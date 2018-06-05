Секреты iOS: что не показали на презентации Apple

Производительность

Одной из основных особенностей iOS 12 будет увеличение производительности смартфона, что особенно актуально для старых моделей — как правило, каждое обновление негативно сказывалось на скорости работы устаревших iPhone.

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На этот раз все будет по-другому — Apple обещает, что в новой iOS 12 скорость запуска приложений увеличится на 40%, скорость отзыва клавиатуры — на 50%, а открытия камеры — до 70%. Старший вице-президент по разработке ПО Крейг Федериги пообещал, что

эти цифры будут действительны для всех айфонов, поддерживающих iOS 12 — от iPhone 5s и до iPhone X.

Отдельно стоит отметить более плавную анимацию во всей системе, которая стала возможной из-за повышенной производительности iOS 12: для постоянных пользователей iPhone это будет очень приятная мелочь.

Групповые звонки по FaceTime

Приложение FaceTime теперь поддерживает групповые звонки, причем можно одновременно говорить с 32 разными людьми в режиме конференции. Это даже больше, чем у ближайшего конкурента — приложения Skype.

Во время презентации Федериги продемонстрировал возможности нового видеочата высокой четкости, подключившись к коллегам из Купертино. Отличного качества для всех 32 участников ждать не приходится — FaceTime показывает крупным планом лишь четырех пользователей, остальные участники находятся в ленте внизу экрана.

Таким образом, приложению не нужно обрабатывать огромное количество видеопотоков одновременно, а Apple может использовать в своей рекламе число 32, хотя по сути в видеочате общаются четверо.

Новые анимодзи и мимодзи

Apple добавила четыре новых анимированных эмодзи — или анимодзи — в свой набор, каждый из которых теперь может не только шевелить глазами и открывать рот, но и высовывать язык (привет, Snapchat!).

Кроме того, был представлен новый вид анимодзи — мимодзи (англ. — memoji).

Мимодзи может создать любой пользователь, придав ему сходство со своим лицом. Для этого в iOS 12 будет предусмотрен отдельный редактор персонажа.

На презентации об этом не говорилось, но некоторые журналисты уже протестировали новую функцию и обнаружили, что у мимодзи нет пола — и мужчины, и женщины начинают со стандартным шаблоном, который потом персонифицируют под себя.

Цифровое здоровье

Как и предсказывалось, в обновлении для iOS было уделено внимание проблемам зависимости от смартфона. Теперь iPhone будет показывать наглядные графики, на которых видно, сколько времени пользователь проводит в том или ином приложении.

Кроме того, на социальные сети можно установить лимиты времени, по истечении которых приложение закроется, что, по мнению разработчиков, должно дисциплинировать пользователя.

В iOS 12 можно будет задать время, в котором вам неудобно отвлекаться на уведомления и соцсети, например, важное совещание или послеобеденный сон. В такие периоды все ненужные уведомления будут заблокированы.

Пароли на контроле

Глава Apple Тим Кук и Крейг Федериги заострили внимание собравшихся на проблемах безопасности, пообещав еще больше надежности и стабильности в этой сфере. Как правило, повышенные меры безопасности означают еще больше контроля, что негативным образом сказывается на удобстве пользователя.

Тем не менее, про удобство Apple тоже не забыла — в iOS 12 появится функция, которая будет автоматически вставлять одноразовый пароль из SMS в тех ситуациях, когда требуется двухфакторная идентификация пользователя. Запоминать и перепечатывать цифровые комбинации больше не придется.

Кроме того, айфон или макбук будут мотивировать пользователя создавать более сложные пароли, а затем сохранят их в iCloud Keychain в зашифрованном виде.

Система автоматически будет маркировать те пароли, которые уже использовались в других сервисах, и попросит выбрать другой, более надежный.

Siri следит за тобой

Изменения коснулись и голосового помощника Siri, которая будет отслеживать ежедневную рутину пользователя и предлагать ему подсказки по тем действиям, которые он выполняет чаще всего.

Теперь разработчики смогут вставить кнопку «добавить в Siri» в свои приложения, что позволит владельцам iPhone пользоваться так называемыми ярлыками — человеку достаточно произнести записанную заранее фразу, и голосовой ассистент сможет заказать такси, включить нужный трек или купить кофе.

Кстати, в Siri добавили большой массив данных по продуктам питания — теперь она может подсказать, сколько калорий в той или иной пище или насколько она полезна. Кроме еды, Siri стала более подкована в новостях спорта и шоу-бизнеса.

Переводческие навыки Siri также были переработаны — теперь в ее памяти свыше 40 языковых пар. Кроме того, голосовой ассистент поможет найти и вспомнить пароль от любого приложения на смартфоне.

iOS 12 будет доступна для всех пользователей Apple осенью 2018 года.