Блокировка провалилась: почему Telegram еще работает

Заскочили в последний вагон

Мосгорсуд заявил о том, что решение Таганского районного суда Москвы о блокировке мессенджера Telegram не вступило в законную силу. Как оказалось, адвокаты организации «Агора», представляющей интересы Telegram, успели подать жалобу по почте.

Реклама

«Есть жалоба, мы ждем устранения недостатков, решение не вступило в силу. Отметка, появившаяся на сайте автоматически с учетом сроков, будет снята», — заявила руководитель пресс-службы Мосгорсуда Ульяна Солопова. На момент написания заметки отметка о вступлении решения в силу действительно пропала из картотеки суда.

После этой новости некоторые Telegram-каналы и СМИ усомнились в правомерности действий Роскомнадзора, направленных на ограничение доступа к Telegram, начиная с 16 апреля 2018 года. Напомним, масштабные мероприятия надзорного органа вылились в блокировку нескольких десятков миллионов IP-адресов Google и Amazon, из-за чего в рунете начались сбои в работе некоторых сайтов.

Тем не менее, в пресс-релизе Роскомнадзора, поступившем в «Газету.Ru», говорится о том, что

судебное решение Таганского районного суда от 13 апреля 2018 года обращено к немедленному исполнению с момента принятия, а потому не требует ожидания вступления его в законную силу.

«Поэтому с 16 апреля Роскомнадзор принимает комплекс мер с целью ограничения доступа на территории России к интернет-ресурсам, функционирование которых обеспечивает компания Telegram Messenger Limited Liability Partnership», — сообщает пресс-служба Роскомнадзора.

Этот факт в беседе с «Газетой.Ru» подтвердил и представитель «Агоры» Дмитрий Колбасин.

«Именно из-за этого решения суда о немедленном исполнении решения о блокировке Роскомнадзор сразу блокирует Telegram, не дожидаясь вступления решения в силу. Конечно, мы считаем это незаконным и обжалуем», — говорит юрист. Он добавил, что «Агора» подала частную жалобу на отмену решения о немедленной блокировке еще 18 апреля, но на текущий момент она оставлена судом без движения.

Что-то пошло не так

«Битва за Telegram» продолжается уже месяц, но для большинства российских пользователей мессенджер остался доступен и полностью функционален даже без использования VPN-сервисов или прокси.

Каждую неделю в СМИ появляются новости об очередных перепитиях «Агоры», Роскомнадзора и судебной системы в России, но даже на таком шумном информационном фоне нельзя не заметить, что действия надзорного ведомства не принесли ожидаемого результата.

Да, веб-версия Telegram заблокирована большинством провайдеров и сам клиент для того же Windows нельзя скачать, не прибегая к VPN. Тем не менее, все «старые» пользователи мессенджера, которые не удалили его со смартфонов после новостей о блокировке, продолжают пользоваться им без особых проблем.

Эта ситуация с заблокированным мессенджером, который все еще работает, породила множество версий — от технических по максимально конспирологических.

Наиболее правдоподобной выглядит та, которой придерживались эксперты IT-индустрии еще месяц назад — полностью заблокировать мессенджер в России просто невозможно.

«Эксперты, в том числе и я, неоднократно предупреждали, что эффективного способа блокировки Telegram, не нарушая связность сети и не затрагивая другие ресурсы при текущем состоянии рунета, просто нет», — сообщил «Газете.Ru» главный аналитик Российской ассоциации электронных коммуникаций (РАЭК) Карен Казарян.

«Будем надеяться, что из этого будут сделаны соответствующие административные выводы. А систему блокировок в РФ давно необходимо пересмотреть. В конце концов, как говорили в той же Минкомсвязи, блокировки возможны только там, где существует общественный консенсус. Блокировать популярные сервисы — значит показывать неадекватность чиновников задачам госуправления», — считает эксперт.

Кроме того, не исключена и такая версия — вся блокировка Telegram носила характер «показательной порки», попутно усложнившись трудновыполнимой процедурой ограничения доступа.

Как рассказал «Газете.Ru» руководитель аналитического подразделения по информационной безопасности «ТСС» Илья Шарапов, чиновники Роскомнадзора оказались технически не готовы к полной блокировке Telegram.

«Команда Telegram сыграла на упреждение и была готова к трудностям с доступом... Роскомнадзор же действовал топорно, блокируя мессенджер не адресно, а целыми подсетями, в результате чего под удар попали сотни и тысячи компаний, как и Telegram, арендовавшие облачные сервера у Amazon и Google.

Чиновники, как мне кажется, понимали невозможность исполнения собственных требований. Скорее, кампания против Telegram носила показательный характер, а единственной жертвой стали слабо подкованные в технологиях пользователи», — считает Шарапов.

Существует и третья версия — якобы такие суровые меры по блокировке Telegram были связаны с желанием главы Роскомнадзора Александра Жарова сохранить свой пост накануне смены правительства. В прессе ходило немало слухов, что Жаров может потерять свое ведомство.

Вероятно, что надзорный орган рассчитывал на «маленькую победоносную войну», но переоценил свои возможности. Помимо прочего, Роскомнадзор явно недооценил упорство создателя мессенджера Павла Дурова, который не раз говорил, что российский рынок не является приоритетным для Telegram.

К сожалению, такой план не оправдался — «быстрой» блокировки Telegram не получилось, а Дуров приложил все усилия, чтобы мессенджер остался доступным для россиян.