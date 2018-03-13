Не протянет и двух лет: iPhone X умирает без провода

Функция беспроводной зарядки от станции, которая присутствует в моделях iPhone 8 и iPhone X, оказалась не так уж хороша, как казалась на первый взгляд. Автор портала ZDNet Эдриан Кингсли-Хьюз провел собственное исследование и обнаружил неприятную закономерность: при беспроводной зарядке аккумулятор его iPhone изнашивается быстрее, чем при зарядке с помощью кабеля.

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Двадцать месяцев вместо тридцати шести

Кингсли-Хьюз начал пользоваться беспроводной зарядкой в сентябре сразу после покупки нового айфона. По заверениям Apple, аккумулятор iPhone сохраняет свою оригинальную вместимость вплоть до 500 циклов зарядки — таким образом, при кабельной зарядке батарея могла нормально функционировать два-три года.

Тем не менее, с тех пор, как автор исследования начал пользоваться беспроводной технологией, количество зарядок его устройства резко выросло. Он подсчитал, что к марту iPhone уже прошел 135 циклов. Если раньше все энергозатраты брал на себя кабель, то теперь его отсутствие привело к тому, что аккумулятор практически не «отдыхает» и, как следствие, быстрее приходит в негодность.

Таким образом, батарея в айфоне Кингсли-Хьюза полностью износится за 20 месяцев.

Несмотря на то, что некоторые зарядные станции автоматически отключаются, когда батарея достигает 100%, беспроводная зарядка все равно считается ощутимой дополнительной нагрузкой для смартфона.

С повсеместным развитием этой технологии и добавлением беспроводной функции ко многим современным моделям телефонов все больше и больше пользователей жертвуют объемом своих аккумуляторов в пользу удобства. Тем не менее, Эдриан Кингсли-Хьюз заявил о том, что уже вновь перешел на кабель и рекомендует всем активным пользователям смартфонов сделать то же самое.

После презентации новых моделей iPhone в сентябре 2017 года эксперты также задавались вопросом, будет ли вредна беспроводная зарядка для новых гаджетов Apple. Тогда они пришли к выводу, что хотя сама технология не имеет влияния на емкость аккумулятора, поддерживание зарядки телефона на максимальном уровне действительно ускоряет процесс изнашивания.

Проблемы с доверием

Ранее Apple уже столкнулась с проблемой изнашивания своих аккумуляторов, которая превратилась в настоящий скандал — один из самых громких в истории компании. Слухи о том, что Apple тайно замедляет свои старые айфоны, внезапно оказались правдой — компания официально признала, что скрыла от пользователей наличие этой функции. Сеть буквально взорвалась от количества гневных комментариев в адрес компании, которая, по мнению владельцев iPhone,

замедляла батареи намеренно, чтобы люди охотнее шли в магазины за новыми, более дорогими устройствами.

«Яблочной» компании в ответ пришлось защищаться и выбрать оборонительную позицию. Согласно официальному заявлению Apple, никакого злого умысла в снижении производительности процессора нет и не было, а бренду пришлось пойти на такие меры, чтобы продлить срок жизни аккумуляторов, которые со временем уже не могут справляться с пиковыми нагрузками.

Резонанс от этого скандала был таким сильным, что Apple приняла решение заменить аккумуляторы на новые всем желающим по сниженной цене в своих сервисных центрах. Один из владельцев iPhone 6s после смены батареи записал сравнительное видео, в котором наглядно демонстрирует, как изменилась производительность его устройства.

Кроме того, в новой версии iOS появится возможность на свой страх и риск отключить функцию замедления.

«Для нас доверие наших клиентов — самое важное, поэтому мы будем продолжать работу по его сохранению. Мы делаем то, что любим, только благодаря вашей вере и поддержке — мы никогда об этом не забудем и никогда не примем как должное», — прокомментировал ситуацию представитель Apple.