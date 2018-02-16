Не ходите в Twitter: там «русские тролли»

В зарубежных СМИ в очередной раз прокатилась волна русофобских настроений — на этот раз в связи с трагическими событиями во Флориде, когда бывший ученик школы расстрелял своих учителей и одноклассников.

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По данным сайта Alliance for Securing Democracy (ASD), который был создан после возможного «вмешательства Кремля» в президентские выборы США в 2016 году, бойня во Флориде вызвала активность печально известных «русских троллей», которые буквально оккупировали весь Twitter, распространяя пропагандистские сообщения и сталкивая лбами американцев по одной из самых противоречивых тем — контролю за огнестрельным оружием.

«Вместе мы выстоим, порознь — падем»

Согласно статистике ASD от 15 февраля 2018 года, в 600 твиттер-аккаунтах, которые якобы принадлежат российской «фабрике троллей», начали появляться хэштеги #parklandshooting (#СтрельбаВПаркленде), #floridaschoolshooting (#СтрельбаВоФлориде) и #guncontrol (#КонтрольОружия).

Alliance for Securing Democracy

Американские эксперты посчитали такую активность русскоязычных аккаунтов подозрительной, что заставило всех вспомнить о «русских ботах». Издание Vanity Fair заявило о том, что тактика ботов в случае с трагедией во Флориде практически полностью повторяет кампанию в социальных сетях во время предвыборной гонки Клинтон и Трампа.

Эта тактика включает в себя распространение пропаганды в сообщениях, которые сопровождают популярные хэштеги — ими пользуется большое количество людей, которые в конечном итоге видят в своей ленте «фейк ньюс» наравне с публикациями обычных американцев. Затем боты придумывают свои собственные хэштеги и продвигают их, чтобы настоящие пользователи Twitter их переняли и начали использовать.

В итоге возникает так называемая «реакционная петля» между фейковыми и реальными аккаунтами, которые репостят и комментируют друг друга, из-за чего распространение дезинформации практически невозможно остановить.

Эксперты заявляют, что «русские тролли» не пытаются переманить пользователей в тот или иной лагерь. Их целью является эксплуатация различий между диаметрально противоположными мнениями, чтобы разделить общество на более мелкие воинствующие группировки.

В качестве примера такой «разжигающей» публикации NBC News показала твит пользователя, который в энергичных выражениях винит в школьной бойне Национальную стрелковую ассоциацию США (NRA), которая объединяет защитников права на ношение огнестрельного оружия. Помимо NRA, в твиттере были также выдвинуты обвинения против либералов, СМИ и законотворцев.

NBC News

Кроме того, Business Insider сообщал о том, что в мае 2016 года якобы те же самые «русские тролли» косвенно поучаствовали в акции протеста против исламизации Техаса — они организовали обе стороны конфликта и призывали их «биться друг с другом на улицах».

Что характерно, все публикации о деяниях «русских троллей» в Twitter вызывают много вопросов не к фабрике ботов, которая их порождает, а к самой платформе, которая продолжает стремительно исчерпывать свой кредит доверия.

Количество пользователей Twitter растет с каждым днем, но совсем непропорционально количеству модераторов, призванных отслеживать неприемлемый контент в этой социальной сети.

В связи с отсутствием единого программного решения, способного автоматически распознавать и блокировать фейковые аккаунты, компания Джека Дорси продолжает возлагать основные надежды на человеческий труд, что не всегда оправдывает ожидания.

Несмотря на то, что Twitter уже несколько раз давал показания перед Конгрессом США и хвастался своими достижениями в борьбе с лживыми новостями, последствия событий во Флориде наглядно показали, что компания пока еще далека от победы, что, конечно, очень злит американских конгрессменов.

Война по всем фронтам

Если любых ботов, которые ведут пропагандистскую деятельность, принято относить к русским, то и все более-менее крупные хакерские атаки приписываются так называемым прокремлевским киберпреступникам. Помимо взлома почты Демократической партии, причастность к которому России ни у кого на Западе не вызывает сомнений, «русских хакеров» обвиняют и в атаке на сайт Brexit.

Текущая неделя тоже прошла под знаком русских хакеров — на этот раз им приписали создание и распространение глобального вируса NotPetya, затронувшем 64 государства мира.

Обвинения носили достаточно массовый характер — сначала об этом заговорил МИД Великобритании, потом американский Белый дом, а после и Австралия, «основываясь на данных австралийской разведки».

Впрочем, ни одна из сторон так и не предоставила доказательств, способных подтвердить эту точку зрения, так что «русские хакеры» пока остаются полумифическими персонажами, которых никто не видел, но на которых очень удобно сваливать свои проблемы.