Киберконгресс: Путина услышат хакеры. LIVE

Тем не менее, как сообщил Герман Греф журналистам, он рассчитывает на то, что глобальные киберугрозы и противодействие им войдут в повестку новой встречи глав России и США в Хельсинки.

«Я, к сожалению или к счастью, не допущен к повестке готовящейся встречи, и не знаю, есть ли там вопросы, связанные с кибербезопасностью. Но мы были бы счастливы, если бы такие вопросы попали в сферу обсуждения. Это проблема глобальная, нужно ее решать с помощью объединения усилий», — заявил Греф.