Поймать на слове: Британия найдет джихадистов в сети

При поддержке Министерства внутренних дел Великобритании была создана технология, способная определять пропагандистские видео Исламского государства в 94% случаев [ИГ — террористическая организация, запрещенная на территории России. — Газета.Ru]. Об этом сообщает Independent.

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Этот инструмент будет распространяться бесплатно для всех желающих в попытке остановить распространение террористической пропаганды в социальных сетях и мессенджерах.

Министр внутренних дел Великобритании Эмбер Радд не исключила, что использование нового инструмента будет обязательным для всех компаний, а отказ понесет за собой юридические последствия. Такие решительные меры были приняты после того, как усилия крупнейших IT-компаний Кремниевой долины в этой области были признаны недостаточными и неэффективными.

Долина не справляется

Разработчики новой технологии прогнали через алгоритм тысячи часов видеоконтента ИГ, чтобы натренировать систему и научить ее автоматически выявлять экстремистские ролики. Сообщается, что точность инструмента составляет 99,995%.

Весь тот контент, который покажется системе «неопределенным», будет передан в руки модератора, который примет решение об его удалении или сохранении.

Сумма инвестиций, вложенных МВД Британии в разработку алгоритма, составила £600 тыс. (около 48 млн руб.).

Инструмент был создан в качестве помощи небольшим компаниям, у которых не хватает собственных ресурсов, чтобы фильтровать и удалять экстремистские материалы, загружаемые на их сайт. Тем не менее, некоторые эксперты полагают, что эта технология является своеобразным камнем в огород Кремниевой долины, которая давно пытается остановить распространение террористического контента в интернете, но он все равно продолжает появляться.

«Google и Facebook не могут справиться с этой проблемой в одиночку... Это очень серьезная задача, — заявил генеральный директор компании ASI Data Science, создавшей алгоритм, доктор Марк Уорнер. — Мы же предпримем попытку удалить этот ужасный контент из всего интернета, а не только из отдельных платформ».

Эмбер Радд на днях планирует отправиться в Кремниевую долину, чтобы встретиться там с руководителями крупных техкомпаний и обсудить перспективы сотрудничества. По ее словам, алгоритм был создан с желанием доказать, что необходимые технологии уже изобретены и мировое сообщество имеет на руках все инструменты, чтобы не допускать публикации джихадистского контента в интернете.

МВД Британии посчитало, что в период с июля по декабрь 2017 года материалы ИГ появились на 150 веб-сервисах, ранее ни разу не использовавшихся для пропаганды.

Министерство подчеркивает, что на текущий момент самой главной проблемой является прогнозирование — экспертам в области информационной безопасности необходимо предугадать, какой именно сектор интернета используют террористы в следующий раз.

Запретить интернет

Подобные проекты на базе искусственного интеллекта (ИИ) ранее подвергались критике со стороны защитников так называемого «свободного» интернета. Несмотря на хорошие показатели точности, машина часто совершает ошибки, в результате чего определенный тип контента может оказаться заблокированным или даже удаленным, несмотря на отсутствие каких-либо нарушений.

Впрочем, и предыдущие заявления Эмбер Радд касательно борьбы с терроризмом в интернете были встречены со скепцитизмом. Например, ранее она предлагала запретить мессенджерам использовать сквозное шифрование, так как оно позволяет террористам оставаться безнаказанными, а «обычным людям» оно вовсе не нужно.

Слова министра о том, что пользователи выбирают мессенджер из-за простоты использования, а не конфиденциальности переписки, были названы «некомпетентными».

В частности эксперты обратили внимание на то, что отказ от шифрования приведет к еще большему разгулу преступности в мессенджерах, из-за которого пострадают те «обычные люди», о которых говорила политик.

Впрочем, президент США Дональд Трамп высказывал и более радикальные идеи — он назвал интернет главным инструментом вербовки новых террористов и предложил отключить его в связи со взрывом в лондонском метро в сентябре прошлого года.

Россия, как и другие государства, предпринимает усилия по борьбе с терроризмом онлайн.

Генеральный прокурор Юрий Чайка назвал пропаганду терроризма одним из самых распространенных киберпреступлений в период с 2013 по 2016 год.

В конце 2017 года президент России Владимир Путин подписал указ об ужесточении наказания за содействие терроризму вплоть до пожизненного заключения. «Газета.Ru» направила запрос в Роскомнадзор с целью получить статистические данные о выявлении и удалении джихадистского контента в российском сегменте интернета, ведомство пока не предоставило комментарий.