Пушистые звезды: 10 самых необычных котиков интернета

1. Lil Bub

Лил Баб является одним из самых популярных кошек интернета, благодаря своей необычной внешности. Из-за ряда генетических мутаций Лил Баб не имеет зубов, а потому ее язык всегда торчит наружу, а ее конечности слишком маленькие из-за карликовости.

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Тем не менее, ее хозяин Майк Бридавски нежно любит своего питомца, у которого уже 1,7 млн подписчиков, а о жизни Лил Баб даже сняли документальный фильм.

2. Hamilton The Hipster Cat

Кота Гамильтона по праву называют хипстером — благодаря окрасу у него появились белые усы, которым позавидовал бы сам Эркюль Пуаро.

Гамильтон был бездомным, пока его не подобрали хозяева бруклинского приюта. Оттуда его и забрал Джей Стоу, который влюбился в кота-хипстера с первого взгляда. На текущий момент у Гамильтона свыше 800 тыс. подписчиков.

3. Sam Has Eybrows

Белый котик Сэм прославился тем, что у него есть густые черные брови, которые придают его мордочке удивленное выражение.

На данный момент Сэм проживает в Нью-Йорке вместе со своим хозяином, а за их жизнью в Instagram наблюдают почти 250 тыс. человек.

4. Narnia

Одной из самых необычных кошачьих мутаций является химеризм, когда животное приобретает два типа ДНК из-за слияния двух эмбрионов. такой кошкой является голубоглазая Нарния — у нее одна половинка мордочки черная, а вторая — серая.

Несмотря на то, что Нарния пока еще совсем юная кошка, она уже активно участвует в выставках в родной для нее Франции.

5. Grumpy Cat

Кошка по имени Соус Тардар больше всего известна миру как Grumpy Cat (или Сердитый котик). У этого питомца 2,4 млн подписчиков в Instagram. Она стала популярной в 2012 году, когда ее снимок выложили на форум Reddit. Тогда пользователи сошлись во мнении, что выражение мордочки кошки идеально выражает угрюмость и недоброжелательность одновременно. По словам хозяйки Сердитого котика причиной такого необычного эффекта стала врожденная карликовость и неправильный прикус.

6. Princess Monster Truck

У кошки с экзотическим именем Принцесса Монстр-трак неправильный прикус, из-за чего ее два нижних клыка торчат наружу. Перса подобрали на улице ее будущие хозяева, которым так понравилась Принцесса, что они завели ей аккаунт в Instagram. Теперь они призывают людей по всему миру забирать из приютов кошек с похожим дефектом челюсти.

На текущий момент у этой кошечки почти 300 тыс. подписчиков, которые ежедневно пишут ей комплименты.

7. Shishi-Maru

Шотландский вислоухий Шиши-Мару на первый взгляд является обычным котом, но у него есть интересная особенность — этому питомцу очень нравится сидеть «как человек», прислонившись к стене и вытянув вперед задние лапы.

Кроме того, этот котик как будто бы специально ждет, чтобы его сфотографировали, и успешно позирует, в чем можно убедиться самому, пролистав его Instagram.

8. Richard

Ричард является одним из самых известных обладателей гетерохромии среди кошек. Один его глаз ярко-голубого цвета, а второй — желтый.

Этого котика, как и многих интернет-звезд, забрали из приюта, так что теперь у него есть и семья, и свой Instagram, а также серия плюшевых игрушек, которые как две капли воды похожи на самого Ричарда.

9. Atchoum

Персидский кот Атчум родился с гипертрихозом, который вызывает избыточный рост волос, поэтому некоторые считают, что он похож на оборотня. В остальном Атчум абсолютно здоров, хотя и требует тщательного ухода, в том числе ежедневного вычесывания.

Некоторые подписчики кота считают, что он выглядит зловещим, но его канадская хозяйка говорит, что Атчум очень добрый и забавный. Она выкладывает по несколько фото своего любимца в день, ведь за жизнью лохматого котика следят почти 300 тыс. человек.

10. Matilda

Кошка Матильда приобрела популярность из-за огромных глаз, в которых как будто отражается космос. Хозяева «инопланетной» Матильды рассказывают, что она родилась здоровой, но спустя год ее зрачки начали непропорционально разрастаться из-за эктопии хрусталика.

В конце концов было принято решение полностью удалить глаза Матильды, так как они начали причинять ей дискомфорт. Тем не менее, 150 тыс. подписчиков ее Instagram все еще любят Матильду даже после того, как она потеряла свое космическое обаяние.