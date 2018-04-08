Будущее наступило: судят роботы – счастлив человек

Помочь и заменить

«Право переживает свою собственную версию промышленной революции через 250 лет после того, как она началась во всем мире» — эти слова юриста из Zeughauser Group Кента Циммерманна, произнесенные на конкурсе стартапов AI Legal Challenge, очень точно отражают ситуацию как в юридическом бизнесе, так и вообще в области права, как общественного и государственного института.

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То, что деятельность юридических фирм и правовых институтов оказалась на обочине технического прогресса, вполне объяснимо. Право, как система, очень консервативно — это его имманентное свойство.

Структура юридических и консалтинговых фирм с их высокой почасовой оплатой также не способствовала инновациям. Государственное регулирование тех, кто может оказывать юридические услуги, сужало и продолжает сужать конкуренцию.

Тем не менее, ситуация, когда клиенты перестали быть довольны качеством и ценой юридических услуг, сдвинула процесс с мертвой точки.

Технологический «ветер перемен» в области права коснулся и России. Так, например, выступая на Гайдаровском форуме-2017, зампред правления Сбербанка Вадим Кулик сообщил, что запущенный в банке робот-юрист заменит 3 тыс. сотрудников, а совсем недавно, 2 апреля 2018 года, председатель Мосгорсуда Ольга Егорова заявила, что в течение 2-3 лет в Мосгорсуде искусственный интеллект начнет рассматривать судебные дела.

После прочтения таких новостей, кажется, что будущее уже наступило, но выглядит несколько тревожно. Кроме того, создается ощущение, что Россия находится в авангарде Legal tech.

Если последнее утверждение для страны с мощной школой математиков и программистов и сильными национальными IT-компаниями в целом соответствует действительности, то до того времени, как роботы будут заседать в Конституционном суде Российской Федерации еще довольно далеко.

Сейчас Legal tech разделился на два основных направления.

Первое – это решения, которые действительно заменяют юристов, а второе — решения, которые помогают юристам, то есть, специализированные программные решения и инструменты для автоматизации работы юридических компаний или отдельных специалистов.

Но даже если рассматривать первое направление, то все не так страшно, как кажется на первый взгляд. В вышеупомянутом кейсе Сбербанка речь идет о подготовке типовых исковых заявлений в суды по просроченным кредитам и кредитным картам физических лиц. Количество таких исков у крупнейшей кредитной организации России просто огромно. Это, по сути конвейер, для подготовки которого не требуются юристы высокой квалификации.

Что касается так взволновавшей москвичей новости о судьях-андроидах в Мосгорсуде, то и там ситуация похожа — ИИ хотят использовать для вынесения судебных приказов или решений по так называемым «бесспорным» делам, например о взыскании задолженностей по кредитам, когда роль судьи сводится к подсчету суммы долга и вынесения технического решения.

Чем стандартнее, тем лучше

Тем не менее, несмотря на некоторую прозаичность сегодняшних решений в области Legal tech, этот бизнес сейчас переживает настоящий бум.

Валерий Мешков, основатель и генеральный директор юридического сервиса Pravoved.ru, выделил три ключевых направления в области Legal tech, которые по его мнению будут активно двигать этот бизнес в ближайшие годы.

Первое — запрос от бизнеса и государства на автоматизацию юридических услуг. Многие задачи, которые выполняют юристы и адвокаты, очень трудоемкие, утомительные и дорогостоящие. При этом существует риск ошибок и неточностей в работе специалистов.

Вопрос о делегировании таких задач искусственному интеллекту очень актуален. Сервисы по автоматизации поиска юридической информации и анализа документов могут сэкономить до 80% времени юристов и до 90% стоимости их консультаций.

Еще один драйвер внедрения ИИ в юридическую сферу — большие данные (big data). Это огромный массив накопленной человечеством информации: судебные решения, иски, договоры, консультации. Благодаря росту мощностей современных компьютеров, совершенствованию алгоритмов и математических моделей, появляется возможность на базе этих больших данных создавать принципиально новые продукты.

Например, с помощью ИИ и big data ряд компаний уже создают инструменты предиктивной аналитики, которые определяют вероятность исходов судебных дел.

Это помогает юристам разрабатывать более выигрышную правовую стратегию, оценивать стоимость дела, спрогнозировать судебные издержки и в целом принимать решение о начале судебного разбирательства.

Создание юридических роботов-консультантов на основе ИИ — тоже одно из самых актуальных направлений Legal tech. В 2018 году ожидается всплеск интереса к таким интеллектуальным помощникам. Уже известны роботы-юристы, помогающие пользователям по вопросам иммиграции, автомобильных штрафов, защиты прав потребителей и даже харассмента.

ИИ на базе нейронной сети анализирует вопрос, сформулированный на естественном языке, определяет проблему и дает развернутый ответ или автоматически создает необходимый пользователю документ, либо переводит на специалиста, который уже ознакомлен с ситуацией.

Если вернуться в реальность после обзора перспектив Legal tech, то, безусловно, эта отрасль сейчас фокусируется на типовых повторяющихся задачах. Чем более стандартным, однотипным и массовым является правоотношение, тем проще его регулировать без участия человека.

«В такой ситуации остается только посмотреть вокруг и заметить, где у нас имеются однотипные и массовые правоотношения: ДТП, просрочки по коммунальным платежам, по кредитам и т.п. Вот в этих сферах участие корпоративных юристов, адвокатов и судей может быть сведено к минимуму.

То есть первый шаг — это применение современных технологий в стандартных, многократно повторяющихся ситуациях и операциях, что сейчас и происходит.

Самый простой пример — письма со штрафами и фотографиями автомобилей, двигающихся по автотрассе со скоростью больше допустимой», — рассказывает руководитель группы исследований и инноваций компании «Гарант» Руслан Украинский.

Люди не готовы доверить роботу приговор

Следующий шаг развития ИИ — это типизация более сложных правоотношений. Однако, умение видеть общее в частностях, проводить грань между похожим, но не тождественным может даться машинному интеллекту уже не так просто. По мнению Руслана Украинского при наличии большого количества данных ИИ научится обобщать и стандартизировать более сложные случаи, но полностью заменить человека не сможет.

«В жизни всегда будет что-то особенное, нестандартное. И с такими задачами может справиться только человек, который видит нюансы, который готов чем-то пренебречь, а что-то, наоборот, отстаивать. Здесь нужны ценности, воля, совесть, наконец. Вообще, в будущем, на мой взгляд, вместо юристов-делопроизводителей будут востребованы юристы-концептуалы. Сама работа юристов в ближайшее время должна стать более гуманитарной.

Всю рутину, все однообразные действия вполне способны сделать и машины.

Юристов-роботов должны заменить роботы-юристы, а юристы-люди должны будут стать еще более человечными», — считает Украинский.

В целом, и действующие юристы, и специалисты в области Legal tech сходятся во мнении, что в ближайшие 10 лет искусственный интеллект не отнимет работу у юристов, а изменит ее. На него переложат задачи по поиску и анализу данных, что упростит процесс принятия решений специалистов.

Освободившиеся от монотонной работы юристы смогут направить свои силы на решение действительно сложных и нетривиальных юридических кейсов, в которых пока искусственный интеллект не может конкурировать с человеком.

Еще одной проблемой, о которой говорят социологи и психологи, является то, что право в целом и судебная практика в частности — темы чувствительные и социально значимые.

Люди пока не готовы получить судебное решение от машины и уж тем более «выслушать» судебный приговор от робота.

Даже в тех случаях, когда для всех очевидно, что искусственный интеллект более надежен и допускает меньше ошибок, мы все равно склонны больше доверять человеку, чем роботу.

«Старое американское выражение, что «Правосудие — это то, что судья съел на завтрак», может быть не так далеко от истины.

Есть исследование, проведенное несколькими университетами США. Его авторы рассмотрели более 1000 решений, вынесенных в 2009 году восемью судьями. Они обнаружили, что вероятность благоприятного решения для подсудимого достигает максимума в начале дня, неуклонно снижаясь с течением времени с вероятности от 65%, до почти нуля, прежде чем вернуться к 65% после перерыва на обед или закуски.

В исследовании предполагается, что перерывы могут пополнять умственные ресурсы, обеспечивая отдых, улучшение настроения или повышение уровня глюкозы в организме. Однако по-прежнему люди не доверяют роботам», — говорит Валерий Мешков.

Тем не менее, по его мнению, мир и само общество стремительно меняется, а людям придется научиться жить в мире, в котором машины будут работать быстрее, точнее и лучше, чем когда-то сам человек.