«Русские тролли» ползут на свет

Компания Twitter решила внести коррективы в статистические данные, предоставленные Конгрессу США по «российскому делу» — о возможном вмешательстве Кремля в президентские выборы в Америке. Если в сентябре 2017 года социальная сеть заявляла о 201 аккаунте, связанном с «русскими троллями», то к концу октября это количество увеличилось до 2752 профилей.

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После критики со стороны конгрессменов об «неудовлетворительных» результатах внутреннего расследования цифры были еще раз пересчитаны.

Теперь Twitter заявляет о 3814 аккаунтах, которые якобы ведет организация Internet Research Agency, которую также называют «фабрикой троллей».

При этом с публикациями, включающими в себя элементы пропаганды, столкнулись в общей сложности 677 тыс. американских пользователей твиттера.

Эффективность выросла на 60%

В своем обновленном отчете Twitter также заявила о 50 тыс. бот-аккаунтов, так или иначе связанных с правительством России, которые опубликовали свыше миллиона твитов за десять недель до результатов президентских выборов.«Такая активность представляет собой вызов демократическим обществам во всем мире», — сообщило руководство социальной сети.

Twitter пообещала направить электронные письма с предупреждением почти 700 тыс. граждан США, которые ретвитнули или лайкнули публикацию, сделанную с подозрительных аккаунтов, которые могут иметь отношение к деятельности «русских троллей». Команда платформы сообщила о том, что уже заблокировала эти профили, так что сомнительный контент уже исчез с просторов твиттера.

В целом платформа похвасталась достигнутыми результатами в борьбе с недобросовестными пользователями — по данным компании,

в декабре 2017 года ей удалось вычислять по 6,4 млн подозрительных аккаунтов в неделю, что на 60% больше, чем в октябре того же года.

В качестве доказательства существования пропагандистских аккаунтов, Twitter поделилась несколькими примерами публикаций, за которыми якобы стоят «русские тролли». В одной из них присутствует фото мужчины в футболке с надписью: «Обама называл меня занудой. Хиллари [Клинтон] называла меня жалким. Террористы называли меня неверным. Трамп зовет меня американцем».

Пример пропаганды в твиттере / Twitter

На Twitter, Facebook и Google обрушилась волна критики за провал в противостоянии пропаганде, буквально наводнившей социальные сети в период избирательной кампании 2016 года. Спецслужбы США ведут расследование, чтобы доказать вмешательство Кремля в исход выборов посредством популярных медиа-платформ с целью «продвинуть» Дональда Трампа и очернить его конкурента Хиллари Клинтон.

В ноябре 20717 года техкомпании предстали перед Конгрессом с докладами, в которых раскрыли некоторые цифры касательно вероятного российского вмешательства в социальных сетях. Впоследствии эти цифры были увеличены под давлением со стороны конгрессменов, расследованию которых пока явно не хватает существенных доказательств вины Кремля.

Россия в свою очередь категорически не согласна с позицией Конгресса и опровергает любую связь Кремля с выборами в США.

«Мы можем лишь выразить сожаление в связи с продолжающейся кампанией и лишний раз напомнить, что до сих пор все эти опасения, все обвинения нашей страны во вмешательстве не имеют под собой никаких оснований и являются абсолютно голословными», — заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, добавив, что это расследование не только губит двусторонние отношения, но и вредит самим Соединенным Штатам, так как превращается в «навязчивую идею».

Выборы уехали, а боты остались

Тем временем, несмотря на успехи, описанные в докладе Twitter, издание The Washington Post указывает на некоторые признаки того, что активность российских ботов все еще продолжается.

Куратором расследования о вмешательстве России является бывший директор ФБР, а ныне специальный прокурор Роберт Мюллер. В последнее время в твиттере увеличилось количество публикаций с хэштегом #releasethememo (рус. «опубликуйте меморандум»).

Речь идет о неком четырехстраничном докладе, в котором упоминаются несколько случаев злоупотребления властью со стороны ФБР, а также нарушении Акта о негласном наблюдении в целях внешней разведки, который в теории может свести на нет все усилия Мюллера и его команды.

Есть вероятность, что к антимюллеровской кампании, объединившей сторонников Трампа, призывающих прекратить расследование в отношении России, присоединились и «российские тролли», которые пользуются своим влиянием в социальных сетях и пытаются оказать влияние на внутреннюю политику США даже после выборов.

Кроме того, руководитель Центра цифровой журналистики Колумбийского университета Джонатан Олбрайт, который занимается изучением дезинформации в социальных сетях, скептически отнесся к заявлению Twitter об удалении всего сомнительного контента. По его словам, публикации заблокированных аккаунтов были ретвитнуты огромным количеством других, менее выдающихся аккаунтов, а значит они продолжают существовать.

«Это откровенная ложь... Беспокоит только тот факт, что тысячи подобных записей все еще очень легко найти», — заявил Олбридж.