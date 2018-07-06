Киберконгресс: Путина услышат хакеры. LIVE

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Президент России прибыл на Международный конгресс по кибербезопасности! Он начал свою речь со слов о том, что цифровизация является серьезным ресурсом национального развития.
Тем временем, как передает корреспондент «Газеты.Ru», начало пленарного заседания задерживается. Гостей попросили занять свои места и отключить мобильные телефоны. Скоро ожидается появление Владимира Путина, но точное время его выступления пока не объявлено.
Тем не менее, как сообщил Герман Греф журналистам, он рассчитывает на то, что глобальные киберугрозы и противодействие им войдут в повестку новой встречи глав России и США в Хельсинки.
«Я, к сожалению или к счастью, не допущен к повестке готовящейся встречи, и не знаю, есть ли там вопросы, связанные с кибербезопасностью. Но мы были бы счастливы, если бы такие вопросы попали в сферу обсуждения. Это проблема глобальная, нужно ее решать с помощью объединения усилий», — заявил Греф.
После обеда в 13:00 стартовало следующее пленарное заседание Конгресса под названием «Есть ли шанс сделать транзитный мир безопаснее?». На котором будут обсуждаться перспективы создания мировой киберполиции, а также глобальных альянсов по противодействию киберугрозам.
Стоит отметить, что во время саммита G20 в Гамбурге, когда состоялась встреча Владимира Путина и Дональда Трампа, впервые было анонсировано создание рабочей группы по кибербезопасности. К сожалению, тогда дальше анонса дело так и не зашло.
В первый день Международного конгресса по кибербезопасности была озвучена тревожная новость — ни один российский банк не соответствует в полной мере требованиям информбезопасности, установленным Центробанком. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на и.о. директора департамента информационной безопасности ЦБ РФ Артема Сычева.
«Но это понятно: идеал достижим, но где-то в светлом будущем», — успокоил Сычев. Он добавил, что банки время от времени проходят проверки, по результатам которых можно сделать вывод, что в российских кредитных организациях «все сделано более-менее нормально».
Утром 6 июля, впервые с начала года, стало известно об успешной хакерской атаке на ПИР-банк. По данным источников газеты «Коммерсантъ», мошенникам удалось украсть свыше 58 млн руб., переведя сумму на разные пластиковые карты в 22 банках.
Во время пленарной сессии на киберконгрессе Греф вспомнил об этом случае. Президент Сбербанка сообщил, что за преступлением стоит группировка Carbanak, которая пользуется одноименным вирусом.
В дискуссии приняли участие вице-президент по борьбе с мошенничеством и киберпреступностью Visa Inc. Пенни Лейн, генеральный директор IBM Security Марк ван Задельхоф, генеральный директор, АО «Лаборатория Касперского» Евгений Касперский и директор Института будущего человечества Ник Бостром. Модератором сессии выступил Председатель правления Сбербанка Герман Греф. По его словам, Сбербанк прогнозирует рост затрат на кибербезопасность в ближайшие три года в 14 раз. Кроме того, Греф заявил о том, что количество успешных хакерских атак каждый год увеличивается в два раза.
С утра на ICC прошла первая пленарная сессия, посвященная вызовам транспарентного, или прозрачного, мира. Спикеры обсуждали глобальную цифровизацию всех отраслей экономики, что приведет к созданию «цифрового образа страны». Сохранность этого образа станет одной из приоритетных задач национальной безопасности, так как такие данные становятся желанной добычей хакеров по всему миру.
Кстати, о хакерах. В июле 2017 к двум годам колонии за неправомерный доступ к охраняемой законом компьютерной информации был приговорен Владимир Аникеев, лидер хакерской группировки «Шалтай-Болтай».
«Шалтай-Болтай» обвиняют во взломе почты высокопоставленных российских чиновников, а также в продаже информации, полученной нелегальным путем. Эта группировка взяла на себя ответственность за взлом твиттера Дмитрия Медведева, в котором было размещено поддельное сообщение об отставке премьера.
Сегодня, спустя год, Мосгорсуд принял решение проверить законность отказа в условно-досрочном освобождении (УДО) для Аникеева. Отмечается, что он пошел на сделку со следствием, а также якобы сдал своих подельников.
В прошлом году весь мир подвергся атаке вируса WannaCry, когда сотни тысяч компьютеров по всему миру были заблокированы. Зловред угрожал стереть всю информацию с диска, требуя взамен биткоины на сумму около $300.
WannaCry был остановлен британским программистом практически случайно, но мир до сих не пор усвоил уроки этой глобальной кибератаки — как рассказали «Газете.Ru» эксперты в сфере кибербезопасности, на текущий момент почти треть (29%) компьютеров по всему миру все еще не готовы отражать многовекторные сложные атаки, к каким относится WannaCry.
Вопросы кибербезопасности заботят людей по всему миру — от глав государств до рядовых пользователей интернет-пространства. Успешная хакерская атака, совершенная одним злоумышленником, может нанести колоссальный ущерб, в том числе повредить системы критической инфраструктуры, нарушить работу аэропортов и больниц, заблокировать использование компьютерных систем во всей организации. Кроме того, хакеры нередко похищают приватные данные пользователей, чтобы перепродать их на черном рынке или шантажировать владельцев с целью получения выкупа.
По данным заместителя председателя правления Сбербанка Станислава Кузнецова, возможный ущерб экономике России от киберугроз в 2018 году оценивается в более чем 1,1 трлн руб. Такие цифры Кузнецов озвучил во время пресс-конференции 4 июля, которая состоялась накануне открытия ICC. При этом мировой ущерб к концу текущего года может составить около $1,5 трлн.
Среди участников мероприятия представители российских ведомств, руководители крупнейших международных компаний, бизнесмены и эксперты в сфере информационных технологий, которые собрались вместе, чтобы обсудить самые важные проблемы обеспечения кибербезопасности во всем мире.
Международный конгресс по кибербезопасности (ICC) проходит в Москве с 5 по 6 июля 2018 года в Центре международной торговли. Его организатором выступил Сбербанк при поддержке АНО «Цифровая экономика» и Ассоциации банков России. Сообщается, что в конгрессе примут участие свыше 2 тыс. делегатов из 51 страны мира.
Доброго дня всем читателям «Газеты.Ru»! Мы начинаем онлайн-трансляцию со второго дня Международного конгресса по кибербезопасности, на котором с речью выступит президент России Владимир Путин.