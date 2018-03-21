Скандал с Facebook: почему молчит Цукерберг

Предательство близких

Против Цукерберга начали выступать даже «свои» — с призывом попрощаться с Facebook выступил Брайан Актон, который является соучредителем WhatsApp. В своем твиттере он оставил публикацию с текстом «пора», сопроводив ее хэштегом #DeleteFacebook (рус. «удали Facebook»).

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WhatsApp был приобретен Facebook в 2014 году за $16 млн, сделав его создателей Яна Кума и Брайана Актона весьма состоятельными людьми. Кум, предприниматель украинского происхождения, продолжает руководить компанией, а Актон покинул WhatsApp в начале 2018 года, чтобы заниматься собственным фондом.

Разумеется, Актон не первый, кто выступил с критикой Facebook, но он, вероятно, стал первым приближенным Цукерберга, вступившим в открытую конфронтацию.

Кстати, своим собственным советом сооснователь WhatsApp пока не воспользовался — его аккаунт в социальной сети пока еще работает.

В начале текущей недели на фоне скандала из Facebook ушел глава управления информационной безопасности Алекс Стамос. Причиной его отставки стали разногласия по оценке роли компании в распространении дезинформации, в том числе, во время выборов.

Такие события не могли не сказаться на положении компании на финансовом рынке — ее стоимость резко упала примерно на $40 млрд.

Курс акций при этом снизился на 6,8%, что стало самым крупным падением с марта 2014 года.

Пострадал при этом и сам Марк Цукерберг — он потерял $4,9 млрд, оказавшись только на пятой строчке рейтинга самых богатых людей мира, уступив Джеффу Безосу, Биллу Гейтсу, Уоррену Баффету и Амансио Ортеге.

Капитан не выходит на связь

Позицией Марка Цукерберга в этой ситуации недовольны и обычные сотрудники Facebook. С тех пор, как прессе стало известно об истории с Cambridge Analytica, минуло около четырех суток, но за все время Цукерберг не выпустил ни одного официального заявления на этот счет и продолжает сохранять молчание.

Тем не менее, заявление от всей компании было опубликовано еще во вторник 20 марта, и оно немного проливает свет на то, чем занимаются Цукерберг и операционный директор Facebook Шерил Сэндберг.

«Марк, Шерил и их команды день и ночь работают над тем, чтобы получить все факты и принять соответствующие меры, так как они осознают всю серьезность происходящего. Вся компания возмущена тем, что нас обманули», — говорится в сообщении Facebook.

Что характерно, в этом заявлении Facebook представлен в качестве «обманутой» жертвы, а не злодея, каким его рисует пресса. Кроме того, таким образом компании удалось выгадать немного времени для Цукерберга и его ответного шага.

В самой компании прошло экстренное совещание для сотрудников, на котором руководство должно было ответить на любые вопросы о ситуации с Cambridge Analytica. К неудовольствию работников Facebook, ни Цукерберг, ни Сэндберг на нем не присутствовали.

Многие сотрудники, даже те, которые привыкли к многочисленным скандалам компании, нашли это неприемлемым и требуют, чтобы Цукерберг открыто защитил интересы Facebook, но он, по всей видимости, пока еще работает над речью.

США и Британия ждут показаний

Рано или поздно Цукербергу все же придется появиться на публике — министерство цифровых технологий, культуры, спорта и СМИ Великобритании направило бизнесмену письмо с требованием дать показания перед спецкомитетом по поводу ситуации с Cambridge Analytica. На текущий момент Британский комиссариат по информации ждет разрешения суда на проведение обысков в офисе компании.

В официальном письме председатель спецкомитета Дэмьен Коллинз обращает внимание на то, что

представителям Facebook неоднократно задавали вопросы о том, как другие компании получают и пользуются данными социальной сети, но сотрудники Цукерберга «всегда недооценивали эту проблему».

Теперь парламент Великобритании желает принять у себя топ-менеджера высшего ранга, который сможет дать «полный отчет о катастрофическом провале компании». Facebook необходимо дать ответ британским чиновникам до 26 марта.

Разумеется, правительство США тоже не осталось в стороне. Сенатор Эми Клобушар, которая входит в комитет сената по судебным органам, заявила о том, что «Цукерберг должен начать говорить».

«Эту глобальную утечку необходимо расследовать. Совершенно очевидно, что платформа не может регулировать себя самостоятельно», — заключила Клобушар.