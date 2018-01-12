Выставка СES 2018: ливни и ненужные технологии

CES проводится в начале года в США, и именно под нее компании обычно готовят анонсы тех товаров и услуг, которые они будут продвигать на американском рынке.

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Выставка очень масштабная — в этом году в ней приняло участие более 170 тыс. человек из 150 стран мира и свыше 3,9 тыс. компаний.

Несмотря на определенный американский приоритет, СES — это важное мероприятие для всей индустрии высоких технологий.

Ориентир на технологии

В этом году на СES было очень весело — помимо новых интересных устройств, выставка встретила гостей аномально сильными дождями в пустыне, из-за которых на время вышла из строя электроподстанция выставочного центра LVCC, лишив мероприятие света.

Отдельно хочется отметить, что фокус CES в последние годы смещается от чисто потребительской электроники в сторону IT и телеком-индустрии.

Очень характерной для понимания того, что происходило на CES 2018, была презентация Samsung, одного из главных хедлайнеров всех технологических выставок последних лет. Обычно корейцы просто показывают свои новые устройства, но на этот раз все было по-другому.

Большая часть выступлений спикеров Samsung была посвящена интернету вещей, сетям 5G, искусственному интеллекту, умному голосовому помощнику Bixby и экосистеме из умных девайсов, которую планирует создавать компания. К 2018 году Samsung хочет объединить все свои IoT-решения на базе единой облачной платформы SmartThings, а к 2020 году подключить к SmartThing вообще все свои новые устройства.

Но не надо думать, что только Samsung движется в эту сторону. На других мероприятиях, проходивших в рамках CES, это было тоже хорошо заметно — на презентациях Intel, NVIDIA, Ford и других фокус выступлений тоже был направлен не на конкретные продукты, а на технологические решения. На те же IoT, робоавтомобили, голосовые помощники, компьютерное зрение, искусственный интеллект.

8К: есть, на чем посмотреть

Разумеется были на СES и просто интересные устройства. Например, LG показала гибкий OLED-телевизор, который выезжает из небольшой подставки, что само по себе завораживает. Такое решение очень удобно для просмотра разных форматов. Смотрим телетрансляцию 16:9 – выдвигаем экран полностью. Смотрим кино с соотношением сторон 2,39:1 — выдвигаем экран не до конца.

LG Display / @mspoonauer

Samsung представила модульный телевизор The Wall на базе новой технологии MicroLED. Главная его фишка, помимо 4К-разрешения и MicroLED матрицы, это то, что пользователь может заказать телевизор в любой пропорции и размера. Экран собирается как конструктор из небольших блоков. Теоретически возможен и апгрейд экрана до размера 146 дюймов.

The Wall / Дмитрий Бевза

Все три крупнейших телевизионных вендора — LG, Samsung и Sony — показали новые 8К-телевизоры. Контента c таким разрешением в природе еще нет, но это опережение нормально, иначе у студий просто не будет стимулов снимать фильмы, сериалы и делать игры в таком формате.

Из других экспонатов CES 2018 запомнился и умный электромотоцикл Yamaha, оснащенный гироскопом. Мало того, что он не может упасть — он может сам запарковаться или подъехать к владельцу.

Yamaha / Дмитрий Бевза

Также было представлено универсальное беспилотное транспортное средство Toyota e-Pallet. На автомобиль оно совсем не похоже — выглядит как контейнер на колесах — и предназначено для самостоятельного движения по дорогам и доставки грузов и пассажиров. Также e-Pallet можно переоборудовать в мобильный офис, торговую точку и другие объекты.

Segway показал свой «умный» чемодан на двух больших колесах, оснащенный гироскопом и способный самостоятельно двигаться вслед за владельцем, что может пригодиться тем, кто полжизни проводит в путешествиях или командировках.

Также нельзя не отметить огромное количество внешних аккумуляторов для смартфонов показанных на CES китайскими компаниями, в том числе и в виде таких экзотических форматов, как ремни для брюк, сумок и рюкзаков.

Тут можно только ехидно вспомнить, что и пользователи, и IT-журналисты очень много писали про то, что экономия на емкости аккумуляторов смартфонов в угоду «тонкому дизайну» это плохая идея. Но спрос рождает предложение. Такое положение вещей создало целую индустрию производителей внешних зарядных устройств.

Ремни-аккумуляторы / Дмитрий Бевза

Выглядит здорово, но непонятно зачем

Можно еще долго обсуждать разные технические новинки, показанные на СES, но нельзя не отметить, что значительная часть решений, причем как крупных компаний, так и небольших стартапов, была связана с интернетом вещей — голосовые помощники, «умная» бытовая техника и домашняя электроника, «умный» транспорт, «умные» дома, «умные» города, а также сети 5G для связи миллиардов устройств между собой и искусственный интеллект для управления всем этим великолепием.

Слушая презентации, посещая кейноуты и стенды компаний, возникает ощущение, что ты уже попал в светлое будущее, но, увы, это очень обманчивое впечатление.

Несмотря на оптимизм спикеров, кажется что IoT и идущие в комплекте с ним сети 5G и искусственный интеллект лишь инструмент для увеличения продаж и поднятия маржинальности классических категорий товаров (телевизоры, холодильники, стиральные и посудомоечные машины, кондиционеры) или способ получения новых контрактов на апгрейд инфраструктуры предприятий и городов.

Если говорить о потребительском рынке, то те сценарии, которые предлагают производители бытовой техники выглядят мягко говоря надуманными. «Hi, у меня есть ветчина, три яйца и помидоры, могут показать тебе рецепты блюд из них и включить плиту», — говорит мне холодильник, хотя большинство из нас и так знают, как готовить яичницу на плите.

И так во всем. Такое ощущение, что инженеры думают быстрее маркетологов, и те просто не успевают понять новые возможности техники и придумать реально полезные юзеркейсы. Сценариев, когда IoT-девайсы закрывают действительно важные потребности, сейчас почти нет.

Слишком далекое будущее

С внедрением индустриального IoT возникают проблемы другого плана. Со стороны заказчика там сидят профессионалы, которые очень хорошо понимают, где и как IoT-решения увеличат производительность, создадут дополнительную прибыль и на чем помогут сэкономить.

Пока же внедрение комплексных решений на базе интернета вещей в масштабах предприятия или города довольно дорого. Это касается и стоимости оборудования, и стоимости высококлассных специалистов по монтажу, наладке и поддержанию работы таких систем.

Как сказал корреспонденту «Газеты.Ru» представитель муниципалитета небольшого американского города: «Это все здорово, но у нас просто нет денег на внедрение представленных здесь интеллектуальных решений по управлению городским освещением.

А с учетом того, что электроэнергия в США не очень дорогая, думаю мы еще лет пять даже не будем смотреть в эту сторону».

Еще одна вещь, которая очень раздражала журналистов на СES, это то, что разработчики представляли свои технологии, как почти готовые к внедрению, что очевидно является неправдой. Большая часть самых интересных решений, будь то «умные» автомобили или «умные» дома, будет готова для развертывания лет через пять или семь. Понятно, что к долгоиграющим проектам нужно поддерживать интерес в том числе инвесторов и руководства, но элемент спекуляции на теме «прекрасного будущего» на CES 2018 отчетливо просматривался.