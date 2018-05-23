Схватили за язык: Twitter объявил войну кириллице

Ни для кого не секрет, что Twitter давно ведет священную войну против «русских ботов». Когда американские власти раскритиковали компанию за содействие во вмешательстве в президентские выборы 2016 года, ее генеральному директору Джеку Дорси ничего не оставалось, как пообещать, что повторения такой ситуации он больше не допустит.

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С тех пор Twitter с завидной регулярностью публикует документы, в которых отчитывается о проделанной работе. По словам руководства компании, агрессивных, политически мотивированных ботов на платформе становится все меньше. Однако пользователи сообщают, что в своей борьбе Twitter зашел слишком далеко — по данным The Verge, на действия компании внезапно пожаловалось болгарское сообщество твитосферы.

Славяне в зоне риска

Чтобы успешно бороться с «русскими ботами» (а боты, как считают на Западе, бывают исключительно русские), Twitter приходится прибегнуть к помощи не только модераторов, но и искусственного интеллекта (ИИ). Благодаря специальным алгоритмам сомнительные твиты вычисляются системой и удаляются из общего потока информации.

Но эти алгоритмы несовершенны. Сразу несколько пользователей из Болгарии пожаловались на внезапную блокировку своих аккаунтов и удаление некоторых сообщений из вкладки с комментариями.

Выяснилось, что возможной причиной такой выборочной фильтрации стало использование кириллического алфавита.

Однозначный критерий для блокировки пока не выявлен, но, судя по опыту пользователей, шансы удаления повышаются, если в своих сообщениях обращаться к аккаунту, содержащему в названии кириллические буквы. Кроме того, рискуют оказаться заблокированными и те, кто будет комментировать данный твит. Несмотря на то что в основном о такой проблеме заявили только болгары, с ней могут столкнуться и граждане других государств, использующих кириллицу, например, Сербии, Македонии или Черногории.

Судя по всему, системы Twitter чересчур чутко реагируют на кириллицу в сообщениях, автоматически записывая всех в «русские боты».

Как отметил американский журналист Майкл Трэйси, ранее компания назвала критерии, по которым аккаунт может быть занесен в список «подозрительных». К таким критериям относятся регистрация аккаунта на территории России, электронный адрес на российском почтовом сервисе, кириллица в названии и частое использование русского языка.

Таким образом, под описание «русского бота» попадает практически любой аккаунт гражданина России.

According to Twitter's criteria, a user is declared to have "links" to the Russian government if it "frequently tweets in Russian" pic.twitter.com/vscVNZBBUh — Michael Tracey (@mtracey) 1 ноября 2017 г.

Что же касается незаконно заблокированных пользователей, Twitter вернул им аккаунты, но по-прежнему ограничивает для них использование некоторых функций платформы — например, они до сих пор не могут отправлять уведомления своим друзьям, а в комментариях их сообщения не отображаются. Это очевидный пример так называемого «теневого бана», когда аккаунт доступен для пользователя, но не дает ему пользоваться сервисом в полной мере.

Команда Twitter прокомментировала сложившуюся ситуацию. «Мы занимаемся этим вопросом и предпринимаем необходимые меры. Одновременно с этим мы продолжаем следовать нашим условиям предоставления услуг и противодействовать злонамеренным спамерам и ботам», — заявили в компании.

С точки зрения продолжающейся борьбы с пропагандой в соцсети, этот ответ можно трактовать так: руководство знает о проблеме, но допускает, что на войне нельзя обойтись без сопутствующих потерь. Только непонятно, почему эти потери должны нести граждане Болгарии.

Предъявите документы

Войну с фейками онлайн ведет не только Twitter, но и Марк Цукерберг, чья социальная сеть Facebook сыграла не последнюю роль в предположительном вмешательстве Кремля в американские выборы. Цукербергу приходится еще сложнее, чем Дорси — в рамках «российского дела» ему пришлось выступить перед Сенатом и Конгрессом США, а также Европейским парламентом.

После заседания в ЕС Facebook объявила о новых мерах борьбы с пропагандой. Как стало известно CNN, теперь любой пользователь, который захочет разместить свою политическую рекламу в Facebook, обязан предоставить документы.

Для успешного размещения понадобятся номер социального страхования и скан персонального ID.

Таким образом пользователь доказывает, что он находится на территории Соединенных штатов. После проверки Facebook присылает личный код и разрешает опубликовать рекламное объявление.

After a few days, I received my code in the mail. Entered it at https://t.co/1nhO80C47v and that was it. pic.twitter.com/m97OWMpCqu — Donie O'Sullivan (@donie) 21 мая 2018 г.

С помощью таких мер Facebook пытается добиться прозрачности в размещении рекламы, чтобы избежать нового скандала.