Mobile World Congress 2018: китайская экспансия и 5G

Ажиотаж вокруг MWC 2018 был впечатляющим — 2300 компаний-участников из 208 стран, больше 110 тыс. посетителей и 95%-ная заполняемость всех барселонских отелей во время проведения конгресса, который условно можно разбить на две части: смартфоны, планшеты, ноутбуки и прочие мобильные устройства и стенды производителей телекоммуникационного оборудования и мобильных операторов.

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Если говорить о потребительской электронике, то хедлайнеров на MWC 2018 было двое — Samsung и Huawei. Также свои новые флагманы показали Sony, Nokia и Asus.

Новая галактика

Одним из главных событий прошедшей выставки стала презентация смартфона Galaxy S9/S9+ от Samsung. Если совсем коротко, то на текущий момент Galaxy S9+ выглядит как один из главных претендентов на звание лучшего Android-смартфона 2018 года, но, так ли это на самом деле, покажет реальное тестирование и отзывы пользователей.

Дизайном Galaxy S9/S9+ не удивил — он очень похож на своего «старшего брата». Если не видеть камеру и расположение сканера отпечатков, то отличить Galaxy S9/S9+ от Galaxy S8/S8+ вообще невозможно.

Что же касается внутренних изменений, то тут есть что отметить. Емкость накопителя выросла до 256 Гб, а количество оперативной памяти — до 6 Гб. Процессоры — Exynos 9810 Octa (регион EMEA) и Qualcomm MSM8998 Snapdragon 845 (CША и Китай). Оба процессора примерно на 30% мощнее прошлогодних версий и имеют специальный блок поддержки нейросетевого искусственного интеллекта.

Samsung Galaxy S9 / Дмитрий Бевза

Но главное — это, конечно, камера. Именно вокруг нее выстроена вся концепция Galaxy S9/S9+.

Во-первых, у нее сменная апертура f/1.5-2.4, позволяющая делать качественные снимки и в условиях недостаточного освещения, и на ярком солнце. Более того, это сейчас самая светосильная камера на мобильном рынке. Во-вторых, новая камера теперь умеет снимать видео Super Slow Motion 960 к/сек и позволяет быстро делать из него циклические ролики с готовой звуковой дорожкой и расшаривать.

В-третьих, съемка видео в разрешении 4K (3840x2160) при 60 к/сек.

Разумеется, Samsung вряд ли удастся избежать шуток про то, что Galaxy S9/S9+ стоило бы назвать Galaxy 8S и 8S+, так как внешних отличий очень немного. Ну и конечно, Galaxy S9/S9+ скорее всего будет, самым дорогим Android-смартфоном в 2018 году (ожидаемая цена 60–75 тыс. руб.), если его не обгонит выходящий в августе очередной Galaxy Note.

Ноутбук без рамок

Другим ярким девайсом, представленным на MWC 2018, cтал ноутбук Huawei MateBook X Pro. В последние годы ноутбуки редко привлекают внимание, но в этом случае компания, что называется, «вложилась» в разработку.

Такое ощущение, что инженеры компании решили продемонстрировать все, на что способны. Соотношение размера дисплея к корпусу у MateBook X Pro составляет 91% — абсолютный рекорд для ноутбуков.

Разрешение сенсорного экрана составляет 3000 х 2000, 260 PPI, вес — 1,33 кг, толщина — 14,6 мм.

Процессор Intel Corei7 8550U / i5 8250U восьмого поколения, дискретная графика NVIDIA GeForce MX150, аккумулятор 57,4 Вт/ч, обеспечивающий 12 часов воспроизведения видео — в общем, к Huawei MateBook X Pro вполне подходит определение «огонь».

Huawei MateBook X Pro / Дмитрий Бевза

Но так ли он хорош, как выглядел на выставочных стендах в Барселоне, покажет только реальная эксплуатация. Впрочем, некоторые минусы видны уже сейчас — петли MateBook X Pro раскрываются не на 360 градусов, так что развернуть экран и превратить его в планшет нельзя.

Кроме того, из-за специфического расположения камеры, спрятанной в кнопку на клавиатуре, одновременно общаться по видеосвязи и печатать затруднительно, так как пальцы загораживают объектив.

Ну и конечно цена. Не то, что бы она выделяется из ноутбуков этого класса, но все равно довольно высока – €1500–1900 в зависимости от комплектации. Будет ли MateBook X Prо официально продаваться в России, пока неизвестно.

Ставка на ностальгию

Свой новый смартфон средней ценовой категории на MWC показала и Nokia. Отметим очередной, и скорее всего удачный, маркетинговый ход — перевыпуск легендарного слайдера из фильма «Матрица» Nokia 8100. Судя по всему, компания HMD Global, владеющая правами на бренд Nokia, продолжает успешно эксплуатировать ностальгические чувства пользователи, представляя ремейки знаменитых старых телефонов.

Nokia 8100 / Дмитрий Бевза

Напомним, что в прошлом году на MWC Nokia объявила о перевыпуске культовой модели 3310, которая начала продаваться в России в мае 2017 года. На обновленном устройстве пользователей ждали «те самые» рингтоны, а также популярная игра «Змейка».

Главный тренд — неоригинальность

Ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин рассказал «Газете.Ru», что заметной особенностью MWC 2018 стало нашествие в Барселону малоизвестных за пределами Китая компаний, производящих смартфоны, которые вследствие падения внутреннего спроса и высочайшей конкуренции в самом Китае пытаются спастись на внешних рынках.

«При этом можно с уверенностью утверждать, что вряд ли у них это получится вследствие отсутствия опыта работы за рубежом и не самых адекватных цен. Эти бренды в Европе, США, России никто не знает и без некоторого демпинга завоевать хоть какую-то значимую долю рынка нереально», — считает эксперт.

Еще одной особенностью рынка смартфонов, довольно ясно проявившейся в этом году в Барселоне, стала практика быстрого копирования и внедрения наиболее успешных решений конкурентов. Это касается и внешнего вида, и эргономики, и функциональности.

Двойные камеры, безрамочный дизайн, соотношение сторон экрана 18:9, процессоры с нейросетевыми модулями для работы с камерой, стекло Gorilla Glass, влагозащищенность, съемка в режиме Slow Motion — такими характеристиками обладают практически все современные флагманские смартфоны.

Отличить их друг от друга становится все сложнее, разница ощущается лишь в уровне реализации всех этих решений, цене и в разном пользовательском опыте при эксплуатации смартфонов.

Что касается телекоммуникационной части выставки, то на первый взгляд, она вообще ничем не отличалась от MWC 2017. Все те же стенды и те же темы выступления спикеров — 5G, интернет вещей, искусственный интеллект, VR/AR.

Аналитик Mforum Алексей Бойко согласился с этой оценкой, но добавил, что дьявол, как всегда, кроется в деталях.

«Да, список трендов с 2017 года не поменялся. Меняется их содержание и отношение к ним. В значительной степени эти темы перешли из плоскости «говорим о будущем» в плоскость «практические решения». В частности, еще до конца 2018 года в мире несколько операторов запустят сети 5G в коммерческую эксплуатацию. Учитывая, что 5G — это «разрешающая» технология для массового интернета вещей, VR/AR, облачного ИИ, можно быть уверенным, что процесс конвертации из теории в практику запущен и для этих технологий. Ключевым моментом было принятие стандарта 5G NR в декабре 2017 года. Рубикон перейден, 5G станет реальностью до конца 2018 года», — считает Бойко.

Подводя итог прошедшего Mobile World Congress, можно сказать, что впервые за много лет на нем не проявилось ни одного нового тренда, и он стал по сути второй частью MWC 2017, наполнив уже имеющиеся тенденции лишь некоторой конкретикой.