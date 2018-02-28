«Криптовалюты смертельно опасны»

Миллиардеры против крипты

Билл Гейтс принял участие в ежегодной сессии вопросов и ответов на популярном форуме Reddit, в ходе которой выразил свое скептическое отношение к двум «хитам» современного hi-tech-сообщества — криптовалютам и проектам Илона Маска.

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Больше всего досталось именно виртуальным деньгам. По мнению создателя Microsoft, анонимность переводов, которую многие пользователи считают безусловным преимуществом криптовалют, представляет собой наибольшую опасность.

«На текущий момент криптовалюту используют для того, чтобы покупать фентанил [сильный анальгетик, вызывающий зависимость — Газета.Ru], так что это тот случай, когда технология напрямую влечет за собой смерти», — заявил Гейтс.

Он также добавил, что шумиха вокруг ICO и криптовалют может стать очень рискованной для инвесторов в долгосрочной перспективе.

Когда автор вопроса попытался возразить, что фентанил и «бог знает что еще» можно купить и за реальную валюту, Гейтс продолжил отстаивать свою точку зрения: «Это так, но для такой сделки необходимо физическое присутствие, что затрудняет процесс совершения платежа».

Резкие выражения со стороны миллиардера вызвали большое количество комментариев, в основном негативного толка, суть которых заключалась в том, что Билл Гейтс отстал от жизни и вообще является ретроградом.

Один из пользователей вспомнил случай на прошлой неделе, когда одно невинное замечание представительницы клана Кардашьян Кайли Дженнер обрушило акции компании Snapchat, что привело к потере $1,5 млрд. «А теперь представьте, Гейтс комментирует криптовалюты... Пойду продам все», — отметил автор комментария.

Портал Gizmodo выступил в защиту бизнесмена и заявил, что в его точке зрения есть рациональное зерно — все-таки криптовалютное пространство широко используется в разнообразных «серых» схемах, включающих в себя и терроризм, и оборот наркотиков, и торговлю людьми.

Тем не менее, каждое из этих преступлений включает в себя некий физический элемент — речь идет о реальных наркотиках и оружии, а их виртуальная оплата является только одной из частей нелегального бизнеса. Заявление Гейтса хоть и не лишено смысла, но труднодоказуемо — на текущий момент довольно тяжело определить, какое именно влияние оказывают криптовалюты (а также другие технологии) на современное общество.

Впрочем, Билл Гейтс не единственный противник криптовалют. Ранее американский предприниматель, миллиардер и близкий друг Гейтса Уоррен Баффет предрек цифровым деньгам крах.

«Что касается криптовалют в целом, я могу сказать почти с уверенностью, что их ждет плохой конец»,

— заявил Баффет, отметив, что не знает, когда именно и каким образом это произойдет.

Инвестор, основатель и бывший генеральный директор The Vanguard Group Джек Богл посоветовал «бежать от биткоина, как от чумы».

«За биткоином не стоит ничего, кроме надежды, что кто-то купит его дороже, чем купили его вы», — заявил Богл.

«Не уверен, что в Hyperloop есть смысл»

Помимо криптовалют, пользователей Reddit интересовали и другие темы — например, один из них задал вопрос о текущем состоянии современной транспортной системы.

Гейтс отметил, что частные компании поддерживают эту сферу и успешно внедряют инновации. «Я считаю, что электрические автомобили и беспилотный транспорт — это отличная идея», — заявил миллиардер, добавив, что его фонд тестирует доставку лекарственных средств с помощью дронов в некоторых африканских странах.

«А вот что касается Hyperloop, я не уверен, что в нем есть смысл — сделать его безопасным будет тяжело», — неожиданно раскритиковал Гейтс транспортный проект Илона Маска.

Hyperloop — проект высокоскоростного туннеля, который должен соединить все крупнейшие города мира. Этот проект привлекает внимание общественности наравне с Space X и Tesla, но в последнее время Hyperloop сталкивался с критикой из-за труднореализуемых нюансов. По всей видимости, Билл Гейтс тоже не питает иллюзий касательно «транспорта будущего».