Игромания: теперь это диагноз

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) официально включила зависимость от видеоигр в перечень болезней и расстройств, сообщается на сайте организации. Зависимость от видеоигр вошла в одиннадцатое издание Международной классификации болезней (МКБ-11). Оно вступит в силу не ранее 2022 года.

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Отмечается, что соответствующий диагноз можно ставить в том случае, если из-за игр у человека возникают проблемы в жизни, работе или учебе. Составители списка подчеркивают, что зависимость может возникнуть как от онлайновых игр, так и от рассчитанных на одиночное прохождение, передает ФАН.

В организации считают, что игровая зависимость характеризуется регулярным или периодическим нарушением способности контролировать частоту и длительность игровых сессий, продолжительность потраченного на игры времени, а также неспособность прекратить играть при возникновении «негативных последствий».

Если существует зависимость от игр, то человек отдает им приоритет над другими интересами и повседневной деятельностью.

Составители перечня указывают, что симптомы игровой зависимости могут развиваться как непрерывно на протяжении длительного времени, так и появляться периодически с некоторой регулярностью, передает НСН.

В марте нынешнего года президент США Дональд Трамп провел встречу с представителями игровой индустрии, конгрессменами и членами родительских организаций, в ходе которой обсудил проблемы насилия в видеоиграх.

Глава Белого дома показал нарезку жестоких сцен из видеоигр, среди которых был эпизод из Call of Duty: Modern Warfare 2, в котором террористы по сюжету устраивают стрельбу в московском аэропорту.

Также в видеоролик, который был опубликован пресс-службой администрации американского лидера на YouTube, попали кадры из игр Fallout 4 и Sniper Elite 4. В ходе заседания американский лидер призвал разработчиков ужесточить возрастные ограничения на видеоигры.

Еще в декабре прошлого года издание New Scientist сообщало о том, что игроманию, или чрезмерную зависимость от видеоигр, могут внести в Международную классификация болезней (МКБ) в качестве психического расстройства.

При этом отмечалось, что в список МКБ не будут внесены другие отклонения, связанные с технологиями, например, зависимость от интернета или смартфона, так как эксперты пока не смогли доказать, что такие состояния являются расстройством.

В качестве примера была приведена зависимость от кофеина, которая наблюдается у многих. Люди часто пьют кофе, но лишь у немногих это перестает в какое-либо заболевание.

Член ВОЗ и эксперт в области психического здоровья Владимир Позняк рассказывал в интервью New Scientist, что игромания потенциально может быть крайне опасна для здоровья человека.

«У большинства людей, которые играют в видеоигры, нет никаких расстройств, как и у большинства людей, которые употребляют алкоголь, нет алкоголизма. Тем не менее в определенных обстоятельствах эта зависимость может привести к негативных последствиям», — рассуждал Позняк.

Тогда же сообщалось, что процент игроманов среди геймеров всего мира составит около 0,2%. В феврале 2017 года в Госдуму было направлено обращение с просьбой разработать закон «О детской игровой продукции».

Автором инициативы выступила руководитель рабочей группы при уполномоченном по правам ребенка в России Ольга Леткова, которая попросила депутатов ограничить продажу компьютерных игр и игрушек, которые развивают «агрессию и культ смерти», так как в России нет для этого соответствующей законодательной базы.

Как пояснял ведущий научный сотрудник института социологии РАН Леонтий Бызов в интервью «Газете.Ru», увлечение компьютерными играми, в частности, предусматривающими обильные убийства персонажей, может привести к тому, что у части людей как бы стирается грань между реальной и виртуальной жизнями.

По словам эксперта, у некоторых заядлых геймеров компьютерные игры снимают внутреннее табу на убийство. Ему кажется, что это только игра и на следующем уровне убитый им персонаж снова оживет. Специалист пояснил, что появляется поколение людей, которые где-то на подсознательном уровне уверены, что если что-то пошло не так, это легко можно переиграть.