Лучше голубями: дрон «Почты России» чуть не убил прохожих

Беспилотный летательный аппарат «Почты России» в ходе тестового запуска в Улан-Удэ врезался в стену дома и разбился. Обломки дрона чуть было не задели стоявших у стены людей, беспилотник восстановлению не подлежит.

Реклама

В пресс-службе правительства республики Бурятия заявили агентству «Интерфакс», что

хотя эксперимент оказался неудачным — это тоже результат. Подробности произошедшего крушения представители бурятских властей уточнять не стали.

В ходе первого полета почтовый беспилотник должен был доставить груз из Улан-Удэ в село Трабагатай в 35 км от регионального центра. Эксперимент проводился «Почтой России» в Бурятии, поскольку именно эта республика была выбрана по итогам рабочей встречи главы региона Алексея Цыденова и гендиректора «Почты России» Николая Подгузова на инвестиционном форуме в Сочи. Первоначально, сообщает РИА «Новости», проект хотели реализовывать в Якутии.

По задумке организаторов эксперимента, в дальнейшем летающие беспилотники должны быть использованы для доставки грузов весом от 50 до 300 кг в труднодоступные районы Российской Федерации.

Фоторепортаж: Первый беспилотник «Почты России» упал после запуска __is_photorep_included11703524: 1

«У нас происходит закладка почты, и этот дрон отправится в свой первый полет. <…> И вот он взмыл небо», — приводит слова бурятской журналистки сайт Ura.ru, опубликовавшей в своем Instagram запись пробного пуска. По данным ФГУП «Почта России», глава компании Николай Подгузов присутствовал при запуске вместе с бурятским главой Алексеем Цыденовым.



«Аппарат запустили по плану, он «встал», а потом что-то пошло не так, и он упал. Пострадавших нет. Выясняются причины инцидента»,

— заявили в правительстве региона. Алексей Цыденов заявил, что изначально планировалось запустить беспилотник в другом месте, однако позднее старт перенесли для «хорошей картинки» по просьбе телевизионщиков именно в этот двор. По словам главы Бурятии, тестовые полеты показали, что БПЛА может взлететь даже при боковом ветре в 16 м/с.

После неудачного запуска в «Почте России» прокомментировали инцидент. Разбившийся шестивинтовой беспилотник был произведен российской компанией «Рудрон/Экспедитор ЗМ». Причиной падения семикилограммового беспилотника стала техническая неисправность — нештатное отключение электронного оборудования. Производитель проведет расшифровку телеметрических данных БПЛА и скажет, что вызвало этот сбой. Первоначальная версия — сбой электроники из-за воздействия беспроводных сетей Wi-Fi в близлежащих домах.

С апреля 2016 года вступили в силу изменения в Воздушном кодексе России, согласно которым была введена обязательная регистрация беспилотных летательных аппаратов весом более 250 грамм в ФСБ. По сути, беспилотники теперь приравниваются к воздушному судну.

Представитель Росавиации Борис Логвин ранее заявил в разговоре с «Би-би-си», что, в соответствии с изменениями в Воздушном кодексе Российской Федерации, на 2017 год были запрещены любые полеты беспилотных летательных аппаратов на территории всей России.

В США все беспилотники также подлежат обязательной регистрации — начиная с 14 декабря 2015 года, причем это необходимо сделать до первого запуска дрона. Зарегистрировать дрон можно на сайте FAA (Федеральное управление гражданской авиации США), если его вес составляет от 250 граммов до 25 кг. Плата за регистрацию составляет $5.

Беспилотник получит свой личный номер, который необходимо нанести на корпус, после чего владелец имеет право запускать его в небо при условии, что он не нарушает действующее законодательство страны. При этом, согласно правилам FAA, дрон должен всегда оставаться в пределах видимости человека, который управляет устройством, причем он должен быть заметен невооруженным глазом.

Полеты беспилотного летательного аппарата должны осуществляться исключительно при дневном свете — в промежуток между 30 минутами до рассвета и 30 минутами после заката в зависимости от времени года и региона. Скорость полета такого беспилотника не должна превышать 160 км/ч, а высота полета — 121 метр.

Полеты воздушных судов над населенными пунктами регламентированы воздушным законодательством Российской Федерации. Так, в соответствии со статьей 72 Федерального закона от 19.03.1997 № 60-ФЗ «Воздушный кодекс Российской Федерации»,

полет воздушного судна над населенными пунктами должен выполняться на высоте, позволяющей в случае неисправности воздушного судна произвести посадку за пределами населенных пунктов или на специально предусмотренных для этих целей взлетно­-посадочных площадках в пределах населенных пунктов.

Единственная попытка использовать беспилотники для доставки коммерческих грузов в России обернулась административным штрафом. В июне 2014 года сеть пиццерий «Додо Пицца» вместе с компанией «Коптер Экспресс» начала доставлять пиццу с помощью беспилотника в городе Сыктывкар.

За первый день работы таким образом было выполнено шесть заказов на общую сумму 3270 рублей.

Однако уже неделю спустя в управлении Государственного авиационного надзора города Сыктывкара заявили, что пиццерия была оштрафована на 200 тыс. рублей за осуществление доставки своей продукции с помощью БПЛА. В правоохранительных органах посчитали, что пиццерия нарушает правила использования воздушного пространства и за это обязана заплатить положенный по закону штраф.