Тайное стало явным: Facebook опять сливает данные

Несмотря на все публичные выступления Марка Цукерберга, в которых он уверяет, что Facebook больше никогда не будет ассоциироваться со скандалами и утечками данных, каждую новую неделю международная социальная сеть нет-нет да попадает в заголовки прессы.

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К сожалению, эти заголовки не прибавляют Facebook популярности — New York Times выяснила, что платформа тайно передавала данные своих пользователей 60 крупным производителям техники, включая Apple, Samsung, Amazon, Microsoft и др.

Двери без замков

После того, как Facebook узнала о незаконном сборе личной информации компанией Cambridge Analytica, в 2015 году платформа официально ограничила доступ третьих лиц к персональных данным друзей пользователя. Речь идет о сторонних приложениях, которые работали на базе Facebook — с согласия юзера они могли собирать информацию не только о нем, но и о его близких.

Как оказалось, эта обширная база данных до сих пор остается доступной для крупных компаний, занимающихся производством гаджетов и других устройств.

Между 60 техфирмами и Facebook существуют партнерские соглашения, многие из которых действуют и по сей день.

Эти договора позволяли производителям встраивать функции Facebook еще на стадии изготовления смартфона — например, владельцы BlackBerry имеют возможность позвонить своим друзьям из социальной сети, не открывая ее напрямую. На многих других устройствах была предустановлена функция отправки SMS своим контактам из Facebook.

По данным NYT, Facebook не считает эти компании «третьими лицами», а потому разрешает пользоваться личным данным пользователей без их согласия. Кроме того, эти бренды получили доступ к информации даже тех людей, кто вручную запретил ее передачу в настройках социальной сети.

«Это все равно, что установить замки на двери, чтобы потом узнать, что слесарь раздал ключи всем своим друзьям, которые могут приходить и рыться в вещах без вашего ведома», —

прокомментировал ситуацию бывший сотрудник Федеральной торговой комиссии США Ашкан Солтани.

Но, несмотря на крупный скандал, который последовал после истории с Cambridge Analytica, ни Марк Цукерберг, ни его высшие менеджеры не посчитали нужным сообщить о партнерстве, которое по сути влечет за собой незаконный сбор информации. Кроме того, оно нарушает новый регламент о передаче данных GDPR, который был введен в Европейском союзе с 25 мая текущего года.

«Вы можете думать, что Facebook или производителям гаджетов можно доверять, но чем больше данных хранится на устройстве, тем выше опасность, что ими кто-то воспользуется», — считает ученый в сфере информбезопасности университета Беркли Серж Эгельман.

Сообщается, что Facebook начала процедуру расторжения этих договоров в апреле 2018 года, но некоторые из них до сих пор остаются в силе. Ранее проблема сбора информации о пользователях Facebook техкомпаниями уже поднималась в прессе, но сотрудники компании исключали любой криминал — по их словам, по контракту использование личных данных сильно ограничено. Кроме того, не зафиксировано ни одного известного случая, когда эти данные были использованы не по назначению или во вред.

На запрос NYT ответил вице-президент Facebook в области продакт-партнерства Айми Арчибонг.

Он утверждает, что сбор данных организован с единственной целью — воспроизвести опыт использования Facebook на смартфонах для удобства пользователя.

«Вопреки утверждению New York Times, данные о друзьях, например, их фотографии, оказываются в общем доступе исключительно после согласия на их совместное использование», — заявил Арчибонг.

Даже если партнерство Facebook с Apple и Samsung пока не привело к печальным последствиям, в том числе, глобальной утечке информации, новая скандальная история явно не сыграет на руку Цукербергу. Во время дачи показаний в Конгрессе миллиардер не раз подчеркнул, что каждый бит информации, загруженный в Facebook, принадлежит тому, кто его загрузил.

«Вы полностью управляете процессом и устанавливаете лимиты — кто может просматривать контент и распространять дальше», — заявил Марк Цукерберг. Если скандал не пройдет мимо американских конгрессменов, то нельзя исключать вероятность, что создателя Facebook могут снова вызвать в Вашингтон — извиняться за свои ошибки уже во второй раз.

Подростки голосуют за YouTube

Тем временем, подростки из США теряют интерес к Facebook — об этом сообщает »Би-би-си» со ссылкой на независимое исследование.

На текущий момент лишь 51% американских тинейджеров пользуются Facebook, что на 20% ниже показателя за 2015 год.

Пальму лидерства у платформы Цукерберга украл YouTube, который так или иначе открывают 85% подростков. На втором месте оказался Instagram (72%), а на третьем — Snapchat (69%).

Но это не единственное исследование, демонстрирующее падение интереса к Facebook. Февральский опрос eMarketer показал, что количество пользователей социальной сети в возрасте 12-17 лет упало на 9,9% за 2017 год. Этот показатель в три раза больше того, который предрекали аналитики. Сообщается, что по прогнозам Facebook потеряет еще 2,1 млн молодых юзеров младше 25 лет до конца текущего года.