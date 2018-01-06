Год технологий: 7 главных трендов 2018-го

Криптовалюты продолжат свой рост

«Биткоин» — одно из самых часто упоминаемых слов за прошедший год. Аналитики прогнозируют дальнейший рост цены и интереса к биткоину и аналогичным криптовалютам. Для рядовых пользователей, не успевших вложиться в новую технологию, важным будет являться тот факт, что подавляющее большинство государств создадут законы, регулирующие прибыль, получаемую с майнинга, а также создадут регламенты по обороту этой виртуальной ценности.

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Однако, до сих пор идут разговоры, что биткоин — мыльный пузырь, который вот-вот лопнет, а то, что он держится до сих пор и постоянно растет, обусловлено лишь большим вниманием общественности к новой технологии.

Искусственный интеллект «поумнеет»

Наиболее перспективной сферой развития в сфере технологий станут самообучающиеся алгоритмы — искусственный интеллект (AI). Не стоит полагать, что это все это «высокие материи», далекие от рядового пользователя.

Да, конечно, AI наиболее перспективен в таких сферах как компьютерное моделирование, медицина, машиностроение, но также и во вполне бытовых и знакомых каждому вещах, как поиск в интернете. Последние годы ведутся активные разработки голосовых помощников у всех ведущих интернет-поисковиков (Cortana у Microsoft, Google Assistant от Google и «Алиса» — разработка Яндекса). Машинное обучение позволяет с каждым разом давать все более точные ответы на поставленные вопросы, а также понимать контекст человеческой речи.

Фейковые новости убивают социальные сети

В 2017 году тема ложных сообщений в социальных сетях набрала невиданную до этого огласку. Это связано с появлением огромного количества постов в таких социальных сетях, как Facebook, Twitter, а также распространения пропагандистских роликов на YouTube. По поводу недостоверности информации, размещаемой в Сети неоднократно высказывался Дональд Трамп, другие политические деятели, а также эксперты в области кибербезопасности.

Согласно долгосрочному прогнозу агентства Bloomberg, уже через несколько лет в Сети будет практически невозможно отличить подлинную информацию от ложной, а социальные сети полностью дискредитируют себя как источник информации. Объем контента, загружаемого пользователями растет ежедневно, а автоматические алгоритмы работы и ручная модерация уже не всегда эффективны.

Интернет станет еще быстрее

По прогнозам таких крупных американских компаний как Intel и Qualcomm, в 2018 году ожидается быстрый рост 5G сетей по всему миру. Уже в 2016 году 67% интернет-трафика приходилось на видео, а с каждым годом перевес в сторону данного типа контента только растет. Для обеспечения потребностей пользователей и создаются высокоскоростные сети, призванные обеспечить быструю загрузку и передачу «тяжелых» файлов.

В России уже создан проект развертывания сетей пятого поколения. Согласно ему, покрытие будет развиваться фрагментарно, начиная с крупных городов и промышленных объектов. Можно ожидать, что все основные мобильные операторы начнут предоставлять услуги на 5G-скоростях уже к концу этого года.

«Умный» дом перестает быть диковинкой

В 2018 году можно ожидать большое количество техники от крупных производителей, которая будет объединять дома в целую небольшую инфраструктуру, обеспечивающую более комфортное и безопасное существование. Управляться такая техника будет посредством беспроводного соединения через домашнюю Wi-Fi сеть и через приложение на смартфоне.

Удобство таких нововведений легко продемонстрировать на простых и известных каждому примерах: можно не переживать, выключен ли утюг на гладильной доске, ведь теперь через приложение достаточно обесточить розетку. Такой прием уже давно работает на практике.

Также стоит отметить, что концепция «умного дома» предполагает не только технологичность, но и внимание и заботу к окружающей среде, ведь его системы гибко настраиваются и могут автоматически отключать освещение и кондиционирование воздуха, когда в квартире никого нет.

Дополненная реальность в кармане

Если шлемы виртуальной реальности так и не нашли популярности среди широких масс, то дополненная реальность гораздо более перспективна в данном отношении. Дело в том, что для применения технологий AR не нужны никакие дополнительные инструменты, а лишь современный смартфон.

Уже сейчас можно выполнять нехитрые, но очень полезные в быту операции, такие как измерение физических величин реальных объектов, упрощенная навигация по незнакомым улицам, помощь в обустройстве квартиры и ремонте (выбрать цвет обоев, посмотреть как мебель вписывается в интерьер) и пр.

С точки зрения развлечений и образовательных целей дополненная реальность также имеет большие перспективы. К примеру, можно показать ребенку реликтовую бабочку в пропорции 1:1 или продемонстрировать, как собирается его сложный конструктор на примере наглядной графики.

Все данные в «облаках»

Аналитики отмечают довольно резкий рост популярности интернет-хранилищ. Связан он с тем, что стоимость носителей (жесткие диски) постепенно увеличивается, а объем информации, необходимой для хранения растет непропорционально быстро.

Разумной идеей в данном положении является бесплатное использование или аренда серверов крупных компаний для хранения личной информации. Хотя есть небольшой риск взлома, но размещение своей информации «в облаках» даже безопаснее и удобнее традиционных методов хранения.