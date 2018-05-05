Уже не в моде: 7 приложений, о которых все забыли

GetContact

Приложение GetContact мгновенно набрало популярность в феврале 2018 года, обеспечив себе немного скандальную славу — с его помощью человек узнавал, под каким именем он записан в телефонных книжках своих знакомых и друзей.

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Пользователи активно делились результатами в социальных сетях, что по большей части было совершенно безвредно.

Тем не менее, не обошлось и без пары неприятных случаев — например, одна женщина узнала об измене мужа, узнав, что он записан в чьей-то книжке под женским именем.

Через несколько дней, когда ажиотаж немного спал, люди начали говорить о том, что пользоваться GetContact небезопасно. Пользователи добровольно «сливали» свою базу контактов неизвестным разработчикам, игнорируя фундаментальные правила информационной безопасности.

В результате GetContact заблокировали на территории Азербайджана и Казахстана из-за нарушения законов о защите личных данных. Роскомнадзор провел проверку скандального приложения и обязал его локализовать данные россиян на территории страны.

Prisma

Prisma стала популярной в 2016 году. Это приложение «перерисовывало» фотографии пользователя в стиле известных художников с помощью нейросетей.

Приложение буквально захватило Instagram-ленты. За два месяца работы через Prisma прошло более миллиарда фотографий, а само приложение было скачано 10 млн раз.

К сожалению, вскоре пользователи «наигрались» с нейросетями, и обработанные в Prisma снимки постепенно пропали из Instagram. Тем не менее, это приложение дало импульс для появления целой плеяды других подобных сервисов, использующих нейросети.

Foursquare

Приложение Foursquare было популярно в период с 2010 по 2013 год — активный пользователь смартфона не мог зайти в кафе или музей, чтобы не «зачекиниться», то есть не рассказать друзьям, где ты находишься.

Тому, кто «чекинился» наиболее активно и регулярно, предоставлялся статус «мэра» заведения. Некоторые рестораны и бары подхватили хайп от Foursquare и даже предлагали своим «мэрам» бесплатные напитки и закуски, чтобы подстегнуть пользователей соревноваться за этот титул.

В 2013 году популярность Foursquare снизилась настолько, что руководство компании приняло решение разделить приложение на два — Foursquare оставался сервисом для рекомендации хороших мест в городе, а функции «чекинов» взял на себя Swarm.

К сожалению, перезапуск так и не спас Foursquare — его показатели стабильно падали. Дела Swarm шли чуть получше, но многие пользователи так и не смогли понять, зачем им теперь два приложения вместо одного, и в результате перестали пользоваться обоими.

Meitu

Еще одно фотоприложение Meitu стало популярным среди россиян в январе 2017 года, хотя ему на настоящий момент уже исполнилось десять лет. С помощью нейросетей Meitu позволяет сделать макияж в стиле героя аниме, увеличить глаза до размеров блюдца или выбелить кожу буквально в один клик. По состоянию на июнь 2017 года количество активных уникальных пользователей Meitu по всему миру составило 1,5 млрд человек.

Кроме инстаграмеров этим приложением активно заинтересовались эксперты по кибербезопасности — как выяснилось, китайский сервис запрашивал у пользователя слишком много прав.

Например, Meitu требует доступ к телефонным звонкам и геолокации, что не совсем обоснованно для фоторедактора. Потенциально опасные разрешения в фоторедакторе отсутствовали, но пользователю может грозить таргетированная реклама и мобильный спам, если разработчик передаст личные сведения третьим лицам.

В России пик популярности Meitu пришелся на два-три дня, после чего о приложении благополучно забыли. Тем не менее, сеть заполонили «няшные» изображения российских политиков и знаменитостей, обработанные в китайском редакторе.

Фоторепортаж: Абсолют вместо человека __is_photorep_included10484939: 1

Nimses

Nimses — отличный пример социальной сети со слишком сложным принципом работы. Это проект украинских стартаперов, который довольно громко «выстрелил» в 2017 году, но так и не смог помериться силами с ведущими мировыми соцсетями.

После регистрации каждый пользователь Nimses начинает получать внутреннюю валюту — один ним за минуту пребывания в приложении. Каждое действие в Nimses требует потратить несколько нимов — будь то добавление в друзья или обычный «лайк».

По задумке авторов это должно было заставить пользователя ценить время, проведенное в социальной сети, и тратить свои нимы только на качественный контент.

Разработчики обещали внедрить монетизацию к февралю 2018 года, но этого так и не произошло. Не сбылось и их обещание того, что нимы будут принимать в кафе в качестве криптовалюты. Nimses так и не удалось стать новым концептуальным Instagram из-за недружелюбного интерфейса и сомнительной философии, так что эта «идея для стартапа» себя не оправдала.

MSQRD

MSQRD — успешный проект белорусской компании Masquerade Technologies. Это приложение позволяло пользователям накладывать на лица «маски» в режиме реального времени. По итогам 2016 года MSQRD вошло в пятерку самых популярных приложений в Google Play.

Это приложение с интуитивным управлением быстро снискало славу как среди простых пользователей, так и среди российских звезд — фото с «масками» гориллы, собаки, а также Леонардо ДиКаприо можно было найти практически в любом активном инстаграм-профиле.

В 2016 году MSQRD был куплен компанией Facebook, которая была заинтересована в интеграции «масок» в свою платформу. С тех пор, как «маски» появились практически во всех социальных сетях, в том числе в Instagram Stories, MSQRD перестал быть таким популярным, как прежде, но, безусловно, оставил свой след в истории.

FaceApp

FaceApp стал еще одним незаменимым приложением для любителей селфи, но, впрочем, быстро надоел. Этот сервис предлагал с помощью нейросетей «поменять» человеку пол, прикрепить улыбку, даже если на снимке он не улыбается, а также добавить или убавить несколько десятков лет.

Приложение-однодневка приелось в течение пары дней, но успело попасть в неприятную историю — создателя FaceApp обвинил в расизме. Новые фильтры должны были «превращать» пользователя в темнокожего, азиата или индуса, что сильно не понравилось представителям расовых меньшинств. В результате эти фильтры были удалены из приложения, так как компания посчитала их «скандальными».