Новый iPhone: меньше вырез, больше батарея

Еще не все успели накопить на iPhone X, но преданные фанаты Apple уже начали фантазировать о том, как будет выглядеть новая модель и чем «яблоко» удивит мир в сентябре 2018 года.

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На основании множества слухов, утечек информации и прогнозов дизайнеры создали первые рендеры нового айфона, пока получившего условное название iPhone XI.

Три айфона, три веселых друга

Эксперты утверждают, что по аналогии с 2017 годом, в новом году нас ждет презентация сразу трех моделей iPhone. Этой же версии придерживается известный аналитик KGI Securities Мин-Чи Куо.

Одна из этих моделей будет прямым преемником iPhone X и сохранит форму, стеклянный корпус и размер OLED-экрана в 5,8 дюймов.

Кроме того, по слухам Apple представит более мощную версию «десятки», которую в прессе пока называют iPhone X Plus — этот гаджет получит массивный 6,5-дюймовый OLED-экран.

Вместе с ним на рынке должна появится более бюджетная модель с LCD-дисплеем в 6,1 дюйма, а также металлическим корпусом. Вероятно, из-за выбранного материала в этой модели будет отсутствовать беспроводная зарядка.

iPhone 2017 года и прогноз на iPhone 2018 / 9to5Mac

Дизайн новых устройств скорее всего останется схожим с уже вышедшим iPhone X — как можно меньше боковых рамок и вырез наверху гаджета, который окрестили «монобровью». Однако, судя по рендерам, «бровку» все же немного уменьшат, но целиком не откажутся — все-таки именно там расположена фронтальная камера, а также датчик сканера лица Face ID.

Новые айфоны скорее всего получат новое поколение чипсетов серии А, а также улучшенные модемы от Qualcomm и Intel, что положительным образом скажется на мощности гаджета, а также на качестве услуг связи.

Мин-Чи Куо также предсказал появление слота для двух SIM-карт как минимум в одной из моделей iPhone.

Несмотря на то, что в США эта функция не так популярна, на двух крупных рынках для Apple — в Индии и Китае — она обязательно найдет своего клиента.

Помимо прочего, по данным последнего отчета в 2018 году Apple планирует внедрить в свои новые айфоны аккумуляторы L-образной формы, которые освободят место внутри корпуса, а также позволят заряжать смартфон быстрее.

Как гаджет назовешь...

Предсказывать названия новых устройств Apple довольно проблематично, учитывая тот факт, что в 2017 году компания представила «восьмерку» и «десятку», пропустив потерявшийся где-то посередине iPhone 9.

Однако некоторые эксперты считают, что «яблочная» компания может переключиться на ту же модель названий, которая присутствует в iPad и Mac, и назвать бюджетный LCD-айфон очень непритязательно — просто iPhone.

Модели «постарше» могут называться чуть более расширенно — «новый» iPhone X, или же iPhone X (2018), а также iPhone X Plus. Существует и другая версия — iPhone, iPhone Pro и iPhone Plus соответственно.

По традиции Apple вряд ли станет раскрывать подробности названий своих гаджетов до официальной презентации в сентябре текущего года, так что до осени в профильных СМИ выйдет еще немало заметок со спекуляциями по этому поводу.

iPhone X закончится летом

Но пока до сентября еще остается время, все внимание армии «яблочных» фанатов приковано к флагману iPhone X, на перечисление недостатков и багов которого не хватит пальцев двух рук.

Тем не менее, это не помешало ему стать самым популярным смартфоном по итогам продаж в четвертом квартале 2017 года — всего было поставлено 29 млн устройств по всему миру.

Прогноз Мин-Чи Куо, тем временем, довольно пессимистичен. По словам аналитика, в текущем квартале Apple сможет продать всего 18 млн iPhone X, а в следующем — около 13 млн.

Кроме того, эксперт предсказал полный отказ от производства iPhone X уже летом 2018 года, накануне презентации новых устройств. Если это произойдет, то это будет своеобразным прецедентом для всей компании — ранее Apple в течение нескольких лет продавала старые модели айфонов по сниженной цене, не отказываясь от выпуска своих прошлогодних гаджетов.