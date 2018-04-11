«Мы стоим перед новой угрозой»

Киберпреступность без национальности

В России появилась Национальная ассоциация международной информационной безопасности (НАМИБ), главной целью которой является координация и содействие реализации государственной политики РФ в области кибербезопасности.

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Учредителями НАМИБ стали МГУ им. Ломоносова, МГИМО, Дипломатическая академия МИД России, РАНХиГС, а также дочернее предприятие компании «Норникель».

Национальная ассоциация международной информационной безопасности была создана в непростое время, когда тема информационной безопасности остро стоит в мировой повестке дня.

Тем не менее, несмотря на глобальный масштаб проблемы, в мире отсутствует четкий свод правил и практик, который объединял бы интересы всех государств и позволял эффективно бороться с киберпреступностью.

Кроме того, в связи с учащением количества хакерских атак во всех сферах жизни, появилась потребность в оперативном реагировании и быстром устранении угрозы. Так как кибератаки с использованием вирусов с огромной скоростью распространяются по всему миру и редко ограничиваются одной страной, противодействовать им тоже необходимо сообща.

НАМИБ должна стать национальным центром научных и методических компетенций в сфере информбезопасности, который будет вырабатывать соответствующие научные и экспертные рекомендации для органов принятия решений. При этом будут учитываться интересы как общества, так и бизнеса, и, разумеется, государства.

В президиум ассоциации вошли девять человек — ведущие эксперты и ученые, обладающие обширными знаниями в области информационной безопасности.

Объединение усилий

Председателем наблюдательного совета НАМИБ был избран заместитель секретаря Совета безопасности Российской Федерации Олег Храмов. Таким образом, Совбез станет своеобразным связующим звеном между Ассоциацией и российскими органами власти.

«Главными действующими лицами сегодня, безусловно, являются учредители, но к ним под наши знамена придут многие представители совершенно разных структурных организаций, а также представители экспертного сообщества, которые смогут воспользоваться преимуществами своих знаний для того, чтобы отстаивать интересы российского общества на международной арене», — заявил Храмов.

Он отметил, что в мировом сообществе на протяжении двадцати лет ведутся споры касательно того, как организовать информационную безопасность, но до принятия единого мнения пока еще далеко. Тем не менее, это не означает, что Россия не должна продвигать свою позицию и достигать поставленных целей.

Храмов также добавил, что в рамках Ассоциации будет вестись активное взаимодействие между государством и бизнесом — такая практика широко распространена и в других странах.

Помимо «Норникеля» свою готовность участвовать в работе Ассоциации подтвердил Сбербанк, ожидается, что в будущем к НАМИБ присоединяться и другие представители крупного бизнеса.

«Я желаю всем участникам включиться в активную деятельность, а со стороны Совета безопасности мы будем предпринимать все необходимое для того, чтобы поддерживать начинания, которые будут проводится по линии Ассоциации», — подчеркнул заместитель секретаря Совбеза РФ.

Вице-президент компании «Норникель» Владислав Гасумянов рассказал корреспонденту «Газеты.Ru» о необходимости создания единого кодекса поведения в области информбезопасности на международном уровне.

«Когда было создано ядерное оружие, то практически на следующий день возник вопрос о его нераспространении. И путем долгих переговоров между государствами был выработан механизм и практики контроля этого процесса. Сейчас мы находимся в похожей ситуации применительно к киберугрозам. Мы должны объединиться для того, чтобы совместными усилиями решить этот вопрос», — заключил Гасумянов.

«Норникель» заинтересован в участии в НАМИБ, так как уделяет первоочередное внимание проблемам кибербезопасности. В промышленном секторе хакерские атаки особенно опасны – вредоносное внешнее воздействие в производственные и технологические процессы может привести как к многомиллионным убыткам, так и к техногенным и экологическим катастрофам.

Кроме того, «Норникель», имеющий статус высокотехнологичной компании, является инициатором и разработчиком Хартии информационной безопасности критически важных объектов промышленности. Этот проект уже разработан и будет в скором времени представлен на международном форуме в Германии.