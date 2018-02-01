«Курс на душевность»: люди бегут из Facebook

Интерес пользователей к социальной сети Facebook резко упал — компания заявила о снижении количества времени, проведенного на сайте, на 50 млн часов в сутки. При этом создатель сети Марк Цукерберг призывает не паниковать и связывает провалы в статистике со стартом новой политики в пользовательской ленте новостей в январе 2018 года.

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Все падает, но это нормально

В начале января Цукерберг объявил о масштабных переменах в формировании новостной ленты. По словам бизнесмена, в 2018 году Facebook берет курс на «душевность» и сосредоточится на том, чтобы время в социальной сети было потрачено с пользой.

В официальном сообщении компании говорилось о том, что отныне в новостной ленте будут доминировать публикации от членов семьи и друзей, а количество сообщений о СМИ и крупных брендов сократится. Сам Цукерберг признал, что нововведения могут привести к сокращению времени, которые люди проводят в социальной сети, но высказал уверенность в том, что новая политика будет полезна и прибыльна для Facebook в долгосрочной перспективе.

Тем не менее, пока инвесторы компании и весь остальной мир наблюдают негативные последствия этой реформы, что не может не настораживать.

Согласно официальной статистике Facebook, количество пользователей социальной сети выросло до 1,4 млрд человек, но одновременно с этим был зафиксирован самый слабый ежемесячный прирост с начала 2015 года.

Несмотря на то, что в четвертом квартале 2017 года выручка Facebook составила $13 млрд и $4,3 млрд прибыли, эти цифры разошлись с ожиданиями инвесторов. Кроме того, по данным The Wall Street Journal, прибыль на акцию компании составила 19% вместо ожидаемых 60%.

Последние данные об 5% падении объема времени, проведенном в социальной сети, тоже не вселяют оптимизма, несмотря на все заверения Цукерберга. Дело в том, что причиной снижения статистики может стать как внедрение новой политики в новостях, так и масштабная антиреклама в прессе за последние несколько месяцев --

от возможного содействия Facebook «российскому» вмешательству в президентские выборы США до практически «наркотической» зависимости пользователей этой социальной сети.

По данным Business Insider, посещаемость Facebook снизилась еще до того, как в новостную ленту были внедрены изменения — около половины пользователей из всех возрастных групп заявили о том, что стали реже пользоваться соцсетью Цукерберга для связи с друзьями и родственниками. Самый большой спад был зафиксирован среди пользователей от 18 до 34 лет.

Этому предшествовали массовые доклады, признания и исповеди в СМИ от бывших инвесторов и сотрудников Facebook, которые предупреждали общественность о разрушительном влиянии глобальной социальной сети на людей, особенно юного возраста, и призывали отказаться от ее использования.

Стоит отметить, что реформа новостной ленты — не единственное изменение, которое обещал Марк Цукерберг в 2018 году, так что эксперты ожидают новый спад в статистике посещаемости. Это не может не сказаться на заработках компании, ведь ее прибыль во многом зависит от рекламодателей, которые точно будут не в восторге от уменьшения охвата аудитории.

Cтарший аналитик ИК «Фридом Финанс» Вадим Меркулов рассказал «Газете.Ru», что упомянутые нововведения действительно вызовут краткосрочное падение выручки: часть рекламодателей либо уйдет, либо станет платить за размещение объявлений меньше.

«К 2020 году прямые и косвенные убытки соцсети составят $2,5 млрд, однако к лучшему изменится качество контента и отклик пользователей на рекламу. В результате Facebook не только сможет повысить лояльность пользователей, но и докажет брендам, что на новой платформе они могут работать намного эффективнее», — считает Меркулов.

Год только начался

В 2018 году Facebook стал жертвой нападок миллиардера Джорджа Сороса, который назвал социальную сеть «угрозой для современного общества». Он обвинил Facebook и другие крупные IT-компании в манипулировании человеческим сознанием с целью получения финансовой выгоды.

Сорос заявил, что из-за соцсетей люди теряют свою независимость и самостоятельность.

Тем не менее, он предрек Facebook скорый крах, который непременно настанет после того, как государства начнут жестко регулировать социальные медиа-платформы.

Буквально за пару дней до заявления Сороса с критикой Facebook выступил и медиамагнат Руперт Мердок, владеющий несколькими крупными СМИ. По его словам, раз социальная сеть самостоятельно не справляется с потоком лживых новостей, то она должна выплачивать традиционной прессе денежные отчисления за качественный, заслуживающий доверия контент.

Мердок считает, что таким образом Марк Цукерберг признает социальную значимость профессиональной журналистики.

Впрочем, сам Цукерберг так и не отреагировал ни на слова Сороса, ни на предложение Мердока, а лишь продолжает вести заданный им самим курс. Главное, чтобы в конечном итоге он понравился и пользователям платформы, и инвесторам Facebook.