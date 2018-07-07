Затерянные в пещере: как спасти подростков в Таиланде

Американский изобретатель, глава компаний SpaceX и Tesla Илон Маск отправил в Таиланд четырех своих инженеров для спасения школьников из затопленной пещеры, сообщили в МИД Таиланда.

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Один из делегированных на место специалистов является тайским инженером Маска. Он должен будет изучить способы спасения членов юниорской футбольной команды и их тренера.

Чуть позже к нему присоединятся еще три иностранных инженера из компаний Tesla, SpaceX и Boring. Ожидается, что они прилетят в Таиланд в субботу вечером и приступят к работе в воскресенье, 8 июля, передает ФАН.

Ранее сообщалось, что Илон Маск предложил властям Таиланда помощь в проведении спасительной операции. Предприниматель заявлял о готовности предоставить необходимую технику, в частности навигационное оборудование и оборудование по откачке воды.

Он рассказал, что нужно проложить нейлоновую трубу через сеть пещер и наполнить их воздухом. Маск заявил, что таким образом удастся образовать воздушный туннель под водой под потолком пещеры, передает НСН.

Пока весь мир внимательно следит за судьбой 12 юных футболистов, оказавшихся вместе с тренером запертыми в глубокой пещере на севере Таиланда, спасатели и аквалангисты со всего мира решают, какие варианты спасения существуют.

Мальчики возрастом 11-16 лет пропали еще в конце июня, они оказались заперты в отделенном конце пещеры Кхао-Луанг, где из-за начавшихся дождей неожиданно поднялся уровень воды и отрезал детям путь к выходу. Дети были обнаружены лишь 2 июля в отделенном конце пещеры, где образовался воздушный карман. Радость родных и спасателей была недолгой — дети оказались почти не травмированы, но встал вопрос, как их можно вытащить на поверхность.

Сообщалось, что спасатели провели мальчикам и их тренеру экспресс-курсы по подводному плаванию.

«Течение очень сильное, а пространство узкое. Для спасения детей потребуются усилия очень многих людей», — рассказал министр обороны Таиланда Правит Вонгсуван.

Капитан уточнил, что дайвер погиб, когда, выполнив задание, возвращался к выходу из пещеры. Юнгкео пообещал, что, несмотря на гибель одного из участников операции, дайверы продолжат прилагать все усилия для спасения детей.

По данным экспертов, водолазам потребовалось три часа, чтобы добраться до детей, которые находятся примерно в четырех километрах от входа в пещеру. Детям доставили еду, лекарства и одеяла. Кроме того, теперь с ними постоянно находятся два спасателя. Специалисты предупреждают, что выведение наружу мальчиков может занять до нескольких месяцев.

Международная федерация футбола (ФИФА) пригласила на финал чемпионата мира — 2018 в России юных футболистов и их тренера. Об этом говорится в письме главы ФИФА Джанни Инфантино, которое было отправлено Футбольной ассоциации Таиланда.

«Если, как мы все надеемся, они воссоединятся со своими семьями в ближайшие дни, и их здоровье позволит им путешествовать, ФИФА будет рада пригласить их посетить финал чемпионата мира по футболу - -2018 в Москве в качестве наших гостей», — добавил Инфантино.

В организации также отметили, что следят за ходом спасательной операции с 23 июня. Тренер юных футболистов Эккапол Чантавонг принес извинения их родителям.

«Хочу сказать всем родителям, что дети в порядке. Я обещаю сделать все, чтобы защитить их. Спасибо за вашу моральную поддержу, и я прошу у вас прощения», — приводит NDTV отрывок из письма Чантавонга, которое он передал родителям через дайверов.

Кроме того, стало известно, как погиб один из дайверов.

«Он погиб от недостатка воздуха в его акваланге во время выполнения задания по доставке в дальние камеры пещеры баллонов с кислородом», — сообщил капитан тайского подразделения боевых пловцов Апхаконп Юнгкео.

Россия выразила готовность помочь в спасении пострадавших.

«У нас есть специализированный отряд с подразделением дайверов. Это ведущие спортсмены России, они проходят обучение, в том числе по спасению в пещерах. Шесть человек готовы к выезду — но пока та сторона не нуждается в наших услугах. Они находятся в полной готовности и, если понадобится, будут задействованы», — заявил председатель Высшего совета Общероссийской общественной организации «Российский союз спасателей».