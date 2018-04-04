«Похоже на дело Скрипаля»: как Цукерберг блокирует СМИ России

Facebook нарушил свободу слова

Зубарев заявил о том, что внезапная блокировка без причины в очередной раз указывает на беззащитность российских СМИ перед иностранными интернет-компаниями. Как сообщает официальный сайт агентства, блокировка коснулась и аккаунтов других СМИ, в том числе «Невских новостей» и «Журналистской правды».

«Российские журналисты размещали свои новости в иностранных социальных сетях, чтобы предоставить объективную информацию как можно более широкому кругу читателей.

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Однако, иностранные социальные сети используют подготовленный российскими СМИ и гражданами РФ контент для удержания своей аудитории и привлечения новой аудитории, а после этого применяют инструменты цензуры в виде блокировки площадок в социальных сетях и начинают продвигать на русскоязычную аудиторию только одобренные иностранным руководством ангажированные мнения и материалы», — говорится в заявлении Зубарева.

В результате объективные, проверенные новости так и не доходят до русскоязычных пользователей интернета, а все информационное пространство оказывается занято источниками, которые зачастую спонсируются из-за рубежа, а потому искажают реальное положение дел.

Зубарев обратился к Государственной думе и Совету Федерации с призывом объединить усилия и не дать иностранным компаниям вмешиваться в политику России. Он попросил органы власти отреагировать на незаконную блокировку и обязать Facebook, Instagram, Twitter и YouTube соблюдать законы РФ под угрозой полного запрета этих платформ на территории страны.

«Газета.Ru» направила запрос в Роскомнадзор с целью выяснить, будет ли ведомство принимать какие-либо меры в ответ на незаконную блокировку. В пресс-службе ответили, что 4 апреля ведомство направило в Facebook письмо с просьбой пояснить позицию компании в отношении сложившейся ситуации и возобновить доступ к заблокированным ресурсам. Как говорится в письме, данный факт ограничения доступа «ставит под угрозу своевременное осведомление российских и зарубежных пользователей социальной сети об актуальной новостной повестке России».

Председатель комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Леонид Левин заявил о том, что ситуация с блокировками российских СМИ, которые тщательно соблюдают правила, установленные Facebook и Instagram, «вызывает, по меньшей мере, сожаление». Об этом говорится в пресс-релизе, поступившем в «Газету.Ru».

«Отсутствие комментариев со стороны администраторов этих социальных сетей, которые являются частными компаниями, наводит на мысль, что данные меры были приняты под политическим давлением органов государственной власти США, инспирированным общим недружественным настроем западных политиков.

Блокировка этих аккаунтов стала еще одним прецедентом нарушения принципов свободы слова и свободы распространения информации, о неукоснительном соблюдении которых так любят распространяться западные политические деятели, выставляя эти принципы преимуществом своих государственных систем», — сообщил Левин.

Председатель комитета Думы добавил, что надеется на урегулирование этого инцидента после получения соответствующих разъяснений со стороны руководства иностранных социальных сетей.

«Международная трансграничная сеть не должна становится местом сведения политических счётов на основании решений анонимных политиков и бездоказательных обвинений», — отметил Леонид Левин.

«Неправильно и непродуктивно»

Примерно в одно время с блокировкой аккаунтов ФАН в официальном профиле Марка Цукерберга в Facebook появилось письменное заявление. В нем основатель социальной сети объявил о том, что платформа ограничила доступ к 270 страницам, связанным с деятельностью Агентства интернет-исследований (IRA).

В западных СМИ это агентство нередко называется «российской фабрикой троллей», которую обвиняют во вмешательстве в президентские выборы в США в 2016 году.

«Это важный шаг для защиты честных выборов по всему миру... Это российское агентство постоянно обманывало и манипулировало людьми в Америке, Европе и России, и мы не хотим, чтобы они существовали в Facebook», — пишет Цукерберг.

«Газета.Ru» связалась с руководителем ФАН Евгением Зубаревым, который назвал блокировки аккаунтов последствием развернувшейся во всем мире русофобской кампании. По его словам, в рамках этой кампании влиятельные люди решают свои внутренние проблемы, но при этом страдают российские СМИ.

Зубарев добавил, что за последние сутки агентство получило несколько писем от своих читателей, которые являлись подписчиками заблокированных аккаунтов. На текущий момент действие их профилей в этих социальных сетях также было приостановлено.

«На наш взгляд, это неправильно и непродуктивно», — отметил руководитель ФАН.

Собеседник «Газеты.Ru» добавил, что глава Facebook Цукерберг говорит о том, что располагает доказательствами связи ФАН и Агентства интернет-исследований, но отказывается их предъявлять, из-за чего эта ситуация напоминает дело Скрипаля, в котором Россию бездоказательно обвиняют сразу несколько мировых лидеров.

Зубарев сообщил, что будет рассмотрен вопрос о судебном преследовании Facebook, так как налицо репутационный и экономический ущерб.

«Пока не вмешаются госструктуры, они [Facebook и Instagram] будут пинать нас бесконечно. С такими большими компаниями очень тяжело бороться, но мы надеемся, что хотя бы в зоне ».ru» будут соблюдаться российские законы», — заключил руководитель Федерального агентства новостей.