Нацизм и педофилия: как YouTube опозорил рекламодателей

По старой схеме

Компания YouTube так и не смогла прийти в себя после не очень удачного 2017 года и снова оказалась в центре неприятного скандала. По данным CNN, рекламные ролики 300 крупных брендов и компаний транслировались на каналах, продвигающих национализм, фашизм, педофилию, теории заговора и северокорейскую пропаганду.

Реклама

От такого сомнительного пиара пострадали Amazon, Cisco, Facebook, Hilton, Mozilla, Netflix и многие другие. Демонстрация их роликов перед видео с противоречивым контентом привела к тому, что они косвенно стали спонсорами нацистов и педофилов.

Кроме того, на промо нелегальных видео ушли и деньги государства — среди 300 организаций значатся Министерство транспорта США и Центр по контролю и профилактике заболеваний.

Большинство пострадавших компаний не предполагали, что их рекламная кампания обернулась неприятной историей.

«Эта ситуация, в рамках которой наша реклама транслировалась перед неприемлемым контентом, не соответствующим нашим ценностям, сильно нас беспокоит, особенно учитывая те меры, которые мы предприняли, чтобы избежать подобного», — заявитель представитель Mozilla.

Другие компании также заявили о том, что проводят расследование вместе с Google (владеет YouTube), чтобы выяснить, как такое стало возможным.

Один из брендов спортивной одежды заявил о прекращении рекламного сотрудничества с YouTube из-за «несоответствия ценностям компании».

Уходят, но всегда возвращаются

Это уже не первый случай, когда YouTube «подставляет» международные корпорации, демонстрируя их рекламу перед «чернушными» роликами, пропагандирующими расизм или насилие. Видеохостинг обещал и продолжает обещать улучшить свои алгоритмы, но пока автоматизированная система не настолько совершенна, чтобы исключить вероятность таких скандалов в будущем.

После прошлого неудачного опыта некоторые компании временно отзывали свою рекламу с YouTube, но позже возвращали ее обратно — все-таки этот сервис обеспечивает покрытие огромной аудитории, включая молодежь.

YouTube заявляет, что его аудитория составляет 1 млрд пользователей, которые в сутки просматривают не менее миллиарда часов видеороликов.

Тем временем критики видеохостинга утверждают: компания не могла не знать о том, что рекламные ролики известных брендов могут появляться перед сомнительным контентом, но предпочла зарабатывать деньги до тех пор, пока не разразился скандал с массовым исходом рекламодателей с YouTube.

Эксперты считают, что повторяющиеся скандалы с сервисом уже давно переполнили чашу терпения рекламодателей.

«Если бренды хотят, чтобы это прекратилось, единственный способ сделать это — перестать вкладывать в YouTube деньги до тех пор, пока они не исправятся», — заявил аналитик eMarketer Николь Перрин.

Представитель YouTube, в свою очередь, отметила, что команда видеохостинга оперативно удаляет рекламные ролики, если они предшествуют демонстрации противоречивого контента.

«Мы продолжаем активно сотрудничать с рекламодателями, чтобы наладить взаимодействие», — заявила собеседница CNN, не объяснив, почему неприятные инциденты с рекламными роликами случаются на постоянной основе.

Месть за отстутствие просмотров

Текущий год был ознаменован еще одним мрачным событием в истории YouTube — женщина открыла огонь в штаб-квартире компании в городе Сан-Бруно. Она успела подстрелить троих человек, после чего покончила с собой. К счастью, все пострадавшие сотрудники выжили и на текущий момент проходят лечение.

Виновницей стрельбы оказалась 39-летняя Назим Агдам, которая заявила о том, что YouTube «разрушил ее жизнь».

Она вела собственный канал, на котором выкладывала ролики различного содержания. После того как в силу вступили новые правила YouTube о монетизации контента, Агдам начала яростно критиковать сервис — по ее словам, хостинг намеренно фильтровал ее ролики, из-за чего она перестала получать заработок.

В результате женщина решила отомстить YouTube, и лишь по счастливой случайности сотрудники компании остались в живых.

«У меня нет слов, чтобы описать это ужасное происшествие со стрелком в офисе YouTube. Выражаю нашу глубокую благодарность полиции и тем, кто первым заявил о преступлении, за вашу реакцию. Наши мысли сейчас с теми, кто был ранен сегодня», — прокомментировала стрельбу генеральный директор YouTube Сьюзен Войжитски.