Трон и робот-портье: что показали на IFA 2018

Международное берлинское радиошоу — таково старое название IFA — проводится с 1924 года и является самой старинной технологической выставкой в мире. Ежегодно в ней участвуют 1800-1900 компаний и посещают примерно 260 тыс. человек. В этом году в Берлин приехали все технологические гиганты за исключением Apple, которая традиционно игнорирует любые выставки.

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А вот Google, Amazon, Samsung, Huawei, LG, Sony, Lenovo, Bosch и сотни других компаний IFA не пропустили. Когда в одном месте собираются почти все вендоры, чьей продукцией мы ежедневно пользуемся, это дает отличную возможность заглянуть в ближайшее будущее.

«Умный дом» пока не очень умный

Главным и единственным трендом, который ясно прослеживался на IFA 2018, стали голосовые помощники Google Assistant, Alexa, Bixby и другие. Они были представлены практически везде и, в первую очередь, в «умных» домах. Буквально вся потребительская электроника нового поколения и новая бытовая техника теперь подключены к интернету — либо по Wi-Fi, либо через встроенные сотовые модемы.

При этом 50-60% всех новых домашних устройств теперь управляется с помощью голосовых помощников через «умные» колонки или смартфоны.

Очевидно, что через несколько лет вся новая электроника, бытовая техники и системы «умного» дома типа входных замков, отопления и освещения будет взаимодействовать с Google Assistant, Alexa или Siri.

Пока это все выглядит немного пугающе. И дело не в том, что искусственный интеллект собирается поработить человечество.

Просто «умный дом» и голосовые помощники, базирующиеся на современных системах ИИ, еще довольно глуповаты.

Добиться от «умной» колонки воспроизведения определенного музыкального трека или фильма со стримингового сервиса — задача довольно нетривиальная, равно как и попытка включить стиральную машину в нужном вам режиме. А ведь это еще самые простые действия.

История с голосовыми помощниками поразительно напоминает историю с виртуальной и дополненной реальностью (VR и AR). Никто не отрицает потенциал этих технологий, но если посмотреть на пресс-релизы трехлетней давности, то кажется, что VR и AR должны были завоевать мир еще в 2016 году.

Дмитрий Бевза

«VR до сих пор не может решить так называемую проблему «курицы или яйца». Потребители не покупают VR-очки, пока у них нет качественного контента, а производители контента его не создают, пока у потребителей нет VR-очков и шлемов», — говорит Йенс Хайтекер, исполнительный директор IFA Берлин.

Очень красиво, но очень бесполезно

Помимо голосовых помощников, на IFA 2018 были представлены и другие, более интересные экспонаты. Талантливые инженеры и конструкторы из разных компаний, не обращая внимания на «актуальные тренды», дали волю своей фантазии и привезли в Берлин интересные и немного сумасшедшие устройства.

Степень их полезности или бесполезности оценить трудно, но вот полет инженерной мысли в них явно присутствует. Одним из таких экспонатов стало геймерское кресло Predator Tronos.

Этот геймерский «трон» высотой 1,5 метра и весом 220 килограммов является моторизованным устройством. Для того, чтобы игрок смог в него залезть, стойка для размещения трех 27-дюймовых мониторов и подставки для клавиатуры и мыши уезжают вбок и вверх. Кроме того, вибромоторы, встроенные в кресло, обеспечивают настоящую тряску при взрывах или езде по ухабам.

Дмитрий Бевза

От компании Royole, специализирующейся на гибких OLED-экранах, ждали первый в мире гибкий смартфон, но «что-то пошло не так», и на стенде был представлен лишь нерабочий макет. Зато парни из Royole привезли шапки и дамские сумочки с OLED-экранами. Аксессуары подключаются к смартфону по Bluetooth и выводят видео- и фотоконтент на поверхность сумки или шляпы. Выглядит все это очень неконвенциально, но внимание к владельцу гарантированно привлечет.

Дмитрий Бевза

Другой оригинальный проект представил cтартап FES, который объединился с популярным брендом кроссовок. В обувь будущего вставлены экраны с технологий электронных чернил E-Ink, которая используется в том числе в электронных книгах.

На выставке была представлена модель кроссовок с двумя черно-белыми экранами по бокам, а также еще одним — на подошве обуви. Экраны меняют декоративные рисунки логотипа и внешний вид кроссовок. На стенде это все выглядит очень эффектно, но вот в реальной жизни оценить дизайн таких технологических кроссовок довольно сложно. Придется долго бежать за человеком в такой обуви, пытаясь заметить смену узора.

Дмитрий Бевза

Тема E-Ink оказалась востребована и одним из крупнейших производителей ПК компанией Lenovo, которая представила портативный 10,8-дюймовый ноутбук-трансформер без клавиатуры. Точнее она есть, но виртуальная — вместо той части ноутбука, где располагается привычная всем клавиатура, расположен E-Ink экран. На нем в том числе можно писать с помощью электронного пера.

Устройство получилось интересным и футуристичным, но очень спорным в плане эргономики. Одним из «преимуществ» такого ноутбука стала функция автоматического открытия крышки, если по ней постучать. Практическое предназначение такой «фишки» пока не до конца понятно.

Дмитрий Бевза

Тема роботов-пылесосов, популярная в последние годы, логично перешла в к роботам с другими рабочими навыками. Компания LG показала серию экспериментальных роботов CLOi. Самым забавным показался таскающий чемоданы робот-портье Porter Robot. Интересно, будет ли он, как живые портье, выпрашивать чаевые с постояльцев отелей?

Одним из самых необычных продуктов на IFA стал экзоскелет CLOi SuitBot, который снижает нагрузку со спины и ног человека и предназначен для погрузочно-разгрузочных работ. Насколько удобно пользоваться таким экзоскелетом, пока неясно, так как на самом стенде был только образец и демонстраций работы c ним на IFA не проводили.

Дмитрий Бевза/LG

А вот компания Panasonic презентовала робохолодильник, который приезжает по зову хозяина, как преданный пес. Таким образом, чтобы перекусить во время просмотра сериала, можно вообще не вставать с дивана. Думается, что такой робот добавит несколько лишних килограммов своему владельцу.

Дмитрий Бевза

Если подводить итоги IFA 2018, то можно сказать, что маркетологи крупнейших компаний мира показали то будущее, каким оно должно быть в их представлении. Насколько оно совпадет с реальностью и насколько будут востребованы продукты и концепции, показанные в Берлине, увидим через несколько лет.