Уже не модно: почему никому не нужны планшеты

Новые возможности на большом экране

Одним из технологических символов символов второго десятилетия XXI века стал iPad — планшетный компьютер, покоривший рынок во многом благодаря маркетинговому гению Стива Джобса. Он первым осмыслил такие тренды как мобильность, сенсорный интерфейс, рост потребления видеоконтента и мобильный гейминг, и iPad очень точно им всем соответствовал. Именно Джобс создал тот рынок планшетов, который просуществовал несколько лет.

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В 2010 году дисплеи iPhone и смартфонов на Android имели среднюю диагональ экрана чуть больше 3,5 дюйма, поэтому в такой ситуации 10-дюймовый планшет предоставлял совершенно другие возможности для пользователя — особенно это касалось просмотра видео и мобильных игр.

Все это привело к фантастическому росту продаж iPad в первые 3 года после запуска первой модели. Вскоре после этого на рынок пришли и производители планшетов на Android.

От планшета к фаблету

Кардинально ситуацию изменили фаблеты. «Безрамочный дизайн и рост диагонали экрана современных смартфонов до 5,7 и даже до 6,3 дюймов сделал покупку планшета для многих пользователей бесполезной. Смартфоны с большими дисплеями эргономичнее планшетов (влезают в карман), мощнее, функциональнее и при этом позволяют полноценно играть в мобильные игры, смотреть видео», — считает ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин.

По его мнению, именно стало главным фактором, «убивший» рынок планшетов в том виде, в котором он существовал в начале десятилетия.

Еще одной причиной, подорвавшей рынок планшетов, по мнению аналитика, стал отказ операторов от продажи бюджетных 7-8 дюймовых китайских планшетов на Android.

«Раньше именно «операторские планшеты» продавались наиболее массово и давали «красивые» цифры продаж по рынку», — рассказал Муртазин корреспонденту «Газеты.Ru».

Представитель компании Lenovo Марат Ракаев считает, что еще одним фактором оказавшим влиянием на рынок планшетов, стал их длинный жизненный цикл.

«Срок службы планшетов оказался дольше, чем планировали все аналитики, и это оказало существенное влияние на динамику продаж после первоначального насыщения рынка», — заключил эксперт.

Негативно повлияло на отношение к планшетам потребителей и небольшое количество специального софта.

Приложения и игры, написанные для iPhone и Android-смартфонов, плохо смотрелись на больших экранах, а разработчики не хотели тратить время на адаптацию своих продуктов под крупные дисплеи.

Гаджет для таксистов и курьеров

По данным Gartner, рынок планшетов уменьшился с 229 млн устройств в 2014 году до 163 млн в 2017 году. При этом он изменился, фрагментировался, но, тем не менее, не умер.

На текущий момент 7-8-дюймовые планшеты стали использоваться в качестве специализированных устройств — как планшеты-навигаторы, которые водители устанавливают почти в каждое такси, как профессиональные защищенные планшеты для курьеров, кладовщиков, строителей, технологов на производстве и пр.

По сути это переносные интернет-терминалы со специальным софтом, дополненные модулями: считывателем штрих-кодов, инфракрасным сенсором, специальными объективами, NFC-модулями и другими инструментами.

Многие современные электронные книги тоже по сути являются обычными планшетами со специальным софтом.

Больше всего к 2018 году просел рынок «классических» 10-дюймовых планшетов — из массовых устройств они превратились в домашний мультимедийный девайс или устройство для путешествий.

Никто из опрошенных нами участников рынка не ожидает роста продаж классических планшетов в ближайшие годы. Однако, по мнению Эльдара Муртазина, такие компании, как Apple, Samsung и Huawei теперь делают упор на премиальные планшеты с долгим сроком службы и с более широкими возможностями, чем у устройств среднего и бюджетного уровня, а также на их поддержку большим количество аксессуаров (стилусы, чехлы клавиатуры, контроллеры, аудио). В этом случае годовая стоимость владения планшетом получается даже ниже, чем у бюджетных устройств с более коротким сроком службы.

На первый план вышли гибриды

Самым перспективным с точки зрения развития и рынка и тех возможностей, которые они дают для самих потребителей, сейчас можно назвать устройства 2in1 (два в одном), то есть некий гибрид планшета и ноутбука. С этой категорией, впрочем, до сих происходит некоторая путаница — аналитики относят часть таких устройств к планшетам, часть к ноутбукам.

И действительно, iPad Pro с чехлом-клавиатурой выглядит как планшет, а вот планшет со складной клавиатурой, работающий под управлением Windows 10 на процессоре Intel, больше похож на компактный ноутбук.

Генеральный директор компании Acer в России Дмитрий Кравченко утверждает, что на текущий момент наибольшей популярностью пользуются трансформеры 2in1 именно на базе Windows 10.

«Первые эксперименты производителей с трансформерами начались еще до коммерческого запуска операционной системы Window 8 (они работали на Android). Эксперимент оказался не совсем удачным, и связано это было с нехваткой возможностей и специальных офисных приложений для платформы Android.

Однако предложенный сценарий использования таких устройств был оценен пользователями и интерес к ним сохранился вплоть до выхода Windows 8. После ее выхода появились устройства «2in1» на базе Windows. Они оказались более эффективными, чем модели на Android в первую очередь с точки зрения решения офисных задач», — говорит Кравченко.

Действительно, работать с документами, используя полноценный Microsoft Office и клавиатуру, гораздо удобнее, чем на обычном планшете. Но и при «планшетном» сценарии использования трансформеры тоже оказались вполне эффективны.

«Уже сейчас их мощность и возможности практически не уступают ноутбукам, а удобство использования заметно их превосходит. Пока еще доля устройств «2 в 1» в общем объеме продаж невелика: на нее сильное влияние оказывает цена, которая в большинстве случаев превышает цену аналогичного ноутбука. Тем не менее, мы считаем ноутбуки-трансформеры перспективными для рынка устройствами», — подчеркивает Кравченко.

Отдельные вендоры, например, Samsung и Huawei работают над превращением своих графических оболочек ОС Android в полноценную бизнес-платформу. Ведет такие работы и Google у которой есть экспериментальная альтернатива Windows в виде Chrome OS. Asus, HP, Acer, Samsung поддержали Chrome OS и каждый годы выпускают новые трансформеры-хромбуки, которые все больше и больше становятся похожи на планшеты.

Подводя итоги, можно сказать, что несмотря на то, что классический 10-дюймовый планшет окончательно превратился в нишевый девайс, он дал рождению целому классу новых устройств, таких как планшеты-трансформеры на базе iOS, Android и Windows. По мнению многих экспертов, такие устройства могут заменить для части потребителей портативные ноутбуки, в первую очередь благодаря своей компактности и универсальности.