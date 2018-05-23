Сломать президента: Трамп поставил США под угрозу

Удобство выше национальных интересов

Служба безопасности президента США Дональда Трампа в замешательстве — нынешний глава государства отказывается следовать установленным правилам техники безопасности. Глава Белого дома не разрешает обновлять свой смартфон, с помощью которого отправляет свои знаменитые твиты. Как говорит сам президент, ему это «слишком неудобно».

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По информации Politico, Дональд Трамп пользуется как минимум двумя айфонами. Один из них может только звонить, на втором установлен Twitter и другие приложения новостного характера. Оба устройства проверены и выпущены Отделом информационных технологий Белого дома и Агентством связи Белого дома — организациями, отвечающими за безопасность коммуникаций внутри администрации президента.

Согласно регламенту, каждые 30 дней эти телефоны должны изыматься, а взамен Трампу выдаются два новых гаджета — на этой процедуре настаивают все советники президента.

Тем не менее, прошло уже пять месяцев, а глава США продолжается заходить в Twitter с незащищенного телефона.

Несмотря на то что эти устройства являются по сути одноразовыми, Дональд Трамп принял решение пользоваться ими на долгосрочной основе.

Сообщается, что экс-президент США Барак Обама неукоснительно соблюдал эту процедуру и менял смартфон каждый месяц. В отличие от Трампа, в его телефоне «для звонков» даже не было камеры и микрофона, что является потенциальной мишенью для хакеров, ведь с их помощью можно отслеживать передвижение президента. Как правило, GPS-трекеры на гаджетах первых лиц государства отключены по умолчанию.

Бывшие чиновники Белого дома, занимавшиеся проблемами безопасности, в один голос твердят об опасности использования смартфонов для президента.

«Шпионы из разных стран находятся в постоянном поиске уязвимостей в системе связи нашего правительства, и для них нет более желанной цели, чем сам президент Соединенных Штатов», — считает Нейт Джонс, бывший эксперт по борьбе с терроризмом Совета национальной безопасности США при администрации Барака Обамы.

Несмотря на то что президент имеет право игнорировать пожелания своих советников, если посчитает их неудобными, подобные действия, по мнению Джонса, «угрожают национальной безопасности страны».

Частое использование смартфона Трампом не вызывает сомнений — это подтвердили сразу несколько советников и близких друзей президента, которые регулярно получают от него звонки.

Не стоит забывать и о пристрастии президента США к соцсетям — американский лидер публикует от пяти до пятнадцати твитов ежедневно. Масштабы вероятного взлома президентского твиттера трудно даже представить — не исключено, что после одной неудачной шуточной публикации от хакеров в мире может начаться Третья мировая война.

Что характерно, во время президентской гонки Дональд Трамп осудил Хилари Клинтон за пренебрежение правилами кибербезопасности — тогда частный сервер, на котором располагалась электронная почта Демократической партии, был взломан неизвестными хакерами.

«Ее сервер легко взломали иностранцы... подвергнув Америку и всех наших граждан большой опасности», — заявил Трамп во время своего выступления в июне 2016 года.

В январе текущего года он предложил отправить в тюрьму помощницу экс-госсекретаря Хуму Абедин за то, что она «проигнорировала базовые протоколы безопасности», передав пароли иностранным агентам.

Плата за высокий пост

Как сообщает Politico, Трамп не первый президент США, который страдает от изолированности Овального кабинета. За три дня до инаугурации в 2001 году президент Джордж Буш-младший направил своим друзьям письмо, в котором с грустью сообщал о том, что больше не может пользоваться электронной почтой.

«Так как я не хочу, чтобы мою частную переписку читали посторонние, единственным выходом остается прекратить общение в киберпространстве. Это грустно», — написал экс-президент Америки.

Восемь лет спустя Барак Обама долго упрашивал своих советников найти способ сохранить его любимый смартфон BlackBerry. По его словам, с помощью этого телефона он общался с внешним миром «за пределами Вашингтона».

В результате специально для Обамы выпустили телефон без микрофона и камеры, который не мог звонить и принимать вызовы. В 2016 году на шоу Джимми Феллона он рассказывал об этом так: «Я получил телефон, который не мог фотографировать, отправлять SMS-сообщения, звонить... Даже музыка на нем не играла. Такие телефоны обычно дарят трехлетним детям».