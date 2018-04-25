Нагота и красота: что нельзя публиковать в Facebook

Марк Цукерберг не раз обещал, что политика Facebook в отношении публикуемого контента станет более прозрачной и понятной для пользователей, но споры из-за удаления тех или иных публикаций продолжают появляться с завидной регулярностью.

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Тогда социальная сеть пошла на беспрецедентный шаг и опубликовала полный список правил, которыми руководствуются модераторы при оценке контента. В этом 27-страничном документе подробно описывается, чем пользователь может поделиться в Facebook, а что лучше оставить при себе.

Но, несмотря на избыточность некоторых пунктов, не обошлось и без противоречивых заявлений. Итак, что же конкретно не приемлет Facebook на просторах своей платформы?

Женская грудь

Пользователи Facebook неоднократно жаловались на то, что фотографии со статуями, изображающими обнаженных женщин, безжалостно блокировались модераторами и получали флажок «порнография».

Все дело в том, что в Facebook запрещено публиковать снимки голой женской груди вне зависимости от того, кому именно она принадлежит.

Однако даже в этом однозначном правиле есть исключения. Facebook не против фотографий кормящих матерей, медицинских снимков после операции по удалению молочной железы, а также обнаженных активисток, которые с помощью груди выражают свой протест.

Дети без одежды

Тут Facebook старается без разбора удалять все, что попадает под данный критерий. Многие родители «грешат» публикацией снимков своих маленьких детей без одежды, которые потом блокируются модераторами. Поэтому, даже если это ваши дети, а намерения у вас самые добрые, социальная сеть не приветствует такой контент.

Отдельной строчкой компания отмечает тот факт, что, как только маленькая девочка выходит из возраста младенчества, она мгновенно попадает под действие первого пункта о демонстрации женской груди.

Анорексия и идеальное тело

В логичный пункт о недопустимости нанесения себе увечий неожиданно вошли синдромы, связанные с нарушениями пищевого поведения, в том числе анорексия и булимия, пропаганда которых в Facebook официально запрещена.

Кроме того, платформа Цукерберга блокирует рекламные фотографии атлетов и людей со спортивным телосложением из-за того, что

такие публикации являются «пропагандой идеальной физической формы».

Это правило, воспевающее движение бодипозитива, расстраивает владельцев фитнес-клубов и спортивных секций, так как сильно ограничивает их выбор иллюстраций для рекламы в соцсети.

Обвинения в адрес пострадавшего

Facebook запрещает каким-либо образом притеснять жертву крупной трагедии. Например, нельзя называть его лжецом или в чем-либо обвинять — социальная сеть считает это формой агрессии и оскорбления.

Не исключено, что это правило появилось после стрельбы в Паркленде, когда школьник расстрелял 17 человек. Эта трагедия спровоцировала протесты — свидетели и пострадавшие требовали установить контроль над торговлей оружием. Тогда в прессе появилась конспирологическая теория о том, что один из главных активистов, 17-летний Дэвид Хогг, который оказался в эпицентре события, на самом деле актер, а сами протесты — инсценировка.

Фейковые новости о Хогге буквально заполонили Facebook, которую снова обвинили в неспособности фильтровать вбросы. Теперь же социальная сеть обезопасила себя, запретив писать что-либо плохое о жертвах и свидетелях терактов и катастроф.

Явка с повинной

Социальная сеть Цукерберга не место для раскаявшихся преступников. Facebook удаляет публикации с признаниями в совершении преступлений — от краж до сексуальных домогательств. При этом платформа не против обсуждений различных правонарушений, а также публикаций сатирических картинок по этой теме.

В списке правил не уточняется, обращается ли компания в правоохранительные органы перед тем, как удалить очередное признание.

Оружие только для взрослых

Разумеется, Facebook придерживается строгих правил — никакой рекламы и продажи наркотических веществ, даже медицинского назначения, а также огнестрельного оружия и взрывчатых веществ.

Тем не менее, если пользователю уже исполнился 21 год, а оружием торгует официальный магазин с лицензией, то такая реклама на платформе разрешена.

Нападки разных уровней

Facebook запрещает оскорблять человека или группу людей, а также желать им смерти. Под запрет также попадает сравнение человека с животными, грязью или болезнями.

Ни в коем случае нельзя намекать на любую неполноценность человека. Под запретом находятся слова «урод», «идиот», «халявщик» и прочие.

Не допускается писать «ненавижу» или «терпеть не могу» в отношении пользователя, а также употреблять в этой публикации слова «отстой» или «мерзость».

Таким образом, если пользователь не брезгует энергичными выражениями, он рискует в скором времени лишиться своего аккаунта в Facebook — если сначала социальная сеть лишь выдает предупреждение, то для нарушителей-рецидивистов предусмотрена полная блокировка профиля.

В погоне за доверием

Публикация ранее засекреченных правил не является такой уж неожиданностью — репутация Facebook в течение последних лет находится не на лучшем уровне.

В 2017 году социальную сеть заклеймили чуть ли не главным источником фейковых новостей, а также пособником «русских троллей» — якобы с помощью рекламы на Facebook Кремлю «удалось» обеспечить победу Дональда Трампа на президентских выборах в США. Цукерберг тогда признал, что его платформа сделала недостаточно для полноценной борьбы с ботами, и пообещал исправиться.

В конце прошлого года грянул скандал с Cambridge Analytica и утечкой данных, что тоже не лучшим образом сказалось на доверии пользователей к Facebook. Больше всего возмутились Соединенные Штаты и Великобритания, которые требовали, чтобы Марк Цукерберг лично дал показания в конгрессе и сенате.

В апреле 2018 года глава Facebook все-таки появился перед американскими законодателями и пообещал им впредь бережнее относиться к личным данным пользователей, а также удалять неправомерный контент в максимально сжатые сроки.

Цукерберг выдержал испытание конгрессом, и пока у властей нет к нему открытых претензий. Вероятно, такой статус-кво сохранится до очередного крупного скандала, когда миллиардеру вновь придется придумывать оправдания.