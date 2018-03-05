Россия без мирового интернета: безболезненно не получится

Будем жить хорошо и эффективно

Советник президента РФ по вопросам развития интернета Герман Клименко заявил о том, что Россия технически готова к отключению от мирового интернета. Об этом политик сообщил в рамках интервью на НТВ.ru.

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«Если завтра наши коллеги отключат нас от рубильника, я не знаю, будет ли это безболезненно, обещается, что безболезненно. Я уверен, что безболезненно не будет. Где-нибудь у кого-нибудь что-нибудь отключится. Наверное, выяснится, что кто-то хранил свои данные за рубежом, хотя есть постановление хранить здесь. Кто-то домены свои хостил за рубежом.

Поэтому они, наверное, будут испытывать некоторые трудности.

Но само по себе аппаратно-программно нет никаких противопоказаний, чтобы мы жили хорошо, нормально и эффективно, даже если нам объявят такую войну, как крымская изоляция», — успокоил собеседника Клименко.

Он также отметил, что российская сторона «технически готова к любым действиям», несмотря на то, что каждый технологический скачок характеризуется сбоями, так что без определенных проблем на раннем этапе не обойтись.

«Есть хорошее утверждение, что любая система характеризуется не ошибками и сбоями, а реакцией на ошибки и реакцией на сбои», — прокомментировал политик.

Кроме того, Клименко уточнил, что в случае «отключения рубильника» в России по указу президента уже работает собственный сегмент интернета, созданный специально для чиновников.

«У нас все чиновники, все госучреждения находятся за большим таким «китайским файерволом». То, чем всех нас пугают. Ну, вроде пока все живы», — заключил советник.

Помимо прочего, Клименко напомнил, что все российские ведомства и министерства должны были перейти на отечественное программное обеспечение еще несколько лет назад — соответствующее распоряжение было издано в 2010 году. Тем не менее, предписание правительства России выполнил всего один орган власти — Федеральная служба судебных приставов.

Киберграмотность в каждый дом

В своем интервью Герман Клименко затронул и тему кибербезопасности, которая все чаще становится предметом обсуждения в современном обществе, так как хакерские атаки влияют как на целые государства, так и на отдельных людей.

По словам Клименко, в Москве на текущий момент находится около 20 млн стационарных компьютеров, из которых 20-30% заражено вирусами.

При этом он отметил, что ситуация с информационной защитой в России пока далека от идеальной.

«Компьютерную грамотность надо пропагандировать, но объективно дело брошено на самотек», — признал советник президента.

Он добавил, что в этом случае помогут только пропаганда и выпуск специальных программных продуктов просветительского характера.

«5G там же, где и блокчейн»

В 2018-2020 годах многие эксперты прогнозируют массовое развертывание сетей пятого поколения — 5G. На вопрос, где в международной гонке 5G находится Россия, Клименко ответил «там же, где и блокчейн», прокомментировав, что эта технология в стране как бы есть, но одновременно ее пока нет.

Клименко выразил надежду, что Россия рано или поздно «дойдет до 5G», добавив, что пока эта технология звучит слишком фантастически.

«А возможно, как это обычно бывает, по пути мы откроем нечто другое, и под маркой 5G будет прятаться какая-то другая более любопытная технология», — предположил советник президента России.

Политик отметил, что все сложности внедрения перспективных технологий в России заключаются в том, что исторически в стране присутствует очень тесное сращивание государства и бизнеса. В результате для успешной реализации программы «Цифровая экономика» государству придется взять на себя непривычную функцию — идти на уступки.

Кроме того, Герман Клименко прокомментировал такую новую и обсуждаемую технологию, как магазины без продавцов. Он отметил, что знает несколько компаний, которые думают в этом направлении, но пока острой необходимости в повсеместном внедрении нет до тех пор, пока у традиционной системы магазинов есть своя рентабельность. «С технической стороны мы готовы заменить все, что угодно», — добавил советник.