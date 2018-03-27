Не простили утечку: Цукерберга добивают конкуренты

Конкуренты не дремлют

Пока Facebook переживает не лучшие времена и находится под непрекращающимся шквалом критики, его вечный конкурент из Кремниевой долины Apple не преминул воспользоваться моментом, чтобы раскритиковать платформу Цукерберга и одновременно представить себя в лучшем свете.

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Выступая на форуме «Развитие Китая-2018» в Пекине,

глава Apple Тим Кук заявил, что ситуация с Facebook и утечкой данных в компанию Cambridge Analytica настолько серьезна, что этой сфере срочно необходимо стороннее регулирование.

«На мой взгляд, никто не должен знать, что вы ищете в своем браузере, с кем вы общаетесь, с кем общаются ваши друзья, что вам нравится или не нравится, а также другие личные детали вашей жизни — такое в принципе не должно существовать», — прокомментировал скандал Кук.

Тем не менее, регулирование будет недостаточной мерой, если не повышать общий уровень сознательности и киберграмотности населения, который пока остается неудовлетворительным.

Генеральный директор Apple добавил, что его компания давно озабочена тем фактом, что люди по всему миру добровольно передают информацию о себе и не задумываются о том, как она может быть использована в дальнейшем.

«На протяжении многих лет мы переживаем из-за того, что люди во многих странах отдают свои данные, даже не осознавая до конца, что они делают.

А когда случается плохое, эти же люди невероятно обижены из-за того, что их об этом никто не предупредил. К сожалению, такое случалось уже много раз», — заключил Тим Кук.

Что характерно, когда стало известно о новом скандале Facebook, связанном со сбором частной информации с помощью мобильного приложения, в западной прессе отдельно упоминался тот факт, что пострадали только пользователи Android, а на устройствах на базе iOS такой проблемы нет — операционная система Apple автоматически блокирует попытки приложения получить доступ к телефонной книге и сообщениям на смартфоне.

По сути, Facebook и Apple не являются прямыми конкурентами друг друга, но между двумя брендами на протяжении многих лет сохраняется стойкая антипатия.

Обе компании воюют за внимание пользователей, пытаясь занять как можно больше их свободного времени.

В последнее время и Facebook, и Apple делают ставку на похожие проекты — обе компании активно разрабатывают устройства и приложения виртуальной реальности (VR), пытаясь занять свою нишу на рынке. Кроме того, и Цукерберг, и Кук объявили о том, что планируют захватывать и индустрию развлечений, а потому начнут снимать собственные фильмы и сериалы.

Цукерберг сдал назад

Как правило, Кремниевая долина сходится во мнении по важным вопросам, особенно если дело касается политики или вопросов регулирования отрасли. В этот раз свою поддержку Цукербергу не выказал никто.

А вот критиков в этой ситуации хватало — еще до выступления Тима Кука соучредитель мессенджера WhatsApp Брайан Актон призвал общественность удалить аккаунты в Facebook.

На его твит откликнулся бизнесмен Илон Маск, который издевательски поинтересовался, что такое Facebook. Вскоре после этого страницы компаний SpaceX и Tesla, принадлежащих Маску, были удалены из социальной сети Цукерберга.

What's Facebook? — Elon Musk (@elonmusk) 23 марта 2018 г.

К ответу Facebook призвали и американские конгрессмены, и британские парламентарии. Изначально Цукерберг заявлял о том, что «с радостью» посетит слушания и даст необходимые показания, «если так будет правильно». Тем не менее, The Telegraph сообщает, что

миллиардер передумал лично являться в парламент Великобритании, а вместо себя пришлет одного из топ-менеджеров компании.

После того, как Марк Цукерберг публично принес извинения всем пользователям на телевидении, а после продублировал свое сообщение в газетах, отказ от дачи показаний может выглядеть лицемерно. Тем не менее, ранее создатель Facebook не исключил возможности того, что на слушаниях его будет представлять тот человек, который «располагает максимальным знанием касательно ситуации с утечкой».