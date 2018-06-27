Цукерберг должен уйти: инвесторы Facebook требуют отставки

Сам себе босс

Терпение инвесторов Facebook подходит к концу, и отвечать за это придется генеральному директору Марку Цукербергу. Как стало известно Business Insider, шесть крупных акционеров, владеющих активами компании на сумму $3 млрд, задумали уволить миллиардера с его поста.

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Недовольство инвесторов, которых не устраивает способ управления Facebook, еще никогда не было столь высоким с момента запуска социальной сети в 2012 году. За последний год им пришлось наблюдать за серией скандалов, в которых была замешана компания — от возможного вмешательства в американские выборы до инцидента с Cambridge Analytica.

В разразившемся кризисе акционеры винят именно Цукерберга. По их мнению, накопившиеся проблемы не находят своего решения, потому что структура правления Facebook делает председателя и генерального директора практически неприкосновенным.

Инвесторы настроены на радикальные изменения в управлении компании и предлагают разные варианты, но по двум пунктам им удалось достичь полного согласия.

Во-первых, они хотят, чтобы Цукерберг покинул пост председателя, а вместо него пришел независимый управленец.

Во-вторых, в их планах отказаться от выпуска акций двух классов, поскольку привилегированные акции в руках Марка Цукерберга и его ближайших менеджеров дают им слишком много власти.

Привилегированные акции класса В дают в 10 раз больше голосов, чем акции класса А. Цукерберг владеет свыше 75% акций В, что дает ему больше половины всех голосов в компании при принятии важных решений.

Большинство независимых инвесторов проголосовали в пользу двух этих предложений на последних собраниях акционеров Facebook. Они, кстати, тоже становятся все напряженнее —

в этом году на одной из встреч Цукерберга назвали «диктатором», из-за чего спикер была удалена с собрания за то, что высказала свое недовольство вслух.

Представитель Facebook отказался комментировать новости о недовольстве среди инвесторов, сославшись на недавние заявления компании о том, что ее руководство «отвечает всем требованиям». Что же касается ухода Цукерберга с поста председателя, компания считает, что этот шаг вызовет «неопределенность, путаницу и неэффективность в работе правления».

Барон-разбойник

Один из инвесторов Facebook Майкл Фрерикс, вложивший в компанию около $35 млн, считает, что причина увольнения Цукерберга с позиции председателя довольно прозрачна.

«Он не отчитывается ни перед кем, ни перед правлением, ни перед инвесторами, что является плохой корпоративной практикой», — заявил Фрерикс.

По его словам, глава Facebook является сам себе хозяином, что в итоге пагубно отражается на компании.

Джонас Крон, управляющий активами Facebook на сумму около $10,5 млн, полагает, что основная проблема кроется в совмещении ролей председателя и генерального директора. В других крупных компаниях Кремниевой долины, например, в Microsoft, Apple или Google, эти должности занимают два разных человека.

Инвестор Патрик Доэрти, владеющий акциями стоимостью около $1 млрд, считает, что существующая модель управления компании давно устарела.

«Ситуация, когда один автократ управляет огромной компанией стоимостью в миллиарды долларов, это анахронизм. Такое работало в 19 веке, когда существовали «бароны-разбойники»», — заявил Доэрти, имея в виду бизнесменов-капиталистов, наживших себе состояние нечестным путем.

Акционеры настроены серьезно и не собираются останавливаться — в их планах продолжить вносить предложения на собраниях, составлять письма в адрес топ-менеджеров Facebook и активно общаться с представителями СМИ, чтобы освещать сложившуюся ситуацию.

Однако эксперты полагают, что должно случиться что-то из ряда вон выходящее, чтобы у Facebook сменилось руководство.

«Если случится еще одна Cambridge Analytica или вмешательство в выборы, то тогда социальное недовольство может дойти до той точки, когда придется поменять модель власти», — заявил Дилан Сейдж. После скандала с Cambridge Analytica, когда Facebook добровольно передал личные данные миллионов своих пользователей сторонней компании, Сейдж продал большую часть своих акций, но до сих пор владеет активами компании на $2,8 млн.

В целом все инвесторы сходятся в одном — они желают компании лучшего, даже если для этого придется пойти на радикальные меры. Тем временем, эксперты напоминают Цукербергу, что ни один глава даже самой крупной мировой компании не является неуязвимым, приводя в пример создателя Uber Трэвиса Каланика, которого вынудили покинуть свой пост после череды скандалов и непопулярных решений.