Дело операторов: МТС и «МегаФон» подвел роуминг

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России сообщила о возбуждении дела о нарушении антимонопольного законодательства в отношении мобильных операторов МТС и «МегаФон». Об этом говорится на официальном сайте ведомства.

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Причиной такого решения стало невыполнение телеком-компаниями требований ФАС об отмене внутрисетевого роуминга в стране.

Не улучшает, а ухудшает

В марте 2017 года антимонопольная служба начала расследование по тому, как операторы мобильной связи проводят взаиморасчеты при оказании услуг в роуминге. По окончании проверки ФАС потребовала от «Большой четверки» («Билайн», МТС, «Мегафон» и Tele2) выравнять цены во всех тарифах внутрисетевого роуминга, так как стоимость входящих и исходящих междугородних звонков в поездках по России была необоснованно завышена.

По итогам проведенных мероприятий требовалось предоставить соответствующий отчет.

ФАС проверила доклады МТС и «МегаФон» и обнаружила, что они не соответствуют ранее выдвинутым требованиям ведомства.

«Ранее ФАС России выдала предупреждения в адрес операторов связи об устранении экономически, технологически необоснованной разницы в тарифах при выезде абонентов за пределы «домашнего» региона», — заявил замглавы ФАС России Анатолий Голомолзин.

Он добавил, что необходимым требованием при этом оставалось сохранение текущего положения абонентов и недопустимость его ухудшения.

«Вместе с тем МТС не только не улучшает, а ухудшает условия потребления услуг связи в поездках по России. В частности, продолжает распространять требование о дополнительной оплате в размере 15 руб./сут. за расширение зоны действия пакета за пределами домашнего региона в поездках по России и вводит необоснованно высокую плату за входящие звонки «из дома» на тарифных планах, которые ранее такой платы не предусматривали», — прокомментировал Голомолзин.

Так как операторам не удалось соответствовать предпреждениям, ФАС приняла решение о возбуждении дела о нарушении антимонопольного законодательства в отношении МТС и «МегаФон».

«По итогам рассмотрения, в случае установления нарушения, возможна выдача предписания о перечислении в бюджет дохода, полученного в результате нарушения антимонопольного законодательства», — говорится в сообщении на сайте ведомства.

Антимонопольная служба отметила, что у Tele2 остается время на выполнение требований ведомства до 31 мая 2018 года. Проверка в отношении ПАО «ВымпелКом» (бренд «Билайн») все еще продолжается, а решение будет принято в ближайшие дни.

Пресс-секретарь МТС Дмитрий Солодовников ответил на запрос «Газеты.Ru», сообщив, что компания пока не дает официальных комментариев. «МегаФон» не успел предоставить оперативный комментарий на момент публикации заметки.

Нашла коса на камень

Ранее глава ФАС Игорь Артемьев пообещал, что отмена внутрисетевого роуминга полностью завершится в первом полугодии 2018 года, включая мелкие технические вопросы. Такой же позиции придерживается министр связи и массовых коммуникаций России Николай Никифоров, который указал на то, что операторы мобильной связи уже запустили процесс по выравниваю цен в своих тарифных планах.

В декабре 2017 года представители всех операторов «Большой четверки» подтвердили «Газете.Ru», что ведут активную работу по отмене внутрисетевого роуминга, постепенно приводя свои тарифы в соответствие с требованиями антимонопольной службы. При этом в качестве даты, к которой первые изменения вступят в силу, называлось начало текущего года.

Генеральный директор информационно-аналитического агентства TelecomDaily Денис Кусков тогда объяснил корреспонденту «Газеты.Ru», что отмена внутрисетевого роуминга является невыгодной для операторов, из-за чего они тянут время в переписке с Федеральной антимонопольной службой, чтобы выгадать время и отсрочить внедрение новых правил.