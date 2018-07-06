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Киберконгресс: Путина услышат хакеры. LIVE

Путин выступает на Международном конгрессе по кибербезопасности - онлайн

В Москве стартовал Международный конгресс по кибербезопасности (ICC), на котором выступит президент России Владимир Путин. Руководители крупных зарубежных и отечественных компаний, представители бизнеса и эксперты со всего мира соберутся вместе, чтобы обсудить самые острые вопросы киберсферы. «Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию мероприятия.
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13:30

Президент России прибыл на Международный конгресс по кибербезопасности! Он начал свою речь со слов о том, что цифровизация является серьезным ресурсом национального развития.

13:27

Тем временем, как передает корреспондент «Газеты.Ru», начало пленарного заседания задерживается. Гостей попросили занять свои места и отключить мобильные телефоны. Скоро ожидается появление Владимира Путина, но точное время его выступления пока не объявлено.

13:20

Тем не менее, как сообщил Герман Греф журналистам, он рассчитывает на то, что глобальные киберугрозы и противодействие им войдут в повестку новой встречи глав России и США в Хельсинки.

«Я, к сожалению или к счастью, не допущен к повестке готовящейся встречи, и не знаю, есть ли там вопросы, связанные с кибербезопасностью. Но мы были бы счастливы, если бы такие вопросы попали в сферу обсуждения. Это проблема глобальная, нужно ее решать с помощью объединения усилий», — заявил Греф.

13:10

После обеда в 13:00 стартовало следующее пленарное заседание Конгресса под названием «Есть ли шанс сделать транзитный мир безопаснее?». На котором будут обсуждаться перспективы создания мировой киберполиции, а также глобальных альянсов по противодействию киберугрозам.

Стоит отметить, что во время саммита G20 в Гамбурге, когда состоялась встреча Владимира Путина и Дональда Трампа, впервые было анонсировано создание рабочей группы по кибербезопасности. К сожалению, тогда дальше анонса дело так и не зашло.

13:03

В первый день Международного конгресса по кибербезопасности была озвучена тревожная новость — ни один российский банк не соответствует в полной мере требованиям информбезопасности, установленным Центробанком. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на и.о. директора департамента информационной безопасности ЦБ РФ Артема Сычева.

«Но это понятно: идеал достижим, но где-то в светлом будущем», — успокоил Сычев. Он добавил, что банки время от времени проходят проверки, по результатам которых можно сделать вывод, что в российских кредитных организациях «все сделано более-менее нормально».

13:00

Утром 6 июля, впервые с начала года, стало известно об успешной хакерской атаке на ПИР-банк. По данным источников газеты «Коммерсантъ», мошенникам удалось украсть свыше 58 млн руб., переведя сумму на разные пластиковые карты в 22 банках.

Во время пленарной сессии на киберконгрессе Греф вспомнил об этом случае. Президент Сбербанка сообщил, что за преступлением стоит группировка Carbanak, которая пользуется одноименным вирусом.

Герман Греф
Дмитрий Серебряков/ТАСС
12:51

В дискуссии приняли участие вице-президент по борьбе с мошенничеством и киберпреступностью Visa Inc. Пенни Лейн, генеральный директор IBM Security Марк ван Задельхоф, генеральный директор, АО «Лаборатория Касперского» Евгений Касперский и директор Института будущего человечества Ник Бостром. Модератором сессии выступил Председатель правления Сбербанка Герман Греф. По его словам, Сбербанк прогнозирует рост затрат на кибербезопасность в ближайшие три года в 14 раз. Кроме того, Греф заявил о том, что количество успешных хакерских атак каждый год увеличивается в два раза.

12:43

С утра на ICC прошла первая пленарная сессия, посвященная вызовам транспарентного, или прозрачного, мира. Спикеры обсуждали глобальную цифровизацию всех отраслей экономики, что приведет к созданию «цифрового образа страны». Сохранность этого образа станет одной из приоритетных задач национальной безопасности, так как такие данные становятся желанной добычей хакеров по всему миру.

12:35

Кстати, о хакерах. В июле 2017 к двум годам колонии за неправомерный доступ к охраняемой законом компьютерной информации был приговорен Владимир Аникеев, лидер хакерской группировки «Шалтай-Болтай».

«Шалтай-Болтай» обвиняют во взломе почты высокопоставленных российских чиновников, а также в продаже информации, полученной нелегальным путем. Эта группировка взяла на себя ответственность за взлом твиттера Дмитрия Медведева, в котором было размещено поддельное сообщение об отставке премьера.

Сегодня, спустя год, Мосгорсуд принял решение проверить законность отказа в условно-досрочном освобождении (УДО) для Аникеева. Отмечается, что он пошел на сделку со следствием, а также якобы сдал своих подельников.

Лидер хакерской группы
Виталий Белоусов/РИА "Новости"
12:27

В прошлом году весь мир подвергся атаке вируса WannaCry, когда сотни тысяч компьютеров по всему миру были заблокированы. Зловред угрожал стереть всю информацию с диска, требуя взамен биткоины на сумму около $300.

WannaCry был остановлен британским программистом практически случайно, но мир до сих не пор усвоил уроки этой глобальной кибератаки — как рассказали «Газете.Ru» эксперты в сфере кибербезопасности, на текущий момент почти треть (29%) компьютеров по всему миру все еще не готовы отражать многовекторные сложные атаки, к каким относится WannaCry.

12:20

Вопросы кибербезопасности заботят людей по всему миру — от глав государств до рядовых пользователей интернет-пространства. Успешная хакерская атака, совершенная одним злоумышленником, может нанести колоссальный ущерб, в том числе повредить системы критической инфраструктуры, нарушить работу аэропортов и больниц, заблокировать использование компьютерных систем во всей организации. Кроме того, хакеры нередко похищают приватные данные пользователей, чтобы перепродать их на черном рынке или шантажировать владельцев с целью получения выкупа.

12:14

По данным заместителя председателя правления Сбербанка Станислава Кузнецова, возможный ущерб экономике России от киберугроз в 2018 году оценивается в более чем 1,1 трлн руб. Такие цифры Кузнецов озвучил во время пресс-конференции 4 июля, которая состоялась накануне открытия ICC. При этом мировой ущерб к концу текущего года может составить около $1,5 трлн.

12:07

Среди участников мероприятия представители российских ведомств, руководители крупнейших международных компаний, бизнесмены и эксперты в сфере информационных технологий, которые собрались вместе, чтобы обсудить самые важные проблемы обеспечения кибербезопасности во всем мире.

12:05

Международный конгресс по кибербезопасности (ICC) проходит в Москве с 5 по 6 июля 2018 года в Центре международной торговли. Его организатором выступил Сбербанк при поддержке АНО «Цифровая экономика» и Ассоциации банков России. Сообщается, что в конгрессе примут участие свыше 2 тыс. делегатов из 51 страны мира.

12:00

Доброго дня всем читателям «Газеты.Ru»! Мы начинаем онлайн-трансляцию со второго дня Международного конгресса по кибербезопасности, на котором с речью выступит президент России Владимир Путин.