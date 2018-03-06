Нищие видеоблогеры: успеха добиваются единицы

Дети и подростки из поколения Z все чаще хотят в будущем стать топовыми видеоблогерами YouTube, причем они намереваются заниматься этим в качестве основной профессии.

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Гламурный мир обзорщиков, бьюти- и трэвел-блогеров настолько привлекателен, что каждый третий британский ребенок в возрасте от 6 до 17 лет мечтает стать «ютубером» на постоянной основе, сообщает International Business Times.

Издание отмечает, что этот показатель в три раза превышает число тех, кто в будущем хотел бы стать врачом или медсестрой.

Тем не менее, слава ждет далеко не всех — согласно исследованию профессора Матиаса Бэртла из германского университета Оффенбурга, звездами YouTube суждено стать только 3% пользователей. Оставшиеся 97%, которые выберут карьеру блогера в качестве основной работы, не только не разбогатеют, но и рискуют остаться за чертой бедности.

Шанс в три процента

В прошлом году журнал Forbes составил список двенадцати самых влиятельных и высокооплачиваемых youtube-блогеров. На первом месте оказался 26-летний Дэниэл Миддлтон, который ведет игровой канал — за 2017 год он заработал $16,5 млн.

Эту цифру можно сравнить с годовым доходом звезд супергеройских фильмов и популярных актеров Голливуда Марка Руффало и Криса Пратта ($13 млн и $17 млн соответственно).

Неудивительно, что такие цифры привлекают все новых и новых пользователей, которые намереваются прославиться и разбогатеть с помощью YouTube.

Профессор Бэртл отмечает, что количество каналов с собственным уникальным контентом выросло на 20% по сравнению с 2006 годом.

Дети, которые родились или выросли после 2000 года, взрослели вместе с YouTube, а также его первыми звездами, которые на постоянной основе делились роликами о своей жизни. В результате профессия «ютубер», не требующая специального образования, превратилась в реальную перспективу стать суперзвездой.

Как рассказали «Газете.Ru» во внешней пресс-службе Google (владеет YouTube), в 2017 году демографический топ авторов возглавляет молодежь в возрасте 18-24 лет — их доля составляет 40%.

Основатель ежегодного британского YouTube-фестиваля Summer in the City Том Бернс рассказал Bloomberg, что впервые осознал масштаб проблемы, когда его кузен заявил о своих планах уйти из колледжа, чтобы вплотную заниматься блогингом.

«Я почти вышел из себя и сказал ему, что это самая глупая затея на свете», — сообщил Бернс. По его словам, никто не может гарантировать, что ведение собственного видеоблога превратится в настоящую работу.

И он не так далек от истины — по данным исследования оффенбургского университета, примерно 97% всех «ютуберов» не смогут заработать себе на жизнь и останутся в категории бедных.

Только 3% блогеров способны получить около $16 800 в год, что чуть выше прожиточного минимума в США.

При этом количество просмотров большинства каналов стремительно падает в пользу зажиточных 3%. Если в 2006 году просмотры мелких каналов составляли чуть меньше половины от общего количества, то в 2016 году их доля составляет только 10%. Остальные 90% просмотров принадлежат популярному меньшинству, из-за чего становится ясно, что пробиться в топ для новичка практически невозможно.

Тернистый путь к славе

Люди, которые все-таки не оставляют попыток стать популярными блогерами, не раз жаловались на то, что звезды YouTube находятся под протекцией компании, которая продвигает их за счет большинства.

Впрочем, представитель YouTube сообщил Bloomberg, что видеохостинг старается помогать всем и каждый год придумывает новые и новые инструменты для спонсорства.

Что характерно, с начала 2018 года YouTube наоборот ужесточил правила монетизации контента.

Теперь, чтобы иметь возможность зарабатывать на рекламе, автор должен накопить 4 тыс. часов просмотра в течение последних 12 месяцев, а также как минимум одну тысячу подписчиков.

Таким образом платформа собирается бороться с «недобросовестными авторами», которые могут получать деньги за публикацию противоречивого контента, запрещенного правилами хостинга.

По мнению YouTube, сбор необходимого количества просмотров и подписчиков даст модераторам время, чтобы оценить контент канала и уже потом принять решение об его включении в Партнерскую программу.