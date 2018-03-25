Серые кардиналы: кто стоял у истоков IT-компаний

Стив Возняк (Apple)

Стив Джобс не нуждается в представлении даже для людей, которые не интересуются электроникой и программированием, а вот имя Стива Возняка — ближайшего соратника Джобса и сооснователя компании Apple — остается малознакомым даже для фанатов смартфонов «яблочной» компании.

Reuters Стив Возняк с компьютером Apple II, 1983 год

Стив Возняк, или просто «Воз», начал свою профессиональную деятельность в компании Hewlett-Packard (HP) штатным инженером калькуляторов и был близким другом Джобса. В далеком 1975 году Возняк самостоятельно разрабатывает свой первый персональный компьютер и безуспешно пытается уговорить HP на его выпуск.

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Джобс сразу оценил гений Возняка и предугадал возможную популярность персональных компьютеров. Он предложил своему другу организовать свою компанию, которая займется производством перспективной разработки.

Немного доработав первоначальный образец, в 1976 году на свет появляется Apple I — первый ПК в истории только что образованной компании.

Первые образцы были произведены буквально в гараже на деньги, вырученные от продажи фургона и научного калькулятора.

Даже в самых смелых мечтах трудно было предположить такое, но компьютеры Apple получили огромный спрос на рынке, а уже спустя четыре года, в 1980 году, владельцы «гаражной» компании стали миллионерами.

С самого старта компании и до 1987 года — время окончательного ухода из Apple, Стив Возняк работал именно над «железной» частью продукции фирмы, тогда как Джобс занимался «доведением до ума» и маркетинговой составляющей процесса. Под непосредственным руководством Возняка были созданы не только компьютеры, но и написана немалая часть программного обеспечения.

После ухода из Apple, Стив Возняк основал сразу несколько высокотехнологичных компаний, занимался благотворительностью, а также написал автобиографическую книгу «iWoz», в которой можно узнать о первых годах сотрудничества с Джобсом и некоторые нюансы программирования.

На текущий момент Стив Возняк все еще числится сотрудником Apple и является владельцем акций компании. Он активно путешествует и принимает участие в конференциях, в том числе и в России.

Эдуардо Саверин (Facebook)

Самая популярная в мире социальная сеть — Facebook изначально создавалась четырьмя товарищами, которые учились в одном университете и мечтали получить универсальное средство для общения и знакомства со своими сверстниками. По мотивам этой истории был снят художественный фильм «Социальная сеть», по которому можно понять, как именно произошло становление одного из крупнейших проектов современного интернета.

forbes.com Эдуардо Саверин (Facebook)

Несмотря на то, что сейчас Facebook ассоциируется в первую очередь с Марком Цукербергом, одну из ключевых ролей на первых этапах компании сыграл Эдуардо Саверин.

В 2004 году группой студентов Гарвардского университета, среди которых были Марк Цукерберг и Эдуардо Саверин, была начата работа над сайтом The Facebook.

С самого начала Эдуардо Саверин вложил значительную часть своих средств в проект и стал финансовым директором молодой компании, а забота о написании кода и непосредственной разработке сайта легла на плечи Цукерберга и других его друзей.

Facebook очень быстро стал набирать массовую популярность среди студентов других университетов в США. В то же время участились конфликты на финансовой почве, что стало причиной ухода Саверина из перспективного стартапа. Саверин подал иск против Facebook, однако дело удалось решить во внесудебном порядке. Эдуардо остался при своих 5% акций и был возвращен в список основателей компании, но полностью утратил свое влияние и отошел от дел.

Саверин отказался от гражданства США в 2012 году накануне IPO компании, что существенно сократило сумму налога на прирост капитала, которую ему пришлось выплатить. На текущий момент он проживает в Сингапуре, где занимается бизнесом.

В декабре 2017 года Эдуардо Саверин был признан самым богатым человеком Сингапура, чье состояние составило $10 млрд.

Пол Аллен (Microsoft)

Если Стив Джобс — лицо Apple, то главный конкурент на поле технологий в лице Microsoft в первую очередь ассоциируется с Биллом Гейтсом, богатейшем человеком на планете и генеральном директоре крупнейшей IT-компании мира. Однако, как и в случае с Apple, у истоков компании стоял не один человек.

Wikimedia Commons Microsoft — Билл Гейтс и Пол Аллен, студенты Гарварда

Пол Аллен сыграл немаловажную роль в становлении компании, создавшую самую популярную операционную систему в мире. Будущие друзья и партнеры познакомились еще буквально на школьной скамье, а страсть к программированию и разработке ЭВМ объединила их.

Через несколько лет, сразу после окончания учебы, молодые Аллен и Гейтс, вдохновленные первым персональным компьютером Altair, устраиваются на работу в компанию MITS, чтобы помочь инженерам в процессе разработки удобного языка программирования. Именно эта работа позволила приобрести друзьям все необходимые навыки для программирования, а также еще больше сплотила друзей.

Название «Microsoft» впервые фигурирует в 1975 году, когда оно было включено в одну из строк кода программного обеспечения, написанного друзьями. Уже в 1980 году предприниматели получают действительно крупный заказ от IBM — они разрабатывают операционную систему для персональных компьютеров.

Спустя всего три года, в 1983 году, когда Гейтса и Аллена уже можно было назвать миллионерами, Аллен продает все свои акции Microsoft и окончательно покидает компанию.

Причиной тому послужило тяжелое заболевание, на лечение которого уходило много сил и времени, а также постепенно накопившиеся разногласия с давним товарищем и партнером.

На данный момент Пол Аллен является крупным инвестором и филантропом, вложившим в благотворительность свыше $2 млрд. Кроме того, он является владельцем двух профессиональных спортивных команд — «Сиэтл Сихокс» из Национальной футбольной лиги и «Портленд Трэйл Блэйзерс» из Национальной баскетбольной ассоциации.

Пол Аллен продолжается увлекаться музыкой. Популярный музыкальный продюсер Куинси Джонс в одном из интервью отметил, что Аллен играет на электрогитаре «как Джимми Хендрикс».

Гаррет Кэмп (Uber)

Uber — один из самых популярных сервисов по заказу такси, который работает во многих странах мира. Несмотря на то, что это приложение ассоциируется в первую очередь со скандально известным Трэвисом Калаником, идею предложил именно Гаррет Кэмп, который стал соучредителем стартапа UberCab.

Wikimedia Гаррет Кэмп, один из основателей Uber, 2009 год

Рассудительный и расчетливый Гаррет Кэмп зарегистрировал Uber в 2009 году и лишь спустя некоторое время познакомил Трэвиса Каланика со своей идей.

Впоследствии Трэвис становится не только главным советником для Гаррета, но и получает пост генерального директора Uber. Одной из причин такого развития событий стал подход Кэмпа к своим проектам. После появления в его голове идеи, он долгое время вынашивает ее, спрашивает мнение у коллег и знакомых, а лишь убедившись в ее, привлекает инвесторов и ищет возможных соратников для работой над новым продуктом.

В 2010 году, сразу после назначения Каланика на пост генерального директора, Кэмп постепенно уходит на второй план и не фигурирует в прессе как знаковое лицо для Uber, хотя он и не лишился своей доли в этом очень успешном стартапе.

Гаррет Кэмп, как генератор идей, организовал сразу несколько проектов в период с 2010 года по сегодняшний день. Среди них есть компания Expa, которая помогает новым стартапам от стадии разработки до выпуска готового продукта на рынок. Кроме того, в марте текущего года он заявил о желании выпустить собственную криптовалюту под названием Eco.

Сергей Брин (Google)

Google — самый посещаемый сайт в мире, через который ежедневно проходят миллионы запросов из всех уголков мира. На данный момент компания Alphabet, которой принадлежит поисковик, операционная система Android и другие популярные сервисы и программы, является одной из самых сильных и влиятельных фирм в сфере IT.

Elijah Nouvelage/Reuters Один из основателей Google Сергей Брин на мероприятии в Калифорнии, 2015 год

Как в предыдущих историях, главными действующими лицами стали двое друзей: Ларри Пейдж и Сергей Брин. Будущие друзья познакомились в Стэнфорде, когда готовились к прохождению кандидатской программы. Они быстро нашли общий язык на фоне схожести интересов и склада ума, но, как показало время, довольно сильно отличались во взглядах.

В 1997 году Пейдж и Брин регистрируют домен google.com. Это была поисковая система, которая была основана на предыдущих наработках, позволяющих вести поиск по научным материалам университета. Сама идея поискового сайта была для тех лет революционной.

До этого момента, не зная точного веб-адреса страницы в Интернете, ее просто невозможно было найти, а с появлением Google поиск необходимого контента сводился к введению нескольких ключевых слов в строку поиска.

Веских причин для ухода Брина в компании на второй план не было, но разность в подходе и темпераменте, а также некоторые разногласия, послужили поводом для ухудшения отношений между двумя основателями.

В 2004 году Пейдж и Брин стали миллиардерами, а спустя пять лет попали в список пяти самых влиятельных людей мира по версии Forbes, заняв одну строчку на двоих.

На текущий момент Сергей Брин является президентом Alphabet. До 2015 года он был женат на Энн Войжитски, чья сестра Сьюзен является генеральным директором видеохостинга YouTube.