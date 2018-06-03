Модель, писатель, филантроп: чем живут жены IT-миллиардеров

Маккензи Безос

Создатель Amazon Джефф Безос и его супруга Маккензи Безос (в девичестве Таттл) состоят в браке уже 25 лет. Они познакомились задолго до того, как Безос стал самым богатым человеком в мире, и не исключено, что именно поддержка жены помогла бизнесмену основать прибыльный бизнес и заработать свой первый миллиард.

Evan Agostini/Evan Agostini/Invision/AP Джефф Безос и МакКензи Безос

Маккензи Безос — писательница, причем свое первое произведение она написала еще в возрасте шести лет. Неудивительно, что в юности она поступила в Принстон, где изучала художественную литературу на курсе Тони Моррисон — лауреата Нобелевской премии 1993 года.

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В Принстоне Маккензи и встретила своего будущего мужа, но их первое тесное знакомство состоялось уже после университета в 1992 году, когда девушка устроилась на работу в компанию D. E. Shaw & Co. Собеседование проводил Джефф Безос, который на тот момент занимал пост вице-президента.

Спустя три месяца после собеседования Маккензи и Джефф были обручены, а еще через три — поженились.

В 1994 году Безос задумал будущий Amazon, и уже спустя год основал свою компанию, забрав жену в Сиэтл. Таким образом Маккензи стала одним из первых сотрудников Amazon и занялась ее бухгалтерией.

Пара воспитывает четверых детей — троих сыновей и девочку из Китая, которую Безосы удочерили. На текущий момент Маккензи продолжает карьеру писательницы — на ее счету два крупных романа. Несмотря на то, что дети отнимают у нее много сил и времени, супруга Джеффа Безоса признается, что старается писать понемногу каждый день — в те короткие перерывы, когда сыновья и дочка находятся в школе или спят.

Кроме того, она является основателем организации Bystander Revolution, которая занимается проблемой буллинга, то есть травли. На официальном сайте проекта можно найти реальные истории жертв буллинга, которые делятся своими переживаниями, а Маккензи Безос и выбранные ей звезды-амбассадоры дают свои советы и помогают пережить насилие.

Свадьба главы Facebook Марка Цукерберга и его избранницы Присциллы Чан состоялась всего шесть лет назад, но встречаться пара начала еще в 2003 году.

Присцилла родилась в семье китайских беженцев, которым пришлось в срочном порядке покинуть Вьетнам. В 2003 году она поступила в Гарвардский университет, где на одной из вечеринок познакомилась со своим будущим мужем. Цукербергу тогда грозило отчисление за создание скандального сайта Facemash, поэтому он с ходу заявил понравившейся ему Присцилле, что их свидание должно состояться как можно скорее.

Manuel Balce Ceneta/AP Присцилла Чан и Марк Цукерберг

Их отношения развивались стремительно, но неожиданно прекратились — Марк Цукерберг отправился в Пало-Альто создавать Facebook, а Присцилла Чан поступила в медицинскую школу Калифорнийского университета, так как не могла обмануть надежды своих родителей. Там она получила медицинское образование и стала педиатром.

Пара вновь сошлась в 2007 году, а в 2012 году поженились — на следующий день после того, как на бирже были размещены акции Facebook.

На текущий момент у Марка и Присциллы две дочери — трехлетняя Максима и годовалая Август.

Присцилла Чан не работала в Facebook не единого дня, но всегда подавала своему мужу ценные идеи для развития социальной сети. Кроме того, она была рядом с Марком, когда крупные техфирмы пытались купить Facebook — например, Yahoo! предлагала Цукербергу $1 млрд. Сама Присцилла называет это время «самым трудным» для своего мужа.

Тем не менее, пара не отказалась от своих замыслов и идеалов, сохранила социальную сеть за собой. В день рождения их первенца Цукерберг и Чан пообещали отдать большую часть собственных акций Facebook (до 99%) на благотворительность с помощью специального фонда Chan Zuckerberg Initiative.

Мелинда Гейтс

Билл и Мелинда Гейтс женаты на протяжении 24 лет, связав себя узами брака в далеком 1994 году. Мелинда, чья девичья фамилия звучит как Френч, родилась в семье инженера и, как и отец, решила заниматься точными науками.

Ted S. Warren/AP Мелинда и Билл Гейтс

Она получила образование в Университете Дьюка — сначала степень бакалавра в области компьютерных наук и экономики, а затем степень магистра делового администрирования. В отличие от Маккензи Безос и Присциллы Чан, со своим мужем она познакомилась уже после реализации главного проекта в его жизни — компании Microsoft.

Мелинда устроилась на работу в Microsoft, и уже в 1987 году встретила Билла Гейтса, сооснователя компании, на одной из презентаций. Надо отметить, что и без покровительства Гейтса, она весьма успешно продвигалась по карьерной лестнице, занимая один из руководящих постов.

К моменту знакомства с будущим миллиардером она была уже состоявшейся бизнесвумен с собственным домом и блестящими перспективами.

Они поженились спустя семь лет, после чего Мелинда Гейтс решила уволиться и сосредоточиться на семье. У пары появилось трое детей — две дочери и сын. Впрочем, семья — не единственное, чем занимается супруга Билла Гейтса.

В 1994 году был основан крупнейший в мире благотворительный фонд, который спустя пять лет получил название «Фонд Билла и Мелинды Гейтс». Одной из главных целей фонда является содействие развитию медицины и улучшение системы здравоохранения во всем мире, а также борьба с серьезными заболеваниями.

Начиная с 1994 года Билл и Мелинда Гейтс пожертвовали на благотворительность около $35 млрд в акциях и денежных средствах.

Мелинда Гейтс регулярно попадает в ежегодный список 100 самых влиятельных женщин по версии журнала Forbes. По состоянию на 2017 год она заняла в рейтинге третье место, уступив лишь Терезе Мэй и Ангеле Меркель.

Лорен Пауэлл Джобс

Несмотря на то, что в жизни основателя Apple Стива Джобса было достаточно женщин, в браке он состоял только с одной — Лорен Пауэлл. У Лорен было непростое детство — ее отец-пилот погиб, уводя самолет от жилых кварталов, когда ей было три года. Ее мать повторно вышла замуж, но отношения с отчимом у девочки так и не сложились.

Charles Sykes/Charles Sykes/Invision/AP Глава Apple Тим Кук и жена Стива Джобса Лорен Пауэлл

Лорен Пауэлл получила образование в Университете Пенсильвании по специальности «политология», а затем стала магистром делового администрирования (MBA) в Стэнфорде. Там они и познакомились со Стивом Джобсом — они сидели на соседних местах в лекционном зале, в котором Джобс должен был выступать в качестве спикера в 1989 году.

Спустя два года они поженились, после чего у них родилось трое детей — сын и две дочери.

На счету Лорен Пауэлл Джобс несколько крупных проектов. Например, она стала основателем компании Terravera, которая производит природное сырье для кормовой и пищевой промышленности. Кроме того, она создала организацию College Track, которая помогала детям из малообеспеченных семей поступить в колледж. В 2004 году на свет появилась компания Emerson Collective, которую тоже основала неугомонная Лорен — этот фонд занимается распределением грантов и инвестициями в сфере образования.

Также Лорен Пауэлл Джобс имеет долю в компании Monumental Sports & Entertainment, владеющей клубами НБА и НХЛ в Вашингтоне.

Лорен продолжает активно заниматься своими компаниями, не забывая регулярно жертвовать деньги на благотворительность. После смерти Стива Джобса она начала встречаться с бывшим мэром Вашингтона Адрианом Маликом Фенти, с которым до сих пор находится в романтических отношениях.

Миранда Керр

Создатель приложения Snapchat и самый молодой миллиардер мира Эван Шпигель выбрал себе в жены не коллегу или однокурсницу, а самую настоящую топ-модель — Миранду Керр. Пара поженилась в мае прошлого года и сейчас ждет рождения ребенка.

Andrew Harnik/AP Миранда Керр и Эван Шпигель

Миранда родилась в сельской местности в Австралии, мечтая с детства стать диетологом. Однако, у судьбы были на этот счет другие планы — после того, как 13-летняя девушка выиграла конкурс красоты, ей предложили сняться для журнала, а после — модельный контракт.

В 23 года она стала ангелом Victoria's Secret и одной из самых востребованных моделей мира. В 2010 году она стала женой актера Орландо Блума, звезды «Властелина колец» и «Пиратов Карибского моря», и родила ему сына. К сожалению, этот брак продлился недолго — Миранда и Орландо развелись спустя три года.

В 2015 году модель познакомилась с Эваном Шпигелем во время делового обеда. Так как у пары были общие знакомые, они сидели за одним столиком.

В конце мероприятия они обменялись телефонами и с тех пор решили не расставаться.

На текущий момент Миранда Керр практически покончила с карьерой модели и снимается очень редко. Тем не менее, подиум — не единственная страсть звезды. Миранда является автором четырех мотивирующих книг, призывающих мыслить позитивно и быть счастливыми.

Кроме того, она также занимается благотворительностью и создает коллекции одежды, вырученные средства от продажи которых идут на благие цели. Не исключено, что в скором времени Миранда и Эван также создадут благотворительный фонд по примеру Гейтсов и Цукербергов.