инженерной мысли в них явно присутствует. Одним из таких экспонатов стало геймерское кресло Predator Tronos.
Этот геймерский «трон» высотой 1,5 метра и весом 220 килограммов является моторизованным устройством. Для того, чтобы игрок смог в него залезть, стойка для размещения трех 27-дюймовых мониторов и подставки для клавиатуры и мыши уезжают вбок и вверх. Кроме того, вибромоторы, встроенные в кресло, обеспечивают настоящую тряску при взрывах или езде по ухабам.
От компании Royole, специализирующейся на гибких OLED-экранах, ждали первый в мире гибкий смартфон, но «что-то пошло не так», и на стенде был представлен лишь нерабочий макет. Зато парни из Royole привезли шапки и дамские сумочки с OLED-экранами. Аксессуары подключаются к смартфону по Bluetooth и выводят видео- и фотоконтент на поверхность сумки или шляпы. Выглядит все это очень неконвенциально, но внимание к владельцу гарантированно привлечет.
Другой оригинальный проект представил cтартап FES, который объединился с популярным брендом кроссовок. В обувь будущего вставлены экраны с технологий электронных чернил E-Ink, которая используется в том числе в электронных книгах.
На выставке была представлена модель кроссовок с двумя черно-белыми экранами по бокам, а также еще одним — на подошве обуви. Экраны меняют декоративные рисунки логотипа и внешний вид кроссовок. На стенде это все выглядит очень эффектно, но вот в реальной жизни оценить дизайн таких технологических кроссовок довольно сложно. Придется долго бежать за человеком в такой обуви, пытаясь заметить смену узора.
Тема E-Ink оказалась востребована и одним из крупнейших производителей ПК компанией Lenovo, которая представила портативный 10,8-дюймовый ноутбук-трансформер без клавиатуры. Точнее она есть, но виртуальная — вместо той части ноутбука, где располагается привычная всем клавиатура, расположен E-Ink экран. На нем в том числе можно писать с помощью электронного пера.
Устройство получилось интересным и футуристичным, но очень спорным в плане эргономики. Одним из «преимуществ» такого ноутбука стала функция автоматического открытия крышки, если по ней постучать. Практическое предназначение такой «фишки» пока не до конца понятно.
Тема роботов-пылесосов, популярная в последние годы, логично перешла в к роботам с другими рабочими навыками. Компания LG показала серию экспериментальных роботов CLOi. Самым забавным показался таскающий чемоданы робот-портье Porter Robot. Интересно, будет ли он, как живые портье, выпрашивать чаевые с постояльцев отелей?
Одним из самых необычных продуктов на IFA стал экзоскелет CLOi SuitBot, который снижает нагрузку со спины и ног человека и предназначен для погрузочно-разгрузочных работ. Насколько удобно пользоваться таким экзоскелетом, пока неясно, так как на самом стенде был только образец и демонстраций работы c ним на IFA не проводили.
А вот компания Panasonic презентовала робохолодильник, который приезжает по зову хозяина, как преданный пес. Таким образом, чтобы перекусить во время просмотра сериала, можно вообще не вставать с дивана. Думается, что такой робот добавит несколько лишних килограммов своему владельцу.
Если подводить итоги IFA 2018, то можно сказать, что маркетологи крупнейших компаний мира показали то будущее, каким оно должно быть в их представлении. Насколько оно совпадет с реальностью и насколько будут востребованы продукты и концепции, показанные в Берлине, увидим через несколько лет.