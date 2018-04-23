«Мне казалось, что я не делаю ничего плохого»

Скандал с Cambridge Analytica чувствительно повлиял на репутацию бренда Facebook — весь мир узнал о том, что крупнейшая социальная сеть не смогла защитить данные 87 млн своих пользователей, эта информация помогла Трампу выиграть выборы, а Марку Цукербергу пришлось лично в течение десяти часов давать показания перед Конгрессом США.

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На общем фоне общественность почти забыла о профессоре Александре Когане — человеке, который создал приложение, собирающее личные данные пользователей Facebook, которые впоследствии перенаправлялись в компанию Cambridge Analytica.

Некоторые считают его чуть не корнем зла, но сам профессор заявляет о полном отсутствии каких-либо недобрых побуждений — на тот момент Когану казалось, что он не делает ничего плохого.

«Это фича, а не баг»

Профессор из Кембриджа Александр Коган дал интервью CBS News, в котором признался, что действовал «весьма наивно», когда продавал собранные данные третьим лицам.

«Если бы я знал, что это повредит нашим отношениям с Facebook, я бы никогда этого не сделал.

Если бы я знал, что это причинит боль стольким людям, я бы никогда этого не сделал.

В то время мы были слепы», — заявил Коган, рассказывая о временах, когда он только запустил свое приложение thisisyourdigitallife. Оно было предназначено для формирования психологического портрета конкретного пользователя и предсказания его дальнейшего поведения.

Как только пользователь подписывался на участие в исследовании, он должен был нажать кнопку авторизации в Facebook. После этого разработчики получали доступ к полу, дате рождения, геолокации, «лайках» и других личных данных юзера.

Но этим сбор информации не ограничивался — под глобальную «жатву» попадали и друзья пользователя, которые не давали свое согласие на участие в исследовании.

Тем не менее, Коган говорит о том, что сбор данных о друзьях в течение многих лет оставался базовой функцией платформы Facebook, которая предлагалась разработчикам сторонних приложений, работающих на базе социальной сети Цукерберга.

Количество приложений, которые пользовались этой функцией, достигало десятки тысяч.

Александр Коган говорит о том, что Facebook был очевидно в курсе этого, но не считал это проблемой — как говорят программисты, это была «фича, а не баг».

Таким образом, заявления прессы о том, что приложение Когана похитило данные пользователей Facebook, технически являются неверными — профессору и его команде не пришлось взламывать систему, чтобы получить информацию, так как она была в открытом доступе для всех разработчиков приложений.

К сожалению, это не отменяет того, что профессор Коган незаконно передал эти данные в компанию Cambridge Analytica.

«Я знал, что эта информация будет использована для выборов... И я почему-то догадывался, что она будет использована в поддержку республиканцев», — сообщил Коган.

Действительно — в 2016 году Cambridge Analytica занималась предвыборной кампанией Теда Круза, а после и нынешнего президента США Дональда Трампа. С помощью больших массивов данных об американцах компания могла анализировать предпочтения избирателей и размещать агитационную рекламу наиболее эффективно.

При этом Коган отрицает, что контактировал с бывшим советником Трампа Стивом Бэнноном или его зятем Джаредом Кушнером.

«Честно говоря, я даже не знал, кто они такие», — заявил профессор.

Приложение профессора Когана было отключено от Facebook в 2015 году, когда пресса впервые написала о передаче личных данных пользователей третьим лицам. Тем не менее, пострадавших пользователей социальная сеть уведомила только в прошлом месяце, когда скандал разгорелся с новой силой.

Извинения приняты

Впервые о скандале с Facebook и Cambridge Analytica в планетарном масштабе заговорили в конце марта 2018 года. Марка Цукерберга и его компанию обвиняли одновременно в глобальной утечке данных и в косвенном вмешательстве в президентские выборы 2016 года.

После затяжного молчания Цукерберг, полный раскаяния, появился на телевидении. Он признался, что допустил большую ошибку и извинился перед всеми своими пользователями.

«На нас лежит ответственность за хранение информации пользователей, но если мы не можем этого гарантировать, значит, мы недостойны служить людям», — заявил основатель Facebook.

Но американским властям этого показалось недостаточно, и Цукерберг был впервые лично приглашен в Конгресс для дачи показаний по этому делу. Бизнесмен пообещал законодателям, что постарается не допустить повторения такой неприятной ситуации, и опроверг любую связь с продажей личных данных пользователей.