Отец Telegram в изгнании: чем занимается Павел Дуров

Гражданин мира

Павел Дуров покинул Россию в 2014 году, заявив, что возвращаться на родину он не собирается. По его словам, ему стало невозможно вести бизнес, а после отказа сотрудничать с властями ему не дадут нормально работать. Речь идет о случае, когда сотрудники ФСБ потребовали выдать личные данные некоторых групп во «ВКонтакте» — социальной сети, созданной Дуровым.

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Это решение стоило ему позиции генерального директора «ВКонтакте», а после и акций компании.

«Я мог бы остаться, согласиться на определенные компромиссы, может быть, вернуть контроль над компанией. Но это не то, чего мне хотелось. Компромиссы ведут в никуда. Ты не можешь быть счастлив, если делаешь то, во что сам не веришь», — так прокомментировал ситуацию сам бизнесмен.

Конфликт c Федеральной службой безопасности России был не единственной юридической коллизией в период его руководства «ВКонтакте». Начиная с 2008 года, правообладатели регулярно обвиняли Дурова в потворстве распространению пиратского контента пользователями социальной сети, а иски с обвинением в пиратстве к администрации «ВКонтакте» подавали вплоть до ухода Дурова с поста генерального директора.

Недоброжелатели Павла Дурова утверждали и продолжают утверждать, что такую большую базу пользователей на начальной стадии «ВКонтакте» обеспечил именно пиратский контент.

Сегодня Павел Дуров стал самым известным гражданином маленького карибского государства Сент-Китс и Невис. Гражданство он получил еще весной 2013 года, как он сам говорит, «на фоне известных проблем в России».

Сент-Китс и Невис — это два острова общей площадью 261 кв. км, что примерно в 8 раз меньше площади Москвы, с населением 50 тыс. человек. Павел Дуров ни разу не был на этих островах и, по его словам, не планирует туда ехать. Тем не менее, паспорт этого государства позволяет ему свободно путешествовать по Европейскому союзу и Великобритании без визы.

Для человека с радикальными либертарианскими взглядами, считающего себя «гражданином мира», приобретение гражданства в Сент-Китс и Невис — вполне логичное решение, позволяющее в том числе и оптимизировать личные налоги. На Сент-Китс и Невис их практически нет.

После отъезда из России Дуров неоднократно выступал на технологических конференциях в США, но остаться в Штатах навсегда не захотел, аргументировав это тем, что ему не нравится настойчивый интерес к Telegarm cо стороны американских спецслужб.

В сентябре 2017 года в одном из интервью Дуров рассказал, что начиная с 2014 года сотрудники ФБР и AНБ не раз пытались наладить с членами команды Telegram «неформальные отношения», а в 2016 году во время посещения конференции Google I/O в Сан-Франциско сотрудники ФБР приехали к Дурову в гостиницу и произнесли 20-минутную речь о важности такого сотрудничества.

«Мы очень уважаем ваши ценности в отношении конфиденциальности и криптографии, и мы уважаем то, что вы пытаетесь сделать. Но есть терроризм, это серьезная проблема, и мы обязаны защищать общество. Надеемся, вы понимаете и разделяете наши взгляды. Мы хотим создать процесс обмена данными, чтобы вы могли помочь нам в тех случаях, когда имеется террористическая угроза», — заявили представители американской спецслужбы.

Существует версия, что Павел Дуров все же мог пойти на сотрудничество с ФБР и предоставить некоторый уровень доступа к переписке пользователи на внесудебной основе, но все опрошенные «Газетой.Ru» специалисты в области кибербезопасности и риск-менеджмента утверждают, что какие-либо доказательства такого сотрудничества им неизвестны, а риск столь токсичного взаимодействия с силовыми ведомствами очень высок. Даже подозрения в «сливе» пользователей спецслужбам могли отрицательно сказаться на привлечении инвесторов и монетизации Telegram.

Мама, я в Дубае

Последние несколько лет Дуров со своей командой постоянно перемещается по миру, занимаясь разработкой и продвижением Telegram — он посещал Давос, Нью-Йорк, Сан-Франциско, Париж, Сингапур, Бали, Мальдивы, Дубай и другие точки мира.

Павел Дуров ведет Instagram, но не очень активно.

Бизнесмен не подписан ни на одну страницу, и сам делает публикации крайне редко.

Но, как говорится, редко, но метко — его последние фотографии привлекли внимание даже тех людей, которые не были подписаны на обновления Дурова. К примеру, его фото с обнаженным торсом на фоне экзотической природы Бали запустило флешмоб #PutinShirtlessChallenge, в котором бизнесмен призвал всех россиян сфотографироваться голым по пояс, подражая президенту страны Владимиру Путину.

«Конное» фото Дурова среди песков появилось не случайно. Именно в Дубае, точнее в свободной экономической зоне Dubai Media City, расположился офис Telegram. Об этом сам Дуров рассказал в декабре 2017 года, объяснив свой выбор нежеланием «работать на государство 180 дней в году».

Речь в данном случае идет о налоговых отчислениях в большинстве развитых стран. Как последовательный либертарианец, Дуров негативно относится к налогам, считая, что он распорядится заработанными деньгами с большей пользой, нежели это сделает государство. Так, например, в 2012 году он стал крупным спонсором «Википедии», перечислив в фонд развития этого проекта миллион долларов.

Что интересно, переезд команды Telegram в Дубай произошел незадолго до публикации TON White Paper — масштабного плана по созданию платформы Telegram Open Network, где популярный мессенджер будет всего лишь одним из двенадцати элементов системы. Именно TON White Paper показывает, как будет монетизироваться Telegram.

Планы братьев Дуровых, работающих над TON, весьма масштабны, так что выбор Дубая для штаб-квартиры своей будущей криптовалютной империи обусловлен не только либертарианскими взглядами, но и практическими соображениями по оптимизации налогов.

После блокировки Telegram в России, а также последовавшего общественного и медийного резонанса Павел Дуров стал настоящей рок-звездой интернет-бизнеса и теперь поставляет инфоповоды для прессы, не предпринимая для этого вообще никаких усилий. До сих пор не утихают споры по поводу сделанных, или не сделанных, пластических операций и «идеальности» его торса.

В начале июня текущего года Дуров опять очутился в центре пока еще локального скандала. Эстонская компания Cryptocean обвинила его в плагиате. По словам основателя Cryptocean Юрия Мышинского, Telegram сделала клон разработанного его компанией криптопаспорта. Речь идет о TON External Secure ID (Telegram Passport) – виртуальном паспорте, предназначенном для идентификации пользователей в Telegram Open Network. Дуров традиционно воздержался от комментариев.

Дуров vs. Жаров

Иск Cryptocean, впрочем, не стал главным судебным делом в жизни Павла Дурова. Гораздо важнее история административного иска компании Telegram о признании недействующим приказа ФСБ №432 от 19 июля 2016 года, судебное решение об отказе в иске, и последующая блокировка мессенджера на территории России.

Напомним, что в соответствии с этим приказом, который устанавливает процедуру предоставления информации необходимой для декодирования интернет-сообщений, Федеральная служба безопасности потребовала от Telegram криптографические ключи для дешифровки сообщений Telegram. Это требование поступило в связи с расследованием обстоятельств теракта в петербургском метро в апреле 2017 года.

Во время заседания суда представитель ФСБ утверждала, что согласно позиции Конституционного суда, переписка граждан в мессенджерах не составляет охраняемую законом тайну, для получения доступа к которой ФСБ необходимо судебное разрешение, и что такие действия ФСБ не ограничивают законные права граждан.

В свою очередь Павел Дуров заявил что предоставление криптографических ключей спецслужбам скомпрометирует мессенджер, так как позволит им читать «несекретные» чаты всех пользователей Telegram. Также он отметил, что часть интересующих ФСБ мобильных номеров никогда не имели аккаунта в Telegram, а другая их часть была автоматически удалена за неактивностью.

Таким образом, по мнению Дурова, предоставление криптографических ключей Федеральной службе безопасности не имело никакого практического смысла.

Суд принял сторону ФСБ и отклонил иск Telegram. Впоследствии глава Роскомнадзора и один из главных критиков Павла Дурова Александр Жаров, комментируя нашумевшую блокировку Telegram, заявил, что его ведомство не ведет борьбу с мессенджером, а лишь исполняет решение суда.

После переименования Минкомсвязи в Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций и назначения его главой Константина Носкова все с большим интересом следили за судьбой Роскомнадзора, который находится в ведении Министерства.

Отставку Жарова по окончании формирования нового правительства прогнозировали многие эксперты IT-сообщества.

Этого не произошло — Роскомнадзор пока сохранил все свои полномочия, а Александр Жаров — пост руководителя ведомства. Доступ к мессенджеру Telegram на территории России по-прежнему блокируется.

Более того, в конце мая Роскомнадзор отправил в Apple письмо, где потребовал от компании удалить Telegram из российского App Store, а также прекратить рассылку его сервисных push-уведомлений для российских пользователей. Такое же письмо было направлено и в компанию Google. Обеим компаниям дали месяц на выполнение требований РКН.

Выполнение или невыполнение этих требований может иметь очень серьезные последствия (не менее серьезные чем блокировка), так что не исключена вероятность того, что в самое ближайшее время мы увидим продолжение эпического противостояние между Telegram и Роскомнадзором, но уже с привлечением новых лиц и компаний.

Обе компании не стали комментировать «Газете.Ru» требование Роскомнадзора об удалении приложений, однако, по мнению специалистов мобильного рынка, исчезновение из магазинов приложений клиентов Telegram маловероятно.

Ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин считает, что приложения останутся в магазинах, так как для Google и Apple важны только решения суда, но не требования регулятора.

«Пока же такого решения нет, и вряд ли оно появится в ближайшем будущем», — заключил Муртазин.

Основатель и СEO мобильного сервиса NumBuster Евгений Гнутиков был еще более категоричен.

«Платформы не уберут Telegram из своих магазинов. И дело тут не в противодействии «душителям свободы» со стороны Appleи Google, а просто по формальным причинам. Ни Apple, ни Google не реагирует на требования регуляторов, если те не подкреплены их собственными правилами для издателей приложений. Для этих компаний важно лишь соответствие приложений внутренним правилам платформы. Пока приложения Telegram им соответствуют, ему ничего не грозит», — считает эксперт.