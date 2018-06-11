Достали под водой: США ввели санкции против российских компаний

США расширили список российских компаний и граждан, на которые распространяются санкции, соответствующую информацию обнародовало американское министерство финансов.

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Так, под ограничительные меры подпали зарегистрированные в Санкт-Петербурге ООО «Digital Security» и связанные с ней структуры — Embedi и Erpscan, представительства которых находятся в Амстердаме, Тель-Авиве и Праге, передает НСН.

Кроме того в списке значатся питерское ООО «Дайвтехносервис», а также московский «Научно-исследовательский институт «Квант». В пояснении минфина США указано, что «Дайвтехносервис» зарегистрирована по адресу улица Железноводская улица, дом 18, корпус 2А.

«Дайвтехносервис» — ведущее предприятие в России, специализирующееся на разработке, производстве, комплексных поставках, шефмонтаже, пуско-наладочных работах, гарантийном и послегарантийном обслуживании всех видов водолазного оборудования, технических средств обеспечения водолазных, аварийно-спасательных и подводно-технических работ, водолазного снаряжения и инструмента», — говорится на сайте самой компании.

Также, из описания деятельности этого питерского ООО следует, что общество создавало, в частности, 54 трехконтейнерных водолазных комплекса «МАБ» для подразделений специального назначения, заказчиком выступало Министерство обороны РФ.

Кроме того, компания поставила стационарный береговой барокомплекс для пограничных частей ФСБ РФ, а также реализовала ряд других проектов в основном гражданского назначения.

Что касается коммерческого юридического лица ФГУП «НИИ «Квант», то в описании на сайте компании указано, что основными видами деятельности института являются создание средств защиты информации, проведение фундаментальных в области создания техники связи и другие.

Также в списке указаны три гражданина РФ — связанные с «Дайвтехносервис» 33-летний Олег Чириков, 60-летний Владимир Каганский и 48-летний Александр Трубин.

«Соединенные Штаты сейчас ведут деятельность по противодействию враждебным игрокам, которые по указанию Российской Федерации и ее военных и разведывательных служб увеличивают наступательный киберпотенциал России», — приводит «Интерфакс» слова главы минфина США Стивена Мнучина.

По его словам, подпавшие сегодня под санкции структуры напрямую занимались «повышением российского потенциала в кибернетической сфере и под водой» (имеется ввиду отслеживание данных, передаваемых по подводным кабелям связи) «посредством работы на ФСБ, и таким образом они подвергают риску безопасность США и их союзников».

Помимо этого в списке указаны шесть граждан Ливии, а также компании EMBEDI (связанная с Россией и Израилем, по заявлению минфина США) и ERPSCAN (Россия, Нидерланды, Чехия, Израиль).

Двумя неделями ранее директор департамента Северной Америки МИД России Георгий Борисенко заявил, что всего под американскими санкциями находятся 245 россиян и 439 юридических лиц.

«Надо сказать, что с 2011 года, когда американцы при (экс-президенте США Бараке) Обаме свернули перезагрузку и принялись заниматься снова сдерживанием России, США вводили санкции против России пятьдесят два раза. Всего под американскими санкциями находятся 245 российских граждан и 439 российских юридических лиц», — сказал дипломат.

Он также подчеркнул, что МИД поддерживает закон о контрсанкциях.

«Мы слышим в разговорах от наших американских коллег, что в Вашингтоне заметили, что в России принимается такое законодательство и внимательно отслеживают то, как происходит процесс его принятия, и явно будут смотреть, как он будет вводиться в силу, применяться», — добавил Борисенко.

Месяцем ранее власти США приняли решение о введении санкций против нескольких российских, китайских, северокорейских и иранских предприятий оборонно-промышленного комплекса и государственных ведомств. Как сообщалось в Федеральном реестре США, им инкриминируются нарушения национального законодательства Соединенных Штатов о нераспространении оружия массового уничтожения.

Как указывалось, 11-й учебный центр зенитных ракетных войск попал под санкции за то, что сотрудничал по части расчетов ПВО с Ираном, а 183-й зенитный ракетный полк — с Сирией.

Конструкторское бюро приборостроения (КБП) было внесено в американский черный список в связи с работой по контракту на поставку в Сирию комплексов ПВО «Панцирь-С1», концерн «БАРЛ» — за поставку комплектующих для северокорейских спутников-разведчиков.

Также пояснялось, что санкции в отношении 18-го ЦНИИ Минобороны были введены за разработку спецоборудования, позволявшего КНДР кодировать спутниковые сигналы.

Летом прошлого года американский президент Дональд Трамп подписал закон «О противодействии противникам Америки посредством санкций». Закон предусматривает ужесточение санкций против России, Ирана и КНДР. В Москве считают, что обвинения являются голословными и недопустимыми, передает ФАН.