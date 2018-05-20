Управление смартфоном: 6 секретных функций

Встроенный черный список

Иногда пользователь смартфона сталкивается с надоедливым абонентом, звонки от которого сильно раздражают или даже мешают жить.

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Создатели мобильных приложений предлагают огромное количество решений, которые не всегда соответствуют интересам пользователя — некоторых из них платные, другие очень сильно перегружают систему, а третьи и вовсе не справляются с заявленными функциями.

К счастью, в Android есть встроенная защита от нежелательных контактов. Для этого нужно выбрать неугодного абонента в телефонной книге, нажать кнопку «редактировать», а внутри зайти в настройки. Если поставить галочку напротив поля «только голосовая почта», звонящий будет постоянно слышать сигнал «занято» и не сможет дозвониться.

Отключение надоедливых уведомлений

Многие пользователи сталкивались с проблемой, когда всего единожды использованное приложение продолжает каждый день присылать уведомления — сообщает о новых функциях, анонсирует скидки, просит зайти в него еще раз и т.д.

Некоторые уже смирились с этим и терпеливо смахивают уведомления, которые им не нужны, но на самом деле от них можно весьма просто избавиться. Соответствующие настройки можно найти в меню «Приложения», но есть способ еще проще — как только на экране появился новый «пуш», достаточно длительного нажатия на него, чтобы нужное меню открылось само собой.

Удобное открытие шторки

В телефонах Android установлена достаточно удобная шторка с настройками и уведомлениями, которую можно вытянуть из-под верхней кромки экрана. Тем не менее, некоторым пользователям кажется неудобным тот факт, что ее нужно вытягивать два раза.

Оказывается, этот момент тоже был предусмотрен создателями ОС — для того, чтобы на дисплее сразу появилась вся шторка целиком, достаточно зацепить ее двумя пальцами.

Игры-пасхалки

Начиная с версии Android 2.3 Gingerbread, компания встраивает в телефоны мини-игры, которые, может, и не станут любимыми, но займут пользователя на пару дней.

Для того, чтобы активировать игру, необходимо зайти в настройки смартфона, зайти в пункт «О телефоне» и несколько раз быстро нажать на строчку «Версия Android». На экране появится символ той версии, которая установлена у пользователя. Для включения игры нужно еще несколько раз быстро нажать на центр экрана, а потом на некоторое время зажать символ.

В каждой версии установлена своя игра. Если смартфон обладает последней версией Android Oreo, то на экране пользователя появится осьминог, которого можно перетаскивать по экрану (у него восемь ног, а Oreo — восьмая версия Android).

В версии Nougat существует пасхалка с котами, которых нужно приманивать едой и коллекционировать — нечто среднее между Pokemon Go и тамагочи. У обладателей Android Marshmellow и Lollipop появится игра, работающая по принципу знаменитой Flappy Bird — игроку необходимо пролететь между трубами, не задев ни одну из них.

Экономия энергии

Даже в эпоху повсеместного распространения переносных аккумуляторов многих пользователей волнует время работы своего гаджета. Этот параграф посвящен не то что бы секретной функции, а скорее полезному лайфхаку.

Дело в том, что во многих современных моделях смартфонов на Android установлен OLED-дисплей, в которых каждый пиксель светится сам по себе. В результате, если установить на рабочий стол не цветные обои, а обычный черный фон, пиксели которого подсвечивать не требуется, время работы устройства увеличится.

Проведенные тесты установили, что черный фон позволяет экономить заряд аккумулятора на 20-30% по сравнению с цветным.

Гостевой режим

Иногда случается такая ситуация, когда друг, коллега или родственник просит ваш телефон, чтобы кому-то позвонить или посмотреть альбом с фотографиями. Некоторые пользователи относятся к этому спокойно, но других людей беспокоит, что гаджет с персональной информацией, включая личную переписку, хоть и не надолго, но окажется в чужих руках.

Чтобы включить гостевой режим, достаточно на шторке настроек нажать на аватар пользователя, а после на кнопку «добавить гостя». В результате смартфон как будто бы откатится к заводским настройкам и спрячет всю личную информацию.