Китай наступает: самые популярные приложения весны-2018

Не секрет, что в Китае запрещены многие популярные социальные сети — в том числе, Facebook, Twitter, Instagram и многие другие. Таким образом, китайским пользователям приходится обходиться местными аналогами международных сервисов.

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Но, несмотря на локальное использование этих приложений, постепенно они начинают догонять продукты Кремниевой долины по популярности. Об этом свидетельствуют результаты исследования аналитического агентства Sensor Tower.

Компания определила топ-10 самых скачиваемых приложений в AppStore за первый квартал 2018 года. Рейтинг практически поровну поделили сервисы, принадлежащие компаниям Facebook и Google, и сервисы китайских гигантов Tencent, Baidu и других. Судя по тому, что список возглавило именно китайское приложение, гегемония Facebook может оказаться под угрозой.

10. Google Maps

Количество скачиваний (Q1 2018): 22,4 млн раз

Приложение с картами от компании Google неизменно входит в топ-10 самых скачиваемых приложений на протяжении нескольких лет. Бесплатный картографический сервис имеет много аналогов, но именно Google Maps привлекает наибольшее количество пользователей со всего мира.

9-8. iQiyi

Количество скачиваний: 22,6 млн раз

А вот и первый «китаец» в этом рейтинге — приложение iQiyi от компании Baidu. Этот видеохостинг является заменой YouTube, но ориентирован в основном на граждан КНР.

Аудитория сервиса составляет 481 млн человек. Основную прибыль iQiyi составляют доходы от рекламы, платных подписок и покупки прав на просмотр контента.

9-8. QQ

Количество скачиваний: 22,6 млн раз

QQ, чьим логотипом является пингвин в шарфике, это сервис мгновенного обмена текстовыми сообщениями и, по сути, аналог Facebook Messenger. Работа QQ поддерживается компанией Tencent.

Первоначальный дизайн QQ практически полностью копировал ICQ, что повлияло на выбор названия мессенджера. Помимо обмена сообщениями пользователи QQ могут слушать музыку, играть в онлайн-игры, совершать интернет-покупки и др.

7. WeChat

Количество скачиваний: 28,9 млн раз

WeChat является наиболее известным китайским приложением в России и за рубежом. Оно осуществляет обмен текстовыми и голосовыми сообщениями и является одним из самых популярных мессенджеров в КНР.

Аудитория WeChat составляет свыше 800 млн человек. В мае 2017 года WeChat на короткий промежуток времени был заблокирован Роскомнадзором за отказ предоставить сведения для добавления мессенджера в список организаторов распространения информации. Позже сведения были переданы, и теперь WeChat официально входит в российский реестр ОРИ.

6. Facebook

Количество скачиваний: 29,4 млн раз

Несмотря на тяжелое начало года, череду скандалов и допрос Марка Цукерберга в Конгрессе, Facebook каждый год становится одним из самых скачиваемых мобильных приложений в мире. По всей видимости, требуется нечто большее, чем Cambridge Analytica, чтобы «потопить» эту социальную сеть.

5. Instagram

Количество скачиваний: 31 млн раз

Несмотря на обилие фоторедакторов с разнообразным функционалом, Instagram побеждает их все. Это приложение, принадлежащее Facebook, за последние два года увеличило свою аудиторию вдвое, и, по всей видимости, это еще не предел.

4. Facebook Messenger

Количество скачиваний: 31,3 млн раз

Что интересно, встроенный мессенджер Facebook существенно опережает материнскую соцсеть по количеству скачиваний. Судя по всему, ленту новостей готовы терпеть не все, а вот общаться через Messenger благодаря миллиардной аудитории Facebook действительно удобно.

3. WhatsApp

Количество скачиваний: 33,8 млн раз

Мессенджером WhatsApp пользуются 1,5 млн человек по всему миру, что делает его одним из самых популярных сервисов обмена сообщениями с включенным по умолчанию сквозным шифрованием. Кстати, WhatsApp Inc. тоже принадлежит Facebook.

2. YouTube

Количество скачиваний: 35,3 млн раз

Несмотря на запрет на использование YouTube в некоторых странах мира, включая Китай, этот видеохостинг не теряет своей масштабной популярности. Последний год выдался нелегким для YouTube — сервис оказался в центре внимания прессы из-за многочисленных скандалов, но на количестве скачиваний мобильного приложения это никак не сказалось.

1. Tik Tok

Количество скачиваний: 45,8 млн раз

А вот и темная лошадка топ-10, название которой может быть неизвестно для большей части населения России. Тем временем, популярность социальной платформы для клипмейкеров набирает обороты — Sensor Tower назвал Tik Tok «абсолютным китайским феноменом».

Приложение принадлежит китайской компании Bytedance, которая в прошлом году приобрела музыкальное мобильное приложение Musical.ly за $1 млрд. Этот сервис позволяет снимать и редактировать короткие видеоклипы, добавлять к ним музыку и спецэффекты, а затем делиться результатами с друзьями.

Лидерами не станут

«Газета.Ru» пообщалась с младшим аналитиком ИК «Фридом Финанс» Аленом Сабитовым, чтобы выяснить причины китайской экспансии на рынок мобильных приложений.

Первая причина — самая очевидная — огромная численность китайской аудитории, поэтому контент, который продается локально, в глобальном масштабе выглядит большим.

Вторая причина — высокая регуляция китайского интернета или, так называемый «китайский файервол». Популярные приложения от Facebook или Google недоступны в Китае, что дает конкурентное преимущество китайским технологическим компаниям и лишает аудитории западные аналоги.

Третья — заинтересованность китайских властей в развитии технологического лидерства Китая. Например, внедрение системы социального кредита дает возможность компаниям собирать персональные данные пользователей, что помогает в развитии, так же как и распространенность в Китае мобильных платежей.

Тем не менее, эксперт считает маловероятным, что китайские приложения перехватят пальму первенства у западных.

«Скорее, мы предполагаем расширение присутствия таких китайских приложений, как игры. Также есть небольшое различие в предпочтениях пользователей в разных странах. Например, у Tencent и вообще в Китае в последнее время набирают популярность сервисы прямых видеотрансляций пользователей или онлайн-караоке. Подобные предпочтения носят пока только локальный характер, но могут распространиться и во всем мире, и тогда у китайских компаний будет преимущество в виду наличия экспертизы в данной области», — рассказал собеседник «Газеты.Ru».