Роскомнадзор взялся за Apple

Apple держит оборону

Роскомнадзор продолжает активные мероприятия по блокировке мессенджера Telegram на территории всей России. С момента вынесения решения суда об ограничении доступа прошло больше месяца, но приложение остается функциональным для большинства россиян.

Реклама

В связи с этим надзорный орган направил в компанию Apple письмо с требованием удалить мессенджер Telegram из магазина приложений App Store, а также прекратить рассылку сервисных push-уведомлений. Об этом говорится в пресс-релизе Роскомнадзора, поступившем в «Газету.Ru».

«Во избежание возможных действий Роскомнадзора по нарушению функционирования указанных выше сервисов Apple Inc. просим Вас в кратчайшие сроки проинформировать нас о дальнейших действиях Компании, направленных на решение данных проблемных вопросов», — говорится в официальном письме.

Таким образом, Роскомнадзор пытается добиться содействия Apple, угрожая в противном случае применить санкции против App Store и других сервисов «яблочной» компании.

Так как решение суда от 13 апреля 2018 года о блокировке Telegram предполагает устранение технических условий для того, чтобы мессенджер функционировал в обычном режиме, эксперты предполагали, что Роскомнадзор рано или поздно потребует исполнение закона от магазинов приложений.

Глава ведомства Александр Жаров с самого начала блокировки Telegram обещал, что соответствующие письма будут направлены в App Store, принадлежащему Apple, и Google Play, которым владеет Google. Замруководителя Роскомнадзора Вадим Субботин в начале мая текущего года рассказал о том, что с вышеобозначенными компаниями ведется диалог, но отказался комментировать сроки этих переговоров.

На момент написания заметки Telegram можно найти в поисковой выдаче и App Store, и Google Play.

Пресс-служба Apple пока никак не отреагировала на данное заявление Роскомнадзора. «Газета.Ru» направила запрос во внешнюю пресс-службу Google, но компания отказалась от комментариев.

Задело по касательной

Это уже не первый случай, когда от блокировки Telegram страдают другие компании. Так как мессенджер пользовался в том числе IP-адресами Google и Amazon, Роскомнадзор начал массовые «ковровые блокировки» этих адресов, что в конечном итоге привело к нарушению работы российского бизнеса.

В ночь на 27 апреля «черный» список заблокированных ресурсов Роскомнадзора внезапно пополнился социальными сетями и российскими интернет-сервисами — в него попали адреса «ВКонтакте», «Яндекса», «Одноклассников», Facebook и Twitter. Эти сайты также работали с перебоями, пока надзорное ведомство не признало свою ошибку и не удалило ни в чем не повинные платформы из выгрузки запрещенных ресурсов.

В понедельник 28 мая руководитель Следственного комитета России Александр Бастрыкин призвал довести до конца блокировку Instagram, поскольку, по его словам, с помощью фотохостинга террористы планировали теракт в питерском метрополитене.

Как оказалось, глава СКР оговорился и перепутал Telegram и Instagram, который пока продолжает свою работу на территории России. К счастью, Следственный комитет признал ошибку довольно быстро, так что на стоимости акций Instagram заявление Бастрыкина никак не отразилось.

Вслед за Telegram в России может быть заблокирован и Viber, если он откажется выполнять требования Федеральной службы безопасности. Об этом заявил экс-министр связи и массовых коммуникаций Николай Никифоров.

«Это вопрос к Федеральной службе безопасности, потому что полномочия в части таких специфичных вопросов исполнения их приказа о предоставлении ключей шифрования — это полномочия ФСБ. Если у них будут проблемы с предоставлением ключей шифрования, они могут также обратиться в суд и получить аналогичное судебное решение», — прокомментировал политик.

Таганский районный суд вынес решение о блокировке мессенджера Telegram в России 13 апреля 2018 года. По ходатайству Роскомнадзора процедура блокировки была запущена немедленно, сразу после оглашения соответствующего решения.